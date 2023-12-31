韓國第一家威士忌酒廠「三社」啟動Project “Korea”，擁抱在地原料挑戰當地飲酒文化

文：威士忌催化劑

身為韓國第一家單一麥芽威士忌酒廠（Single malts），在他2020年剛成立時筆者就對他產生濃濃的興趣，當然初期要有威士忌產品是不可能的，因此再獲取官方資訊上有相當難度。

再經過將近三年的時間後，三社威士忌酒廠陸續釋出了少量的威士忌作品，相信在韓國人的堅持下，未來一定可以產生屬於韓國人驕傲的威士忌。

與此同時，筆者在收集這家酒廠的資訊時，發現大多數都是官方網站、IG、新聞稿，鮮少有其他管道的資料來源，為了更加了解三社酒廠，終於找到了韓國論壇DC Inside (號稱韓國版ptt)，讀者們可以在DC Inside上搜尋關鍵字，先輸入「위스키갤러리」（威士忌討論區Whiskey Gallery），或是直接輸入「쓰리소사이어티스 」（三社酒廠Three Societies），就能看到韓國鄉民們怎麼看待自家國產單一麥芽威士忌的評價囉！

附帶一提，如果想知道台灣威士忌Kavalan在韓國論壇的討論也可以輸入「카발란」。

身為韓國的先驅與Project “Korea”

三社酒廠（Three Societies），創辦人Do Bryan Han是美籍韓國人，離開微軟後的他，曾創立韓國精釀啤酒Hand & Malt，而後來被百威併購，並拿著這筆資金創立了威士忌酒廠。

接著第二位重要人物是擁有40幾年經歷的蘇格蘭釀酒大師Andrew Shand，從1980年The Glenlivet開始，再到Chivas、Nikka、Speyside distillery、美國Virginia，最後來到韓國，擁有豐富威士忌生產經驗，參與了韓國第一個單一麥芽威士忌生產的歷史。

最後則是韓國當地的員工們，就這樣來自三個不同社會（Society）的人們，齊心協力共同的創造它，也許三社酒廠更想表達的是多元創造理念，三種文化的融合，並從這些創新中改變韓國人的飲酒文化。

為了更凸顯韓國威士忌的特色，三社酒廠啟動了一個計劃「Project “Korea”」，他們選來了當地的大麥品種Korean barley Gwangmaek，像Waterford一樣想做出單一莊園的麥芽威士忌，接著挑選韓國啤酒廠曾用到的風味酵母HY-2013 Flavored Yeast （專利號10-1671669）參與發酵階段。

最後則是使用韓國橡木（Korean Oak）作為熟成的橡木桶，就像是日本使用的水楢木（Mizunara Oak）一樣，韓國橡木應該是與水楢木同屬於蒙古櫟木，也就是中國東北地區、長白山附近常見的橡木，雖然三社酒廠沒有特別提到Project “Korea”使用的橡木從哪來，但筆者光想像就能聞到類似日本水楢木的檀香。

因此Project “Korea”可以說是威士忌生產三大原料，京畿道南楊州的水源（水）、韓國大麥Gwangmaek（麥芽）、在地風味酵母HY-2013 Flavored Yeast（酵母），到最後韓國橡木桶熟成，想要做出最純的「Korean Single Malt Whisky」。

但根據官方說法是有些風味尚欠佳，還需要多次實驗，因此我們就慢慢期待Project “Korea”的完成囉！

三社酒廠 쓰리소사이어티스 Three Societies Distillery

筆者在找尋酒廠資料時也大量參考一些韓國人的文章，但筆者不熟悉韓文，翻譯上需要許多時間，如有需要參考本文章之內容，再請附上威士忌催化劑的文章來源。

Three Societies主力從英國Crisp進口大麥芽並使用。

目前，該釀酒廠並沒有自己的發麥設備，就連上述提到的Project “Korea”也是將韓國大麥送往蘇格蘭發芽，再進行釀酒試驗，然而結果顯示不適合釀造，他們並沒有說出真正原因，但是卻可能會透過大麥品種改良，培育出適合在韓國種植用於生產威士忌的大麥。

這與大多數威士忌酒廠一樣，購買大麥芽來進行釀造，因此在酒廠生產的第一部是研磨麥芽。

目前，Three Societies使用的破碎研磨機提供兩種研磨度和三種尺寸選擇。每個酒廠的研磨粒度不盡相同，有時會混合使用不同粒度的研磨。

在設備方面，使用美國賓夕法尼亞州哈里斯堡的RMS ROLLER-GRINDER是釀酒業界廣泛使用的產品。研磨也是造就威士忌口味和香氣的重要因素之一。這是因為在糖化過程中，熱水接觸麥芽的面積和時間會根據麥芽的大小而有所不同。

如果麥芽的研磨顆粒很細小，水會通過得比較慢；相反，如果研磨顆粒很粗大，水會通過得比較快。

此外，乾燥季節（如1月和2月）研磨效果較佳，而雨季（如6月和7月）麥芽會吸收更多水分，因此難以進行研磨。因此，根據季節的不同，酒廠需要調整研磨機的參數。

大麥芽經研磨後進行糖化，ThreeSocieties使用地下水作為糖化所需的水源，三段糖化，分別為67度、78度和87度進行。冷卻至21度後轉移到發酵槽中。糖化後的麥渣則被用作穀倉附近的飼料。

Three Society的發酵槽採用不銹鋼材質，因其易於維護。總共有六個發酵槽。發酵時間為72小時。這個時間既不算太短也不算太長，有些酒廠甚至將發酵時間延長至100小時以上，據說這樣能產生更複雜的味道。