中國「反美至上」卻逐漸丟失該有的機會，只能在「紅海危機」當個旁觀者

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

隨著時間的推移，習近平從烏克蘭戰爭前到現在外交的走向，已經顯得十分明顯。「聯俄，拉南方，反美、反西方」，具體來說，就是把俄羅斯作為最重要的戰略夥伴，進行全面深度的合作。利用「一帶一路」等手段把南方各國拉進自己的圈子，在聯合國拓展席位。凡是美國、西方的東西（除了西方的資本和技術），一概不接受，更不用說所謂的價值體系。至於以美國提出任何維持現有秩序的措施，一概拒絕。

習近平的轉折

習近平外交上的轉折，實際上在烏克蘭戰爭快發生時就開始。只是北京一直不公開而已。在奧運會之前，中方已得知俄方要發動侵烏戰爭，於是特意告知莫斯科，等北京的奧運會開完後再打，否則就等於殺了風景。

今年5月，普亭（Vladimir Putin）告知習近平，他的手下的官員們出賣給美國的軍事機密，習一方面對普亭密告感謝不盡，決定來一次大清洗。另一方面已經徹底拋棄了所謂的中立之擋箭牌，拋棄了原來決定在俄烏至少是表面上斡旋的做法。

而全面深入地俄羅斯的合作，使得習近平覺得俄羅斯的軍事技術可以取代以色列的，於是，當哈瑪斯跟以色列進入戰爭狀態時，中國一反以往對以色列「依賴」和合作態度，為了在阿拉伯世界扮演維護「正義」的角色，開始對美國的盟友以色列憤怒譴責。習近平在這裡的邏輯推理就是，既然美國不讓高精尖的技術包括軍事技術給我，那它絕對也不讓以色列作任何技術轉讓。既然如此，不妨跟以色列一刀兩斷。

而這種思路，部分也體現在北京現在處理紅海危機中。

當然，支持阿拉伯世界、迴避譴責哈瑪斯，還有另外一種報恩的情懷。畢竟，阿拉伯國家不少首領們（包括阿巴斯）表示過，新疆問題不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂，阿拉伯國家反對西方國家以新疆問題為「藉口」干涉中國內政。於是，在以哈戰爭時，北京明確表示，「將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。」

習近平外交的轉折，意味他決定以意識形態為主導，而不是踏實地跟西方國家特別是美國取得互信。他11月跟拜登（Joe Biden）的會面實在是為了跟國內那些改革派有個表面的交代。但他心裡對重建中美關係並不寄於任何希望。

而他的外交政策矛盾的方面是，北京反對西方，但仍然需要西方，特別是西方資本和技術。作為一個全球化的得利者，北京沒有資本建立一個沒有西方的獨立的體系，但時刻夢幻著新的體系的存在。但習近平跟鄧小平不同，他的最關鍵的錯誤恰恰就在於，他無法用實用主義的態度來處理在意識形態與全球化之間的矛盾。

這種實用主義的缺位，最明顯的案例就體現在目前北京處理紅海危機的一套思路上。

紅海危機起因

以色列與哈瑪斯的戰爭，本來就帶著不少不確定性。這種不確定性的一個重要方面，就體現在以色列周圍的那些流氓國家用支持巴勒斯坦的名義來對以色列發難。而葉門的青年運動（Houthi）便是其中一個。為了表示對巴勒斯坦尤其是哈瑪斯的支持，該武裝決定襲擊跟以色列有關的船隻。

但是，因為商業航運有個特點，即它的所有權既複雜又不透明：船舶所有權、船舶營運和註冊船旗往往各不相同，而且都不一定與船上貨物的所有權或目的地或船員的國籍有關。所以，一開始青年運動的襲擊似乎還有所針對性，但後來由於識別的困難，就出現了無區別、擴大化襲擊的趨勢。以致於連在北京的胡錫進都開始發問了：中國的商船在紅海安全嗎？

青年運動憑藉少量導彈和無人機，成功地使全球經濟最重要的動脈之一岌岌可危，於是紅海危機就露出水面。

危機的影響面

要知道，靠葉門的曼德海峽更是連接紅海與亞丁灣的唯一隘口，最窄處僅30公里寬，最深310公尺，且遍佈島礁，在阿拉伯語中有「淚之門」之說。這樣一個非常重要的戰略要地，給青年運動襲擊船隻提供了有利的條件。

紅海可謂是全球第二重要的咽喉要道；全球30％的貨櫃船運輸都要通過這條運河。每天有710萬桶石油和45億立方英呎天然氣通過曼德海峽（紅海南部入口）。每年約有兩萬艘船通過紅海穿越蘇伊士運河進入地中海，再加上反方向的，一年得有四萬艘。

紅海航線受阻，再加上巴拿馬運河目前處於乾旱期，導致全球至少17％海運受到了嚴重干擾。德國貨櫃運輸公司Hapag-Lloyd已停止在紅海航行，這家油輪巨頭已停止通過紅海的所有運輸，並且在軍事護航到位之前不會回歸。其他幾家全球最大的貨櫃航運也暫停了在紅海的航行。

而航運公司繞道非洲，每次航行將增加100萬美元的成本和7至10天的時間。換言之，改道好望角將增加從亞洲港口到歐洲港口大約60％的運輸時間和燃料成本。而目前的油價正在逐步走高。這樣，運輸的周期和運費大增，意味著在西方國家尤其是歐洲國家的消費著將承受通貨膨脹的重負。

西方護航的難點

以美國為首的十幾個國家組成了「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）護航團隊，它將在現有機制「海上聯合部隊」（Combined Maritime Forces）的支持下開展行動。但是，眾人周知，嚴格的護航——軍艦護送船隻——不太可能，因為這太耗費資源了。