2023年度代表字：台灣「缺」字奪冠，日本是慘不忍睹的「稅」，韓國「見利忘義」嘆社會亂象

2023年又近尾聲，不知道大家今年過得好嗎？繁忙的社會步調，希望各位親愛的讀者也有機會花點時間，靜下心來喘口氣，回顧自己一年的成就與不足處，繼續努力，迎來新的一年。

而每年年底台日韓三國，皆會在年底之際，紛紛選出代表當年度的代表漢字，近日三國也已經紛紛揭示，我們藉此年底漢字選拔，可以觀察該國當年的社會氛圍經濟乃至民心變動，值得與大家分享。

首先，就是台灣2023年的「年度代表字」，延續於去（2022）年受到烏俄戰爭、物價通膨與台美國多次升息緊縮貨幣政策等經濟層面弱勢影響，去年選出了「（物價）漲」字，而今年則是以「缺」字奪冠。

這「缺」字背後所寓含的社會意義，想必大家都有感，諸如國內夏天的水電不足，乃至前陣子的缺蛋，甚則影響到社會各行各業的「缺人」，至房地產的「缺工、缺料」等所帶來的房價盤整緩漲等趨勢，故讓今年台灣所選出「缺」字，恐怕是不少人的心聲，也冀望這樣的「缺」能在新的一年，漸漸緩解，讓大眾生活壓力不要如此巨大。

鄰國日本，於本月12日在清水寺公布「稅」字為年度漢字，相較去年寓含日本關心的烏俄戰爭所選出的2022年「戰」字，今年的「稅」字可說是一脈相承，因為就地緣政治言起，日本身為美國亞洲親密的盟軍之一，老大哥美國屢次要求日本首相岸田文雄提供金援、軍援至最前線，甚者截至此文創作時間（20日），美國針對已經開戰近665天的烏俄戰爭，為緩解烏克蘭防空飛彈彈藥不足困境，進一步要求日本提供愛國者飛彈。

日本政府為了填補這巨額軍援外交，於國內計畫以增稅（如目前考量因日本國內電動車日漸普及，而衍生的道路基礎建設費用，將依車輛行駛距離課稅的「道路使用稅」，與評估「金融所得稅」等政策），或減少日本國民原先無須繳稅的部分，好化解此財務危機，而此增稅國策，理所當然影響最深的就是一般老百姓，故這也釀成日本首相岸田文雄於國內的支持率，慘跌至26％。

日本媒體評為此低落支持率，不僅是不及格分數，甚者已是政治人物未來是否能夠維持執政的「危險水域」水平（此支持率除了稅制影響外，其中還牽涉到岸田文雄政黨自民黨，近日未清楚釐清收入不明的「政治資金」問題等），而岸田文雄的增稅與慘不忍睹的支持率，讓他近期遭不少網友戲稱，每次看到這位眼鏡男出來發言，想必或多或少又要提到稅制問題，故他於網路上也獲得「增稅眼鏡」（増税メガネ）的綽號。

最後，則是韓國的2023年的四字「漢字成語」之選拔。

就我長年來的觀察，每年韓國12月，定期由〈教授新聞〉（교수뉴스，選拔漢字者身份者，多為全韓國大學教授）選出來的漢字成語，因為選拔人士之特別，故漢字成語多對國內政壇執政者有所批判。

諸如去年，〈教授新聞〉針對該國總統尹錫悅多次失言風波、爭議政策，選出「過而不改」（과어불개；次之為「欲蓋彌彰」與「累卵之危」）加以批判，今年也不例外，由全國1315位受訪者教授，票選同是針對政壇乃至社會亂象的「見利忘義」（견리망의；共計396票，30.1％）一詞。

韓國之所以會選出這樣的漢字成語，除了韓國教授自身感嘆，現今韓國政治人物似乎忘記執政最大的目標是治理好國家、把國家帶往一個正確、善的道路，「政」字即為「正」字，而眼看國內政客反倒只顧起個人乃至政黨利益，全部著眼於當下利益，「利益擺中間，道義放旁邊」，無顧國家長期發展，讓人擔憂。

而此上者「見利行事」的氛圍，風吹草偃，進而也導致國內民風不古，扭曲了不少想上位的人，不腳踏實地努力工作，而動歪腦筋，不惜藉由電話詐騙、釣魚簡訊詐欺等現今高科技犯罪，欺騙善良民眾，一圖自己私囊，而這樣的詐欺事件，盛行於韓國當地，形成眾人譴責、波瀾的社會議題與危安。

繼之，〈教授新聞〉票選第二名的漢字成語為「賊反荷杖」（적반하장；共計335票，25.5％），意近中文的「做賊的喊抓賊」，今日本該受懲罰的小偷盜賊，反倒自己執起棍棒，全無反省之心，毆打起無辜守法者，而這我們也可視之從「見利忘義」衍生出來的社會氛圍；第三名漢字，則同是負面指稱「德不配位」（諸如最近韓國政壇引發出前共同民主黨代表宋永吉「全黨大會發紅包事件」，以圖自身可順利當選黨代表，而涉案者其中不乏現任議員與黨代表重要人士等），統治階層內許多有爭議的人士位居高位的「濫竽充數」（남우충수；共計323票，24.6％）一成語。

就此台日韓三國於今年年底所選出的漢字（成語），看來皆偏負面居多，且三國都面臨不少相似困境，如韓國的詐騙事件，台灣民眾一定有著強烈的「既視感」。更為重要的是，我們藉由每年三國的漢字，除了讓人回顧各國發展與當年社會脈動外，也藉此警惕明年更上層樓外，我更加期望大家於每年年終，也可以花點時間思索，自己歷經一整年的奮鬥與艱辛，若是選出足以自身一年的努力的漢字或成語，大家會選擇何字呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九