2024年元旦新制懶人包：12項新規定上路，基本工資調漲、義務役1年期、托育補助加碼、軍公教調薪4%......一次看
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2024年元旦起，義務役改為1年役期，適用2005年1月1日以後出生的役男。1年義務役的役男月薪將提高至2萬6307元接近基本工資外，也將引進美國等先進國家的訓練方式。
揮別2023年、邁向2024年之際，《關鍵評論網》整理了將於明（2024）年元旦起正式上路的多項新制，利於讀者掌握自身權益。
基本工資調漲：月薪調至2萬7470元、時薪183元
勞動部表示，基本工資自2024年1月1日起，月薪由新台幣（以下同）2萬6400元調整至2萬7470元，時薪由176元調整至183元，業經勞動部報請行政院核定後公告，提醒事業單位應提早因應，以符法令規定。
《最低工資法》上路
《最低工資法》規定，中央主管機關應設最低工資審議會，於每年第3季召開會議，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度；勞工與雇主議定的工資，不得低於最低工資，違反者最重可處雇主或事業單位新台幣150萬元。
《最低工資法》規定，勞工與雇主雙方議定之工資低於最低工資者，由直轄市、縣（市）主管機關處雇主或事業單位新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。
軍公教人員調薪4%
行政院核定2024年軍公教員工調薪4%。另一方面，為強化延攬及留任教研人員的誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給及中央研究院相當等級人員專業加給，均調整15%。
基本生活費調高，伙食費免列薪資所得額度並調增為每月3000元
財政部於今年11月23日公告，2023年每人基本生活所需費用金額，為新台幣20.2萬元、較2022年增加6000元，同時，伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，2024年申報綜所稅適用，預估整體減稅利益207億元。
另外，有鑒於消費者物價指數上漲，2024年每人免稅額由新台幣9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）等，相關調整將於2025年申報綜所稅適用。
勞保老年年金全額請領需滿64歲
2024年元旦起，勞保老年年金請領年齡將調整，勞工需滿64歲，受影響者為1961年出生的被保險人，人數約12萬餘人。
《中央社》報導，勞動部勞動保險司司長陳美女12月13日受訪表示，勞保年金在2009年開辦時，考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制。
陳美女說，法規剛上路時，請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第10年起會提高1歲至61歲，其後每2年提高1歲，直到65歲為限。
托育補助再加碼
2024年元旦起，為協助送托家庭減輕經濟負擔，將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%-15%降低為5%-10%，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元。
此外，中低收入戶則再調高1000元、低收入戶及弱勢家庭再調高2000元；另為鼓勵生育，第2名子女再調高1000元、第3名以上子女再調高2000元，大幅降低育兒家庭托育負擔。
健保住院自付額單次上限增至5萬元
衛福部調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5萬元，全年累計調整至8.4萬，估計影響1萬多人，經濟弱勢及重大傷病不受影響。
《醫療事故預防及爭議處理法》上路
依據衛福部說明，此法重點規定地方衛生局應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月。
另一方面，中央主管機關應委託政府捐助設立之財團法人或捐助成立財團法人，導入中立第三方提供醫事專業諮詢及醫療爭議評析，以協助爭議調解過程拉近雙方認知差距，消弭爭議、促成和解。調解成立送法院核定，具司法效果，以減少訟累與社會成本。
針對排碳大戶開徵碳稅
環境部表示，自2024年元旦起，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，目前規劃以年排放量達2.5萬噸的電力業及大型製造業為初期徵收對象。
碳費徵收費率，將由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等因素，將於2024年第一季提交審議會討論後決定。
另依據《氣候變遷因應法》，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，惟必須採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。
住宅燃氣器具節能產品補助
經濟部投入4億元預算推動2024年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯爐及熱水器，預計可補助23萬台節能產品，加速我國2050淨零排放轉型。
經濟部說明，補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，民眾可以採網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。各補助產品項目及每台補助金額：
- 瓦斯爐（雙口爐以上）：１級能效產品2000元；2級能效產品1000元。
- 自然排氣式熱水器：1級能效產品2000元；2級能效產品1000元。
- 強制排氣式熱水器：1級能效產品3000元；2級能效產品2000元。
本次補助購買期間為2024年1月1日起至2024年4月30日止，補助作業受理時間為2024年1月1日起至2024年5月15日止，如經費用罄，將提前截止受理申請。
義務役改為1年，月薪調高至2萬6307元
2024年元旦起，義務役改為1年役期，適用2005年1月1日以後出生的役男。1年義務役的役男月薪將提高至2萬6307元接近基本工資外，也將引進美國等先進國家的訓練方式，任務訓練將增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰需求。
金管會金融檢查重點納入虛擬資產平台
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。