《哥吉拉-1.0》為何能攻下美國電影市場？拍出只屬於日本人的絕望感，緬懷戰後重建的偉大世代

今（2023）年年底最轟動影視圈的新聞，就是由山崎貴導演的電影《哥吉拉-1.0》攻下美國票房市場，自12月1日上映以來已累積2530萬美元佳績。與此同時宮崎駿新片《蒼鷺與少年》榮登美國票房冠軍，這是歷史上第一次出現兩部日本電影同時進入美國電影市場前三名，令同時期上映的好萊塢版哥吉拉影集《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》（Monarch: Legacy of Monsters）黯然失色。

《哥吉拉-1.0》何以能攻下美國和日本的票房？山崎貴的電影又有哪些吸引力？提到哥吉拉，那可能是筆者最早入坑的科幻作品，因為筆者從小就是一個恐龍迷。雖然從嚴格意義上來看，哥吉拉不是恐龍，或者至少「已經不是」一般的恐龍，但是我永遠不會忘記1990年《哥吉拉vs碧奧蘭蒂》（台灣翻譯為《大恐龍》）在台灣上映時，筆者跟著表哥與表姐進入戲院觀影時的震撼。

那個時代的哥吉拉，還是由演員薩摩劍八郎身著100公斤重的哥吉拉戲服扮演，特效自然遠不如今日的傳奇版怪獸宇宙（Legendary Monster Verse）或者《哥吉拉-1.0》裡的哥吉拉。但是在那個《侏儸紀公園》（Jurassic Park）都還沒上映的年代，《大恐龍》裡的哥吉拉卻已經是我見過最逼真的恐龍，雖然我還要再等大一點才知道恐龍背鰭不會發光，更不會發射藍色的放射能熱線。

到了1995年，我親眼目睹了薩摩劍八郎飾演的平成哥吉拉在大螢幕上死亡，那一隻一直以來都打不死的哥吉拉終於死掉了，對年僅五年級的筆者而言衝擊是非常大的。原本以為哥吉拉會永遠離我而去，結果好萊塢馬上就推出了首隻美國大螢幕版的哥吉拉，這隻會產卵吃魚然後又被美軍F/A-18戰機輕易射殺的大蜥蜴，真的是毀了筆者心中對哥吉拉的三觀。

好在台灣當時給這隻蜥蜴一個不同的中文翻譯「酷斯拉」，解決了筆者不願意將之稱為哥吉拉的尷尬場面。接著日本東寶公司又重啟了哥吉拉，乾脆直接用「吉拉」（Zilla）稱呼這隻蜥蜴，再讓正版的日本哥吉拉將其射殺，才勉強挽回哥吉拉的地位。隨著年齡日漸增長，我對哥吉拉依舊熱愛，但也慢慢瞭解到今天我們看哥吉拉，其實看的早就不只是恐龍跟怪獸對決而已了。

1990年在台灣上映的《大恐龍》，是筆者看的第一部哥吉拉電影。

走過70年的哥吉拉

薩摩劍八郎飾演的平成哥吉拉，筆者之所以在這篇文章裡強調三次，是因為這隻哥吉拉是筆者心目中最經典的哥吉拉，但牠卻不是第一隻哥吉拉。第一部哥吉拉電影上映於1954年，這隻哥吉拉是大家俗稱的初代哥吉拉，是一隻受到美軍核子彈試驗影響而突變的恐龍。牠在登陸日本並且對日本進行了一頓蹂躪之後，為芹澤大助博士研發的武器氧氣破壞者分解為骸骨。