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2023/12/25,
社會

新北國三男生遭同學持美工刀攻擊頸部命危，校方還原衝突「老師來不及阻止」

新北國三男生遭同學持美工刀攻擊頸部命危，校方還原衝突「老師來不及阻止」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

校長室游姓秘書今日下午出面受訪，表示校方對於發生這樣的事情，感到遺憾與難過。初步了解，案件發生在中午用餐時間，學生因為口角衝突而產生意外，學校獲知後第一時間送醫並緊急通報。游姓秘書談及學生在緊急治療當中，哽咽地說「我們一起為這個孩子集氣，希望孩子能盡快恢復健康」。

新北男國三生遭同學美工刀攻擊頸部命危，衝突原因曝

新北市某高中今（25）日中午傳出學生糾紛，1名就讀國三的15歲男學生在爭吵過程中，疑遭同學持美工刀攻擊頸部，導致他當場血流如注，倒地後當場失去呼吸心跳，目前已被送醫搶救中，詳細事發過程仍待調查釐清。

據了解，受傷的男學生就讀國中三年級，當時有一名隔壁班的女學生，來到傷者班級要找朋友，但是沒找到人。女學生疑似不滿對方嗆聲「你又不是我們班的」，找來另一名男學生助陣理論。

過程中2名男學生吵了起來，受傷男學生遭美工刀攻擊頸部，當場重傷倒地濺血。轄區警方與救護人員獲報後緊急趕抵現場，目前已經國三男學生送往醫院治療，仍在搶救中。

對此，新北市教育局指出，經初步了解，為中午下課時間學生偶發衝突，美工刀造成意外傷害事件，校方立即陪同就醫，目前由教育局及學校積極協助處理。後續學校將針對事件盡快釐清，並提供相關學生積極輔導措施，至於確切事發原因仍有待後續調查後才能釐清。

校方還原衝突「老師來不及阻止」，秘書哽咽：幫孩子集氣

今日中午新北市某間學校國中部，一名男學生因與隔壁班學生發生口角衝突，遭對方持美工刀攻擊頸部，當場重傷失去生命跡象，目前學生已經被送往醫院搶救中。下午學校校長室秘書出面接受訪問，談及學生受傷，忍不住哽咽。

校長室游姓秘書今日下午出面受訪，表示校方對於發生這樣的事情，感到遺憾與難過。初步了解，案件發生在中午用餐時間，學生因為口角衝突而產生意外，學校獲知後第一時間送醫並緊急通報。游姓秘書談及學生在緊急治療當中，哽咽地說「我們一起為這個孩子集氣，希望孩子能盡快恢復健康」。

據了解，事發地點在教室外走廊，當時還有導師在教室內，疑似因事發太突然來不及制止。游姓秘書透露，被害學生與行凶學生2人為同年級，不同班級，平時表現都很正常，並無特殊行為，中午疑似因持刀學生進到被害學生教室內，才會發生衝突，確切原因學校將配合警方進一步釐清。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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