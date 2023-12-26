郝柏村曾有「雙十二政變」的機會，為何他沒有成為台灣的全斗煥？
我們想讓你知道的是
到了蔣經國去世的1988年，時任參謀總長的郝柏村將軍倒是真的有機會效法全斗煥發動軍事政變。鑒於當時李登輝尚未掌握軍權，甚至於沒有掌握到黨權，郝柏村完全有機會發動軍事政變推翻台灣的第一個本土政權。
這次《12.12：首爾之春》在台灣上映，相信由黃晸珉飾演的全斗光（原型為全斗煥）給國內觀眾留下極為深刻的印象，實在是壞到骨子裡。歷史上的全斗煥總統，到底是不是真的如黃晸珉演的那麼壞？這當然還是有所爭議的，我們不能以一部電影就給一個領導大韓民國將近八年的總統蓋棺定論，畢竟韓國確實在他的領導下實現了經濟起飛、舉辦了奧運，而且還與蘇聯、中共以及北韓都改善了關係。
然而全斗煥確實是靠發動軍事政變上台執政，這點凡是任何有民主素養的人所難以接受的，相信已經沒有什麼好爭議。在全斗煥之前的朴正熙，雖然同樣是靠軍事政變上台，以鐵腕手段打壓異己，最後也沒有善終，但是他在韓國始終為一批強大的保守主義勢力所懷念。就連曾經被朴正熙下令綁票的金大中，晚年對朴正熙的評價都相當正面。
全斗煥在韓國則幾乎同時遭到自由左翼和保守右翼的否定，主要原因是在於他發動軍事政變的動機完全就是為了滿足個人野心，而不像1961年發動「五一六政變」時的朴正熙那樣有一套自己的想法，希望帶領韓國走出李承晚下台後的動盪局面。早年參加過滿洲國國軍的朴正熙，認為韓國人乃至於整個東方人都需要由強人率領才能創造奇蹟，所以他打從心底裡就不是民主政治的信徒。
李承晚下台後，顯然取而代之的民主政府無力解決國內複雜的派系鬥爭以及來自北方的軍事威脅，讓朴正熙決定發動軍事政變來維持韓國的秩序。可進入全斗煥時代以後，韓國經濟與民生狀態已經大幅改善，原本人人相信隨著朴正熙的去世能夠為大韓民國迎來民主化的時代，可偏偏全斗煥發動的這場「雙十二政變」毀了一切，讓好不容易來到的「漢城之春」就此灰飛煙滅。
「雙十二政變」不僅完全是為了全斗煥的個人野心所發動，同時還破壞了大韓民國的軍事倫理，將韓戰期間曾立下赫赫戰功，在軍中具有高度威望的陸軍參謀總長鄭昇和逮捕起來又施以嚴刑拷打。這是導致全斗煥在保守右派心中都評價兩極，只有極少數人極右翼份子願意為他說話的真正原因。相信讀到這裡，各位可能會問筆者，為什麼同樣的政變在台灣沒有發生？
90年代郝柏村的奪權機會
其實台灣還真的有爆發類似「雙十二政變」的機會，而且綜觀中國近代的軍事史，其實我們早就已經有一個「雙十二政變」，那就是由張學良和楊虎城在1936年12月12日發動的「西安事變」。張學良確實是上了中共的當，以為劫持領袖就能推動國共聯手抗日，最後的結果卻是導致中共利用抗戰壯大，導致中華民國政府撤出中國大陸。
然而張學良愚蠢歸愚蠢，卻不像全斗煥那樣的壞，他的目標還是為了抗日，並不是要奪權，所以「西安事變」沒有直接導致中華民國的政權輪替。到了蔣經國去世的1988年，時任參謀總長的郝柏村將軍倒是真的有機會效法全斗煥發動軍事政變。鑒於當時李登輝尚未掌握軍權，甚至於沒有掌握到黨權，郝柏村完全有機會發動軍事政變推翻台灣的第一個本土政權。
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奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
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由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
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