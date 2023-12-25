King Gnu宣布2024亞洲巡迴來台開唱！唱紅《咒術迴戰》主題曲，J-pop融合前衛實驗性曲風，人氣飆漲成就日本搖滾新篇章

今年7月甫來台擔任2023金曲獎表演嘉賓的日本新生代人氣樂團King Gnu，在上週五（22日）晚間宣布將展開亞洲巡迴「THE GREATEST UNKNOWN」演唱會，而首站就是在台北流行音樂中心演出，消息一出讓許多台灣歌迷為之瘋狂，在社群上掀起一陣討論。

其實早前，King Gnu才剛在日本開賣2024年巨蛋巡迴，九場演唱會共計38萬張門票立刻秒殺售罄，刷新了日本巨蛋巡演最快售罄記錄，順勢奠定了他們作為新世代日本搖滾天團的地位。

King Gnu的最新專輯《THE GREATEST UNKNOWN》於2023年11月29日正式問世，不僅在日本國內的Billboard JAPAN排行榜和Oricon週榜中勇奪冠軍，更在數位專輯榜上獲得了36座冠軍寶座。

而望向國際，King Gnu專輯中的〈SPECIALZ〉一曲在Billboard Global Japan Songs Excl. Japan（全球熱門的日本歌曲排名榜）上獲得了冠軍，同時也在美國、巴西、英國、法國和南非等國家排行榜上一度位冠軍寶座。

藉著這股全球風潮，King Gnu決定趁勝追擊，宣布將展開亞洲巡迴演唱會，預計將在台北、新加坡、上海、首爾共4個城市舉行，為他們的搖滾生涯再寫下新的篇章。

King Gnu是誰？取名「王牛」意義何在？

King Gnu是一組由四位成員組成的日本搖滾樂團，團員包括主唱兼吉他手常田大希、鼓手勢喜游、貝斯手新井和輝、以及兼任鍵盤和主唱的井口理。

樂團的名稱King Gnu直譯成中文即「王牛」，而這裡的「王」，象徵著他們期許達到的音樂地位，希望像群居的牛羚一樣，能夠吸引各式各樣的樂迷，並且成為搖滾樂團中的佼佼者。

King Gnu的兩位主唱，常田大希和井口理，自小就相識，並相繼進入東京藝術大學就讀。常田主修大提琴，而井口則主修聲樂，不過，常田只念了一年的大學，就不再繼續唸下去。

鼓手勢喜的父母都是音樂人，自三歲起就開始學習打鼓，可說是音樂底子相當深厚；至於貝斯手新井在大學期間就已積極參與學校樂團的音樂活動，也就是說這四位成員在組成King Gnu之前，皆已經擁有扎實的音樂基礎，為樂團的崛起奠定了堅實的基石。

以「Srv.Vinci」進行音樂活動，未出道先轟動各大音樂節

在正式奠定King Gnu現有成員前，其實曾以Srv.Vinci樂隊進行活動，而後歷經數次成員更迭，直到2017年才正式確立了目前的成員陣容。

作為樂團主腦的常田認為，若想要追求更自由的音樂風格，首先得贏得名氣。因此，他希望透過邀請更多具有才華的團員，讓樂團的知名度逐漸攀升。在確定了樂團成員後，2017年他們正式以King Gnu之名展開出道。

而還在Srv.Vinci時期，他們其實就已締造不少佳績，更直接征戰美國SXSW音樂祭、日本FUJI ROCK、RISING SUN ROCK FESTIVAL等各大知名音樂節。2015年9月時，也曾以Srv.Vinci之名推出專輯《Mad me more softly》。

堅持J-pop作為音樂基調，融合前衛實驗性曲風呈現全新日式搖滾

King Gnu在競爭如此激烈的日本流行音樂市場脫穎而出，成功吸引大眾的目光，或許可歸功於他們獨特的音樂風格。

在眾多同世代的音樂人傾向追隨西洋音樂的潮流時，King Gnu堅持將焦點鎖定在日本音樂上，特別注重J-pop歌曲中，歌詞和曲調之間的音感搭配。

除了秉持J-pop歌曲創作的傳統外，King Gnu還敢於大膽地融入各種前衛音樂元素。在他們的音樂作品中，不僅能感受到最純粹的日式搖滾風格，還經常能在他們的作品中聽見迷幻搖滾、R&B、靈魂、爵士樂，甚至是古典樂等多樣性的音樂元素交織成全新曲風。

「一柔一剛」雙主唱超群唱功與音樂掌控度，搖滾也可以很細膩

King Gnu還有一獨特之處在於樂團擁有兩位聲線截然不同的雙主唱。常田的聲音顯得粗獷有力，而井口的聲線則偏柔和，聲音雖細膩但充滿能量。這兩位主唱總是能夠巧妙結合，共同打造出極具戲劇性且引人入勝的演唱風格。

與一般重唱風格或輪唱風格不同，常田與井口並不是簡單地輪流演唱，或者同時進行重複的唱法，而是以一種更為交互、相呼應的方式進行演唱，彼此間的歌聲互相牽引，共同營造出特有的音樂效果。這種獨特的演唱手法，展現了他們處理音樂、旋律的細膩，也成為King Gnu歌曲獨特的吸引力。

這也是King Gnu的魅力所在，聽King Gnu的歌曲就像觀賞一場戲劇或電影一樣，聽眾能夠身臨其境，深深融入音樂所描繪的場景之中。

出道僅兩年人氣飆漲，〈白日〉成國民金曲

King Gnu於2017年正式出道，以令人驚艷的新人姿態震撼日本樂壇。到了2018年，他們舉辦的專場演唱會更是秒殺售罄，掀起轟動。

到了2019年，King Gnu的人氣迎來爆發性的成長，特別是知名單曲〈白日〉的推出，成功地打開了他們的知名度。這首歌的編曲中，巧妙地融合了管弦樂器和電子聲效，呈現出J-pop中相當罕見的音樂風格。

如此獨特的音樂風格再搭配上抓耳的旋律，〈白日〉在YouTube上獲得4.6億觀看次數，為樂團創下新的音樂成就。

此外，〈白日〉一曲不僅讓他們榮獲MTV日本音樂錄影帶大獎的「日本新人最佳錄影帶獎」和「最佳錄影帶獎」，並且成為歷史上首次獲得這兩項獎項的藝人。