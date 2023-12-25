馬爾地夫警方公告要求民眾不要慶祝聖誕節，與新政府親伊斯蘭政策有關？
我們想讓你知道的是
馬爾地夫政府公開要求民眾不慶祝聖誕節的舉措，或許是強化伊斯蘭教與文化的行動。不過，馬爾地夫並不是唯一不慶祝聖誕節的國家。
世界上許多國家此刻正在歡慶聖誕節，不過度假聖地馬爾地夫警方於平安夜（24日）發出公告，建議當地人不要慶祝這個節日。
印度英語電視台「寰宇一家」（WION）外交國防記者席保（Sidhant Sibal）24日於X平台指出，馬爾地夫警方發表聲明，建議民眾不要在島嶼上慶祝聖誕節。聲明上寫道，聖誕節是與基督教相關的節日，違背當地法律，若有違者當局將依法採取行動。
馬爾地夫信奉遜尼派伊斯蘭教，和許多伊斯蘭教為主的國家一樣，不會慶祝耶誕節。
2015年12月，馬爾地夫內政部長曾致函給地方議會，表示政府部門關注到遊客在馬爾地夫慶祝聖誕節，此舉違背了伊斯蘭教和馬爾地夫的文化和傳統。信中強調，根據馬爾地夫法律，不允許在任何有人居住的島嶼上慶祝聖誕節。
不過席保表示，雖然馬爾地夫政府過去不是沒有採取過禁止聖誕節的行動，但過去沒有類似的公開聲明。今年馬爾地夫警方和首都馬列市議會皆有發布聲明。
公開聲明與新政府親伊斯蘭政策有關？
外界認為這或許與馬爾地夫新任政府有關。馬爾地夫今年9月30日舉行總統大選，由馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）主席穆伊祖（Mohamed Muizzu）勝出。穆伊祖競選時高喊「印度離開」口號，他的勝選被認為馬爾地夫將遠離鄰國印度，向土耳其與中國靠攏。
馬爾地夫是一個約有50萬人口的小國（該國由1190個南北縱列之珊瑚礁小島組成，其中僅200個島嶼有人居住），卻毗鄰世界上人口最多的國家印度。馬爾地夫堅決擁護伊斯蘭教與當地文化，不滿印度於該國的政治與經濟影響力。印度在該國小規模的軍事部署（馬爾地夫有77名印度軍事人員）也引起相當大的不滿。
穆伊祖今年於11月17日就任，很快的就實踐其競選諾言，於COP28氣候峰會上與印度總理莫迪（Narendra Modi）見面時，正式要求印度撤離駐軍。穆伊祖隨後表示，印度政府已同意從馬爾地夫撤軍。
穆伊祖也在COP28上與中國國務院副總理丁薛祥會談。穆伊祖表示，希望進一步加強馬爾地夫與中國之間的關係，並稱中國是該島國「最重要的發展夥伴之一」。
此外，穆伊祖上任後海外訪問的第一站選擇了土耳其首都安卡拉，馬爾地夫歷任總統長期以來都將印度作為當選後的第一站，穆伊祖此舉顯示重新定位外交政策的意圖。
馬爾地夫政府公開要求民眾不慶祝聖誕節的舉措，或許是強化伊斯蘭教與文化的行動。不過，馬爾地夫並不是唯一不慶祝聖誕節的國家。根據「世界人口綜述」（World Population Review），近40個國家未將聖誕節列為國定假期，而北韓、沙烏地阿拉伯、汶萊、索馬利亞、塔吉克這5個國家，更禁止民眾慶祝聖誕節。
延伸閱讀
- 耶誕老人在哪裡？為一天準備全年，北美航太防衛司令部「即時追蹤地圖」報你知
- 烏克蘭首次12/25過耶誕節、耶穌誕生地伯利恆嚴肅過節
- 馬爾地夫總統大選：親中候選人穆伊祖勝出，將棄印度轉向北京靠攏
- 馬爾地夫親中派總統當選人：堅守撤印度軍事人員競選承諾
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。