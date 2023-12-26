momo變成meme：各大零售通路「迷因行銷」鞏固年輕市場，未來還會出什麼新招？

文：DL

接連到來的雙十一、雙十二電商旺季終於到一段落，這陣子讓筆者最有印象的行銷宣傳，倒不是什麼商品廣告，而是momo居然也開始惡搞自家吉祥物，玩起迷因行銷。

覺得特別有趣的是，當然這些圖面配上憨萌的桃子吉祥物是還蠻可愛的，但主要是，這些設計背後的「笑點」其實可能受眾群體並不大。

如果不是筆者和幾位迷因好友整天在IG轉傳迷因為樂，一看到這樣的構圖腦海中立刻浮現出原圖，對於鮮少接觸迷因的人而言，這樣的圖面可能只會是可愛可愛，至於幽默好笑與否更難保證效果。

這樣的行銷能成立，隱隱可以推斷他們可能想鞏固年輕市場的意圖，無論是迷因畫面設計或是「迷因行銷」這個行動本身。

淺談迷因文化

「迷因」（meme）最初是由Clinton Richard Dawkins於1976年在《自私的基因》一書中提出的概念，原指在文化中傳遞的基本單位，類似於基因在生物學中的角色。

隨著網際網路的興起，這個詞被重新定義，現在通常指的是在網路上迅速傳播的、結合了圖片、文字、或其他元素的有趣或帶反諷意味的內容。

迷因以其易傳播、易理解、且具有幽默性的特質在網路文化中流行，也成為一種（次）文化的溝通語言與身份認同憑藉。

從文化的觀點來看迷因通常有以下特質：

身份與認同

特定的迷因可能透過社交媒體等平台傳播，形成共同認知或特定社群的象徵，而使這些迷因反映和形塑著特定社群的身份和認同。

一些迷因可能基於特定文化、次文化或共同體的內部語境，強化成員之間的聯繫感，同時也可能在不同社群之間具有分歧的意義詮釋。

流行文化與價值觀的反映

迷因通常反映了當前社會的價值觀和流行文化，它們可能嘲諷、批評或隱喻社會中的某些現象，提供一個民眾能夠共鳴、思考及傳播的媒介。

數位化和全球化

由於迷因主要在數位平台上傳播，全球的人們都可以共享和（某種意義上如同病毒演化般）創建迷因，使得文化元素或倡議價值能夠迅速地在全球傳播，促使跨文化的快速交流。

消費文化和廣告

迷因文化也受到消費文化和廣告的影響，若能善用其快速傳播和群體間自主傳播的特性，迷因可以是品牌或行銷推廣的一環，同時也可能是消費文化的反映。

零售同業的迷因大戰

momo的迷因行銷，除了想善用迷因的特性達到行銷效果，或是藉由「多一種溝通方式」營造行銷的多元機會，還有一個可能是，零售同業的創意行銷也都早已往這個方向耕耘一陣子。

最經典的大概是全聯，大概幾個月就會有一檔精心製作的系列圖文，巧妙且精準地搭配商品或是時令主題，社群溝通成效極為顯著。最近一檔湯圓廣告讓社畜如筆者心有戚戚焉（好險還沒記住主管小孩的生日）。

另一個對手更為強勁，大家最熟悉的好鄰居統一超7-11，甚至從迷因本身最初就不是有意促成的。

「起飛的open將」本來應該就是個無從預期的意外，卻反而成為絕妙的迷因材料，無盡地被網友轉傳和自行加工上字幕。（不過7-11本來就夠家喻戶曉，對品牌知名度來說可能只能算是錦上添花）

7-11也算是在零售界打滾多年，這麼好的機會當然也沒有錯過，隨後就推出「OPEN將太會妃」的飲品包裝，當時也是掀起一波討論熱潮。

一直很欣賞各種形式的「幽默」，這邊列舉的幾個印象深刻的案例，都是筆者個人很喜歡的例子。

尤其對零售業而言，面對性質多元的普羅大眾，規劃行銷廣告是很困難的事。

很期待這些團隊未來還會打出什麼樣的新招，除了必須轉傳和朋友們一起笑笑，這些也都是很值得偷偷學習的優質素材。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：momo還是meme？momo也開始玩起迷因行銷

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九