momo變成meme：各大零售通路「迷因行銷」鞏固年輕市場，未來還會出什麼新招？
我們想讓你知道的是
這些圖面配上憨萌的桃子吉祥物是還蠻可愛的，但主要是，這些設計背後的「笑點」其實可能受眾群體並不大。這樣的行銷能成立，隱隱可以推斷他們可能想鞏固年輕市場的意圖，無論是迷因畫面設計或是「迷因行銷」這個行動本身。
文：DL
接連到來的雙十一、雙十二電商旺季終於到一段落，這陣子讓筆者最有印象的行銷宣傳，倒不是什麼商品廣告，而是momo居然也開始惡搞自家吉祥物，玩起迷因行銷。
覺得特別有趣的是，當然這些圖面配上憨萌的桃子吉祥物是還蠻可愛的，但主要是，這些設計背後的「笑點」其實可能受眾群體並不大。
如果不是筆者和幾位迷因好友整天在IG轉傳迷因為樂，一看到這樣的構圖腦海中立刻浮現出原圖，對於鮮少接觸迷因的人而言，這樣的圖面可能只會是可愛可愛，至於幽默好笑與否更難保證效果。
這樣的行銷能成立，隱隱可以推斷他們可能想鞏固年輕市場的意圖，無論是迷因畫面設計或是「迷因行銷」這個行動本身。
淺談迷因文化
「迷因」（meme）最初是由Clinton Richard Dawkins於1976年在《自私的基因》一書中提出的概念，原指在文化中傳遞的基本單位，類似於基因在生物學中的角色。
隨著網際網路的興起，這個詞被重新定義，現在通常指的是在網路上迅速傳播的、結合了圖片、文字、或其他元素的有趣或帶反諷意味的內容。
迷因以其易傳播、易理解、且具有幽默性的特質在網路文化中流行，也成為一種（次）文化的溝通語言與身份認同憑藉。
從文化的觀點來看迷因通常有以下特質：
身份與認同
特定的迷因可能透過社交媒體等平台傳播，形成共同認知或特定社群的象徵，而使這些迷因反映和形塑著特定社群的身份和認同。
一些迷因可能基於特定文化、次文化或共同體的內部語境，強化成員之間的聯繫感，同時也可能在不同社群之間具有分歧的意義詮釋。
流行文化與價值觀的反映
迷因通常反映了當前社會的價值觀和流行文化，它們可能嘲諷、批評或隱喻社會中的某些現象，提供一個民眾能夠共鳴、思考及傳播的媒介。
數位化和全球化
由於迷因主要在數位平台上傳播，全球的人們都可以共享和（某種意義上如同病毒演化般）創建迷因，使得文化元素或倡議價值能夠迅速地在全球傳播，促使跨文化的快速交流。
消費文化和廣告
迷因文化也受到消費文化和廣告的影響，若能善用其快速傳播和群體間自主傳播的特性，迷因可以是品牌或行銷推廣的一環，同時也可能是消費文化的反映。
零售同業的迷因大戰
momo的迷因行銷，除了想善用迷因的特性達到行銷效果，或是藉由「多一種溝通方式」營造行銷的多元機會，還有一個可能是，零售同業的創意行銷也都早已往這個方向耕耘一陣子。
最經典的大概是全聯，大概幾個月就會有一檔精心製作的系列圖文，巧妙且精準地搭配商品或是時令主題，社群溝通成效極為顯著。最近一檔湯圓廣告讓社畜如筆者心有戚戚焉（好險還沒記住主管小孩的生日）。
另一個對手更為強勁，大家最熟悉的好鄰居統一超7-11，甚至從迷因本身最初就不是有意促成的。
「起飛的open將」本來應該就是個無從預期的意外，卻反而成為絕妙的迷因材料，無盡地被網友轉傳和自行加工上字幕。（不過7-11本來就夠家喻戶曉，對品牌知名度來說可能只能算是錦上添花）
7-11也算是在零售界打滾多年，這麼好的機會當然也沒有錯過，隨後就推出「OPEN將太會妃」的飲品包裝，當時也是掀起一波討論熱潮。
一直很欣賞各種形式的「幽默」，這邊列舉的幾個印象深刻的案例，都是筆者個人很喜歡的例子。
尤其對零售業而言，面對性質多元的普羅大眾，規劃行銷廣告是很困難的事。
很期待這些團隊未來還會打出什麼樣的新招，除了必須轉傳和朋友們一起笑笑，這些也都是很值得偷偷學習的優質素材。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：momo還是meme？momo也開始玩起迷因行銷
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
Tags：
如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn