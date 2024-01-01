德國住房需求維持高檔，為何建商不願意蓋更多房子？
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即便是在德國，讓人支付得起的住房也是一種稀缺品。這一問題在人口稠密的地區尤為明顯。通貨膨脹和居高不下的利息也更加重了這一困境。
文：Klaus Deuse
德國的住房，特別是剛性需求住房一直緊缺。柏林政府制定的每年新建40萬新公寓的目標，距離實現也再次變得遙遙無期。
德國科隆經濟研究所的專家沃爾格特蘭德爾（Michael Voigtländer）在評估開發情況時表示：「由於審批數量下降以及公寓建設過程中出現的問題，今年可能竣工完成的公寓數量是20萬套。」金融和房地產市場領域的專家們表示，近幾年大城市和人口稠密地區的剛性需求住宅完工率只有75％。
受到通貨膨脹和持續攀升的利率影響，德國最大的房地產公司Vonovia也在推遲建設計畫。2023年前三季度，Vonovia總共建造了1799套房屋住宅。據公司發言人弗里德里希（Marc Friedrich）稱，雖然「開發團隊」仍將繼續致力於新的建設計畫，「但只要市場條件依舊艱困，這些計畫就只進行到獲得建築權便停止了」。Vonovia是一家總部位於德國波鴻的上市公司。最大股東是挪威主權財富基金（持股近15％）和美國投資公司貝萊德（7.4％）。
「大型房地產企業未必是建造房屋數量最多的企業」
Vonovia公司發言人弗里德里希說，如果市場形勢顯著改善，我們將「能夠迅速重新啟動這些計畫」。但鑑於目前高昂的建築成本，這一切可能還需要不少時日。德國科隆經濟研究所的專家沃爾格特蘭德爾指出：「大型房地產企業未必是建造房屋數量最多的企業。」
即使是對Vonovia這樣的大型房地產企業來說，建築工程首先考慮的也必須是盈利，但目前看來情況並非如此。
公司發言人弗里德里希說，幾年前每平方公尺的建築成本大約為3000歐元，「現如今，包括土地成本在內的每平方公尺建築成本大約為5000歐元。為了覆蓋成本，租戶需要為每平方公尺支付20歐元。」幾乎沒有人能支付這筆費用。弗里德里希說：「這也不是我們的目標。需要說明的是，目前Vonovia出租的房屋每平方公尺價格平均為7.6歐元。」
百分之二的空置率被視為「滿租」
對每平方公尺7.6歐元租金的房屋租借市場需求很大。目前Vonovia公司名下出租的公寓總共有49萬套。這些公寓的空置率僅為2％，在業內可被視為「滿租」。而且需要被考慮進去的一點還包括，2％空置的公寓中還包括正在維護整修的公寓。弗里德里希表示，這些公寓都不會空置太久。他說：「每一套掛出去等待出租的公寓，短時間內都會收到數百個求租問詢。柏林的求租需求尤為高。」
即便不考慮目前的建築成本問題，在房地產市場經歷了大舉收購擴張的Vonovia公司現在也需要償還大量貸款。在本財政年度，該公司已經出售了約37億歐元的房產和股份。
Vonovia公司總裁布赫（Rolf Buch）在接受《彭博社》採訪時說，明年還會繼續出售價值30億歐元的房產。養老院和商業地產將是銷售的重點。公司同時希望盡可能多地保留公寓，因為Vonovia主要通過出租公寓實現盈利。2022年Vonovia公司的總營業額達到54億歐元，淨利潤達到18億歐元。
新建房屋的危機還會進一步加劇
經濟研究所的專家沃爾格特蘭德爾說，可支付得起的房屋住宅基本只能在已建成的房屋住宅中才能找到。但是對這類住宅的需求卻在不斷增加。他說：「特別是在城市中，對小型公寓的需求格外得大，因為很多較小的家庭住在那裡。但是城市裡卻缺少小戶型公寓。」為了防止更多的家庭搬離城市，專家們認為還應該修建更多的較大戶型的公寓。但這也就意味著讓房地產企業去投資無利可圖的計畫。
Vonovia公司總裁布赫對《彭博社》說，由於幾乎沒有新建計畫，對居住空間的需求不斷增加，其典型的市場後果就是租金也會上漲。他判斷，至少在2025年之前，新建房屋的危機還會進一步加劇。
Vonovia遇到的問題並非業內獨有現象
在Vonovia看來，德國政府設定的每年新建40萬套公寓的政治目標即便是在未來也不現實。公司發言人弗里德里希說，為了實現這一目標，「必須投入1000億歐元」，此外建築物的節能翻新也需要大約同樣多的費用。他還指出，大約37％的成本費用來自於政府要求的繳款，例如土地轉讓稅、增值稅和各種費用等等。這些都是扣除通膨和利率之外的成本驅動要素。
在這種情況下，即使是大型房地產公司目前也無法支付新建計畫的成本。弗里德里希說，沒有銀行願意提供貸款，「因為租金只能勉強支付利息。這也不是Vonovia獨有的問題，而是全行業都面臨的困境。」在這種情況下，以盈利為目的的大型住房公司的建設計畫只能暫時擱置，而那些在緊俏市場上尋找住房的人可以預期租金將繼續上漲。
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原標題：為什麼德國新建住房那麼少 房租漲價停不了？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
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