紅海危機延燒：伊朗駁斥協助葉門叛軍「青年運動」攻擊商船指控，美國發起多國護航聯盟確保航道安全
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獲伊朗支持、掌控葉門大多數地區的叛軍「青年運動」已連續數週以無人機和飛彈，襲擊航經紅海南端曼德海峽的商船，迫使航運公司改變航線，擾亂世界貿易，但伊朗官方否認提供武裝配備給青年運動。青年運動稱，他們的攻擊目標是和以色列有關的船舶，以聲援被以色列封鎖的加薩走廊巴勒斯坦人。
被控協助葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船，伊朗當局駁斥
（中央社）與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近來襲擊紅海（Red Sea）商船，美國指控伊朗參與策劃攻擊，伊朗半官方的《梅爾通訊社》（Mehr）報導，德黑蘭當局昨（24）天駁斥美方指控。
《路透社》報導，白宮近日表示，德黑蘭當局「深入參與」策劃相關行動，伊朗情資是青年運動得以鎖定船舶的關鍵，隨後伊朗副外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）再度反駁這些指控。
巴格瑞卡尼告訴《梅爾通訊社》，青年運動本身就有裝備，並「依照自己的決定和能力行事」。
伊朗支持青年運動，但官方否認提供武裝配備給青年運動。青年運動2014年推翻當時的政府並占領葉門首都沙那（Sanaa），目前掌控葉門境內大面積國土。
青年運動近來以無人機和飛彈鎖定紅海商船，迫使航運公司改變航線，改走繞過非洲南端的更長航路。
青年運動宣稱他們的攻擊目標是跟以色列有關的船舶，並聲援被以色列封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人。
美軍擊落4架無人機，稱是從葉門「青年運動」控制區發射
（中央社）美軍中央司令部（CENTCOM）昨天表示，美軍擊落4架無人機，這些無人機從葉門什葉派叛軍「青年運動」 控制的葉門領土起飛，朝著位於紅海南部的美軍一艘驅逐艦飛去。
《路透社》報導，美軍中央司令部在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示，一艘懸掛挪威國旗的挪威油輪與化學液體船通報，差點被青年運動發動的無人機攻勢擊中；另一艘掛有印度旗幟的加彭共和國原油輪則表示遭到單向攻擊。
根據美軍中央司令部的發文：「這些襲擊是青年運動武裝組織自10月17日以來，對商船發動的第14次和第15次攻擊。」
美軍中央司令部表示，美國海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command, NAVCENT）對兩艘遭襲船隻發出的遇險呼號作出回應。
文中提到，兩枚青年運動反艦彈道飛彈也「從青年運動控制的葉門領土向位於紅海南部的國際航道發射」。美軍中央司令部還表示，「沒有船隻通報受到彈道飛彈影響」。
獲伊朗支持、掌控葉門大多數地區的青年運動已連續數週襲擊航經紅海南端曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的船隻，擾亂世界貿易。青年運動稱，這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。
美國日前啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），聲稱已有逾12個國家同意參與在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。
美帶領多國護航紅海貨運，西班牙不參加
（中央社）美國發起多國護航聯盟，以保護紅海商業航線免受葉門激進團體「青年運動」的襲擊；不過，西班牙今（25）天表示，不會加入這項聯盟。
《法新社》報導，有伊朗撐腰的青年運動叛軍，已對紅海航運船隻展開數次攻擊，並聲稱發動這些攻擊是為了在以哈戰爭期間，力挺在加薩的巴勒斯坦人。
美國五角大廈21日表示，已有20個國家加入華府領導的聯盟，以保護關鍵航道安全。
對於是否加入這項美國主導的聯盟，西班牙政府態度一直是模棱兩可，但一名國防部發言人今天告訴法新社，西班牙「不會參與」。
儘管這名發言人未說明理由，但西班牙媒體今天報導，西國決定不參加，是因國內政治情勢使然。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）正在籌組聯合政府，且需要激進左翼政黨「匯總」（Sumar）的支持。但「匯總」反對美國外交政策。
青年運動則對西班牙的立場表達歡迎。
多國護航部署到位，航商馬士基擬恢復紅海航線
（中央社）丹麥航運公司馬士基今天表示，公司準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，並指出以美國為首的軍事行動已完成部署，可確保此地商業安全。
《路透社》報導，由於旗下船隻遭遇攻擊，航運巨商馬士基（Maersk）12月稍早暫停讓旗下船隻通過曼德海峽（Bab el-Mandeb strait），導致許多航線受到影響，船隻不得不避開全球商業命脈蘇伊士運河（Suez Canal）。
美國19日宣布發起一項多國行動，以保護紅海商業免受背後有伊朗撐腰的葉門武裝分子滋擾。自上（11）月以來，這些武裝分子以無人機和飛彈攻擊國際船隻，聲稱這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。
馬士基今天聲明表示：「我們已於2023年12月24日接獲確認通知，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian，OPG）現已設立並完成部署，海上貿易商船得以通過紅海和亞丁灣，航運業者可再次使用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間的門戶。」
馬士基表示，由於OPG計畫的實施，公司準備讓船隻恢復東西向穿越紅海的航線。
馬士基說，未來幾天將公布更多細節，但也強調根據安全情勢變化，公司也可能再次選擇讓旗下船隻改道。
馬士基19日表示，旗下船隻將避開紅海航線改而繞道非洲好望角（Cape of Good Hope），因此將對來自亞洲的貨物收取貨櫃附加費，以彌補航線拉長所衍生的額外費用。
最近幾週，許多公司出於安全考量，相繼宣布暫停行經紅海，包括石油巨擘英國石油公司（BP）。
新聞來源
- 被控協助葉門叛軍攻擊紅海商船 伊朗當局駁斥（中央社）
- 美軍：葉門「青年運動」控制區發射無人機 擊落4架（中央社）
- 美帶領多國護航紅海貨運 西班牙不參加（中央社）
- 多國護航部署到位 航商馬士基擬恢復紅海航線（中央社）
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。