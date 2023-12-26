2024年元旦新制懶人包：12項新規定上路，基本工資調漲、義務役1年期、托育補助加碼、軍公教調薪4%......一次看

揮別2023年、邁向2024年之際，《關鍵評論網》整理了將於明（2024）年元旦起正式上路的多項新制，利於讀者掌握自身權益。

基本工資調漲：月薪調至2萬7470元、時薪183元

勞動部表示，基本工資自2024年1月1日起，月薪由新台幣（以下同）2萬6400元調整至2萬7470元，時薪由176元調整至183元，業經勞動部報請行政院核定後公告，提醒事業單位應提早因應，以符法令規定。

《最低工資法》上路

《最低工資法》規定，中央主管機關應設最低工資審議會，於每年第3季召開會議，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度；勞工與雇主議定的工資，不得低於最低工資，違反者最重可處雇主或事業單位新台幣150萬元。

《最低工資法》規定，勞工與雇主雙方議定之工資低於最低工資者，由直轄市、縣（市）主管機關處雇主或事業單位新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。

軍公教人員調薪4%

行政院核定2024年軍公教員工調薪4%。另一方面，為強化延攬及留任教研人員的誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給及中央研究院相當等級人員專業加給，均調整15%。

基本生活費調高，伙食費免列薪資所得額度並調增為每月3000元

財政部於今年11月23日公告，2023年每人基本生活所需費用金額，為新台幣20.2萬元、較2022年增加6000元，同時，伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，2024年申報綜所稅適用，預估整體減稅利益207億元。

另外，有鑒於消費者物價指數上漲，2024年每人免稅額由新台幣9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）等，相關調整將於2025年申報綜所稅適用。

勞保老年年金全額請領需滿64歲

2024年元旦起，勞保老年年金請領年齡將調整，勞工需滿64歲，受影響者為1961年出生的被保險人，人數約12萬餘人。

《中央社》報導，勞動部勞動保險司司長陳美女12月13日受訪表示，勞保年金在2009年開辦時，考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制。

陳美女說，法規剛上路時，請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第10年起會提高1歲至61歲，其後每2年提高1歲，直到65歲為限。

托育補助再加碼

2024年元旦起，為協助送托家庭減輕經濟負擔，將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%-15%降低為5%-10%，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元。

此外，中低收入戶則再調高1000元、低收入戶及弱勢家庭再調高2000元；另為鼓勵生育，第2名子女再調高1000元、第3名以上子女再調高2000元，大幅降低育兒家庭托育負擔。

健保住院自付額單次上限增至5萬元

衛福部調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5萬元，全年累計調整至8.4萬，估計影響1萬多人，經濟弱勢及重大傷病不受影響。

《醫療事故預防及爭議處理法》上路

依據衛福部說明，此法重點規定地方衛生局應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月。

另一方面，中央主管機關應委託政府捐助設立之財團法人或捐助成立財團法人，導入中立第三方提供醫事專業諮詢及醫療爭議評析，以協助爭議調解過程拉近雙方認知差距，消弭爭議、促成和解。調解成立送法院核定，具司法效果，以減少訟累與社會成本。

針對排碳大戶開徵碳稅

環境部表示，自2024年元旦起，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，目前規劃以年排放量達2.5萬噸的電力業及大型製造業為初期徵收對象。

碳費徵收費率，將由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等因素，將於2024年第一季提交審議會討論後決定。

另依據《氣候變遷因應法》，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，惟必須採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

住宅燃氣器具節能產品補助

經濟部投入4億元預算推動2024年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯爐及熱水器，預計可補助23萬台節能產品，加速我國2050淨零排放轉型。

經濟部說明，補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，民眾可以採網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。各補助產品項目及每台補助金額：

瓦斯爐（雙口爐以上）：１級能效產品2000元；2級能效產品1000元。

自然排氣式熱水器：1級能效產品2000元；2級能效產品1000元。

強制排氣式熱水器：1級能效產品3000元；2級能效產品2000元。

本次補助購買期間為2024年1月1日起至2024年4月30日止，補助作業受理時間為2024年1月1日起至2024年5月15日止，如經費用罄，將提前截止受理申請。

義務役改為1年，月薪調高至2萬6307元

2024年元旦起，義務役改為1年役期，適用2005年1月1日以後出生的役男。1年義務役的役男月薪將提高至2萬6307元接近基本工資外，也將引進美國等先進國家的訓練方式，任務訓練將增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰需求。

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