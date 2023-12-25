北京擬整頓網路遊戲業界反彈，騰訊市值蒸發逾1兆，專家：港股難以扭轉劣勢

北京擬整頓網路遊戲業界反彈，預料將有適應性修改

（中央社）北京當局擬立法整頓網遊，相關類股重挫產業界哀嚎，尤其是規範禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等更是引發熱議，業者評估，研議中的法規將就引發爭議條文予以適應性修改和調整。

中國媒體《第一財經》今（25）日報導，中國國家新聞出版署22日發布《網路遊戲管理辦法》（草案徵求意見稿），雖然還只是意見徵詢階段，但遊戲類股的股價已應聲倒地。

像是騰訊控股22日即大跌12.35%，網易跌超24%，A股市場，包括三七互娛、遊族網絡、完美世界在內的多家公司盤中跌停，今日開盤A股3大指數仍低開，短劇遊戲概念股、電子競技概念股、PEEK材料概念股領跌。

即因如此，徵求意見稿第17條、18條涉及禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等，勢必影響業者獲利的規定，最受關注。

申萬宏源互聯網傳媒高級分析師袁偉嘉表示，第18條對高ARPPU（average revenue per paid user，付費用戶平均付費額）遊戲營運和變現模式會有一定影響，但影響幅度取決於實際執行細則。

袁偉嘉說，第17條關於「禁止強制對戰」已規範於《網路遊戲管理暫行辦法》，預計邊際影響不大。

不過了解辦法制定過程的相關人士則說，第17、18條預計還會有適應性修改，並表示將繼續徵求企業用戶、消費者等方面的意見，不會對行業發展產生大的影響。

東吳證券研究所傳媒網路產業聯席首席周良玖指出，引發爭議的第18條並未說明充值限額由誰設定、怎麼設定（按天或按年限額）、依據什麼標準，而商業化變現方式不同的遊戲是否遵循相同標準等，需產官共同探討。

而國家新聞出版署相關負責人23日表示，在徵求意見稿起草的過程中，將透過多種方式廣泛聽取相關部門、產業協會、企業等各方意見。

研議中的網路遊戲管理辦法目前已彙整8章64條，規範網路遊戲的出版經營、營運，以及未成年人保護等。包括網路遊戲不得設定每日登入、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶充值限額。

管理辦法還將規範，不得誘導網路遊戲用戶過度消費；網路遊戲幣不得用於支付、購買實體或兌換其他單位的產品和服務等。

北京發布網遊管理辦法重創港股，騰訊市值蒸發逾1兆

（中央社）中國國家新聞出版署22日發布的《網絡遊戲管理辦法》（草案徵求意見稿）重創香港股市，單是網路遊戲巨企騰訊，市值當天就蒸發了港幣（下同）3670億元（約新台幣1兆4680億元）。

綜合香港媒體的報導，在這場突如其來的監管風暴衝擊下，22日在港上市的中國網遊股和創新科股全面重挫，其中7支與網遊有關的公司，總市值蒸發了5117億元。

以市值損失嚴重程度計算，騰訊蒸發了3670億元、網易1375.1億元、嗶哩嗶哩36.2億元、心動公司10.1億元、網龍9.8億元、禪遊科技9.2億元、中手遊6.6億元。

中國企業手機商小米22日收盤後的市值也只有3930億元，換言之，單是騰訊市值的損失就接近失去了一家小米。

北京打擊網遊股，專家：港股難以扭轉劣勢

（中央社）香港有專家指出，北京中央22日發布的《網絡遊戲管理辦法》草案，為網路及手機遊戲公司帶來凶兆，在這種情況下，港股短期內難以扭轉劣勢。

《明報》今日刊登股市分析師文章指出，該草案較受市場注目的地方，主要包括「網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵」、「出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為」，以及「所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示」。

這意味著遊戲營運商不能以獎勵方式誘導和吸引玩家持續充值，兼且要設置充值限額，並對連續充值的玩家作出提示，以避免玩家盲目消費。

文章認為，這些政策是要保護玩家，但對遊戲營運商而言，則有機會嚴重影響收入來源；收入下降，在日益上升的宣傳及廣告成本下，可以投放的資源也被迫減少，結果可能是具潛力的新遊戲也會因為收入不足，沒有成本效益而「夭折」。

文章表示，這一草案令投資者聯想到中國的遊戲股收入必然會下降，結果22日導致中國網遊股在熊市之下出現「洗倉式」下跌，可見一紙仍未立法的草案，對遊戲類股影響深遠。

文章指出，投資者原先期待政府打救經濟，結果一紙草案卻令整個遊戲市場受災，難免令期待港股1月上升的投資者卻步，港股短期內似乎難以扭轉劣勢。

港股上週五（22日）早上開盤，恒指一度上升約200點，但不久市場傳來中國國家新聞出版署有意限制未成年人玩網路遊戲的消息，港股隨即急挫，除了網遊股，在港上市的中國創新科技股也全面下跌。

港股當天收盤，恆指下跌了280點；中企網遊股之中，騰訊下跌港幣38.6元或12.34%，報274元；網易急挫39.8元或24.59%，報122元；嗶哩嗶哩下跌8.6元或9.67%，報80.3元；中手遊暴跌0.24元或16.78%，報1.19元。

單是騰訊股價當天就蒸發了了港幣3670億元（新台幣1兆4680億元），而陸企手機商小米當天收盤的市值也只有3930億元。

對於北京官方上述突如其來的舉動，相信香港有不少股民招致損失，因此有人在手機社交平上留言：「西方唱衰中國做不到的，某署做到了！」