紅海危機延燒：伊朗駁斥協助葉門叛軍「青年運動」攻擊商船指控，美國發起多國護航聯盟確保航道安全

被控協助葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船，伊朗當局駁斥

（中央社）與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近來襲擊紅海（Red Sea）商船，美國指控伊朗參與策劃攻擊，伊朗半官方的《梅爾通訊社》（Mehr）報導，德黑蘭當局昨（24）天駁斥美方指控。

《路透社》報導，白宮近日表示，德黑蘭當局「深入參與」策劃相關行動，伊朗情資是青年運動得以鎖定船舶的關鍵，隨後伊朗副外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）再度反駁這些指控。

巴格瑞卡尼告訴《梅爾通訊社》，青年運動本身就有裝備，並「依照自己的決定和能力行事」。

伊朗支持青年運動，但官方否認提供武裝配備給青年運動。青年運動2014年推翻當時的政府並占領葉門首都沙那（Sanaa），目前掌控葉門境內大面積國土。

青年運動近來以無人機和飛彈鎖定紅海商船，迫使航運公司改變航線，改走繞過非洲南端的更長航路。

青年運動宣稱他們的攻擊目標是跟以色列有關的船舶，並聲援被以色列封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人。

美軍擊落4架無人機，稱是從葉門「青年運動」控制區發射

（中央社）美軍中央司令部（CENTCOM）昨天表示，美軍擊落4架無人機，這些無人機從葉門什葉派叛軍「青年運動」 控制的葉門領土起飛，朝著位於紅海南部的美軍一艘驅逐艦飛去。

《路透社》報導，美軍中央司令部在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示，一艘懸掛挪威國旗的挪威油輪與化學液體船通報，差點被青年運動發動的無人機攻勢擊中；另一艘掛有印度旗幟的加彭共和國原油輪則表示遭到單向攻擊。

根據美軍中央司令部的發文：「這些襲擊是青年運動武裝組織自10月17日以來，對商船發動的第14次和第15次攻擊。」

美軍中央司令部表示，美國海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command, NAVCENT）對兩艘遭襲船隻發出的遇險呼號作出回應。

文中提到，兩枚青年運動反艦彈道飛彈也「從青年運動控制的葉門領土向位於紅海南部的國際航道發射」。美軍中央司令部還表示，「沒有船隻通報受到彈道飛彈影響」。

獲伊朗支持、掌控葉門大多數地區的青年運動已連續數週襲擊航經紅海南端曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的船隻，擾亂世界貿易。青年運動稱，這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。

美國日前啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），聲稱已有逾12個國家同意參與在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。

美帶領多國護航紅海貨運，西班牙不參加

（中央社）美國發起多國護航聯盟，以保護紅海商業航線免受葉門激進團體「青年運動」的襲擊；不過，西班牙今（25）天表示，不會加入這項聯盟。

《法新社》報導，有伊朗撐腰的青年運動叛軍，已對紅海航運船隻展開數次攻擊，並聲稱發動這些攻擊是為了在以哈戰爭期間，力挺在加薩的巴勒斯坦人。

美國五角大廈21日表示，已有20個國家加入華府領導的聯盟，以保護關鍵航道安全。

對於是否加入這項美國主導的聯盟，西班牙政府態度一直是模棱兩可，但一名國防部發言人今天告訴法新社，西班牙「不會參與」。

儘管這名發言人未說明理由，但西班牙媒體今天報導，西國決定不參加，是因國內政治情勢使然。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）正在籌組聯合政府，且需要激進左翼政黨「匯總」（Sumar）的支持。但「匯總」反對美國外交政策。

青年運動則對西班牙的立場表達歡迎。

多國護航部署到位，航商馬士基擬恢復紅海航線

（中央社）丹麥航運公司馬士基今天表示，公司準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，並指出以美國為首的軍事行動已完成部署，可確保此地商業安全。

《路透社》報導，由於旗下船隻遭遇攻擊，航運巨商馬士基（Maersk）12月稍早暫停讓旗下船隻通過曼德海峽（Bab el-Mandeb strait），導致許多航線受到影響，船隻不得不避開全球商業命脈蘇伊士運河（Suez Canal）。

美國19日宣布發起一項多國行動，以保護紅海商業免受背後有伊朗撐腰的葉門武裝分子滋擾。自上（11）月以來，這些武裝分子以無人機和飛彈攻擊國際船隻，聲稱這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。

馬士基今天聲明表示：「我們已於2023年12月24日接獲確認通知，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian，OPG）現已設立並完成部署，海上貿易商船得以通過紅海和亞丁灣，航運業者可再次使用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間的門戶。」

馬士基表示，由於OPG計畫的實施，公司準備讓船隻恢復東西向穿越紅海的航線。

馬士基說，未來幾天將公布更多細節，但也強調根據安全情勢變化，公司也可能再次選擇讓旗下船隻改道。

馬士基19日表示，旗下船隻將避開紅海航線改而繞道非洲好望角（Cape of Good Hope），因此將對來自亞洲的貨物收取貨櫃附加費，以彌補航線拉長所衍生的額外費用。

最近幾週，許多公司出於安全考量，相繼宣布暫停行經紅海，包括石油巨擘英國石油公司（BP）。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航