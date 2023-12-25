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2023/12/25,
印太

馬爾地夫警方公告要求民眾不要慶祝聖誕節，與新政府親伊斯蘭政策有關？

馬爾地夫警方公告要求民眾不要慶祝聖誕節，與新政府親伊斯蘭政策有關？
馬爾地夫的熱帶海灘。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬爾地夫政府公開要求民眾不慶祝聖誕節的舉措，或許是強化伊斯蘭教與文化的行動。不過，馬爾地夫並不是唯一不慶祝聖誕節的國家。

世界上許多國家此刻正在歡慶聖誕節，不過度假聖地馬爾地夫警方於平安夜（24日）發出公告，建議當地人不要慶祝這個節日。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）外交國防記者席保（Sidhant Sibal）24日於X平台指出，馬爾地夫警方發表聲明，建議民眾不要在島嶼上慶祝聖誕節。聲明上寫道，聖誕節是與基督教相關的節日，違背當地法律，若有違者當局將依法採取行動。

馬爾地夫信奉遜尼派伊斯蘭教，和許多伊斯蘭教為主的國家一樣，不會慶祝耶誕節。

2015年12月，馬爾地夫內政部長曾致函給地方議會，表示政府部門關注到遊客在馬爾地夫慶祝聖誕節，此舉違背了伊斯蘭教和馬爾地夫的文化和傳統。信中強調，根據馬爾地夫法律，不允許在任何有人居住的島嶼上慶祝聖誕節。

不過席保表示，雖然馬爾地夫政府過去不是沒有採取過禁止聖誕節的行動，但過去沒有類似的公開聲明。今年馬爾地夫警方和首都馬列市議會皆有發布聲明。

公開聲明與新政府親伊斯蘭政策有關？

外界認為這或許與馬爾地夫新任政府有關。馬爾地夫今年9月30日舉行總統大選，由馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）主席穆伊祖（Mohamed Muizzu）勝出。穆伊祖競選時高喊「印度離開」口號，他的勝選被認為馬爾地夫將遠離鄰國印度，向土耳其與中國靠攏。

馬爾地夫是一個約有50萬人口的小國（該國由1190個南北縱列之珊瑚礁小島組成，其中僅200個島嶼有人居住），卻毗鄰世界上人口最多的國家印度。馬爾地夫堅決擁護伊斯蘭教與當地文化，不滿印度於該國的政治與經濟影響力。印度在該國小規模的軍事部署（馬爾地夫有77名印度軍事人員）也引起相當大的不滿。

穆伊祖今年於11月17日就任，很快的就實踐其競選諾言，於COP28氣候峰會上與印度總理莫迪（Narendra Modi）見面時，正式要求印度撤離駐軍。穆伊祖隨後表示，印度政府已同意從馬爾地夫撤軍。

穆伊祖也在COP28上與中國國務院副總理丁薛祥會談。穆伊祖表示，希望進一步加強馬爾地夫與中國之間的關係，並稱中國是該島國「最重要的發展夥伴之一」。

此外，穆伊祖上任後海外訪問的第一站選擇了土耳其首都安卡拉，馬爾地夫歷任總統長期以來都將印度作為當選後的第一站，穆伊祖此舉顯示重新定位外交政策的意圖。

馬爾地夫政府公開要求民眾不慶祝聖誕節的舉措，或許是強化伊斯蘭教與文化的行動。不過，馬爾地夫並不是唯一不慶祝聖誕節的國家。根據「世界人口綜述」（World Population Review），近40個國家未將聖誕節列為國定假期，而北韓、沙烏地阿拉伯、汶萊、索馬利亞、塔吉克這5個國家，更禁止民眾慶祝聖誕節。

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核稿編輯：翁世航


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