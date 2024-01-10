《成功人士的用時智慧》：如何讓會議成功且有效率？一件事最多只能討論五分鐘
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為了解答多數人在工作與學習上的弊病，澳洲收聽率第一、下載量超過300萬的《我是如何工作》（How I Work）Podcast主持人阿曼莎．伊姆貝爾，在本書網羅了和超過150位暢銷作家、音樂家、企業家等成功人士的對談精華，帶領讀者重新審視如何高效運用時間，收穫更多成就並放大快樂。
文：阿曼莎．伊姆貝爾（Amantha Imber）
一次開完大量會議
現在是星期二下午，你在四十分鐘後有一場會議。你快要被工作淹沒，卻不知道開會前怎麼運用時間才是最好的。你考慮開始準備明天要發表的大型銷售簡報，卻決定還是不要，因為你不想要進入狀態之後，又被這場會議打斷。你想想其他幾個需要完成的大型事項，但是又告訴自己不應該現在開始做，因為你至少需要一小時才能真正有所進展。
你隨意瀏覽收件匣，完成了一些沒有意義、但是當下令你感覺很好的任務：刪掉一堆你根本不知道自己有訂閱的電子報；快速讀完幾封其實不需要收到副本的電子郵件（害你浪費寶貴的時間閱讀）；掃過幾封一直想要處理但是沒有時間這麼做的電子郵件。
你看看時鐘——開會時間到了！看哪，你剛剛成功浪費這一天的四十分鐘。
一次大量處理電子郵件（一天只檢查電子信箱兩到三次）已經成為常見的生產力訣竅；一次開完大量會議也有可能為效率帶來同樣重大的影響。
俄亥俄州立大學的研究顯示，如果你一、兩個小時之後有會議要開，你所能完成的工作會比沒有會議要開時減少百分之二十二。知道自己即將被一件大事打斷，很難讓人進入狀態。
這恰好也是亞當．格蘭特最喜歡的研究之一。他發現，這驗證了他刻意安排自己在學校工作的日子的方式。「在教書日，我會把所有的辦公室時段（跟學生見面的時間）排在一起。我也學到我需要一點緩衝時間，因此我會在兩次會面之間安排五分鐘檢查電子信箱，或以防前一次會面持續的時間比預期的還要久。」格蘭特除了安排辦公室會面日，也有完全不安排會面的日子，這樣他就可以真正專注在研究和寫作上，提高生產力。
實際演練
- 考慮為自己創造一些規則，在某些時候不安排或不接受任何會議。例如，假如你早上頭腦最清醒，就每個星期安排幾個沒有會議的早晨。把會議全部排在下午就能做到這點。
- 假如你對自己的行事曆掌控有限，可以跟上司或其他把會議排進你行事曆的人聊聊，告訴他們一次開完大量會議能夠提升生產力。你可以不要在行事曆安排沒有會議的時段，而是嘗試相反的做法，在一週的行事曆當中挪出幾個只用來開會的時段。例如，下午一到三點我們容易頭腦不清楚時，就很適合召開較不需要認知能力的會議，如工作進度會議或每日站立會議。
更有效率的會議公式
電子郵件軟體公司Superhuman的創立者兼CEO拉胡爾．沃赫拉認為，大部分的團隊開會都很沒效率。他說，會議議程通常不存在，要不然就是非常概要。某些主題有討論到，有些主題則完全沒有。太多時間被浪費在不重要的議題，但是更重要的問題卻可能好幾個星期都沒有人留意。
沃赫拉說，使Superhuman的會議盡可能有效率且有意義的元素共有三個。第一個規則是，如果有人想要在團隊會議上提出討論的主題，他們一定要在前一天下午六點前寫下來分享給團隊成員。
沃赫拉解釋：「我們應該避免討論沒有寫下來的東西，因為我們閱讀的速度比說話的速度快很多。如果只是在團隊會議上傳達某些想法，那顯然很沒效率，因為你大可事先寫下來，讓每個人先閱讀。」除了速度的問題，特別會說話的人也會不經意（或者也可能故意）讓人們對他們的點子產生偏好，進而對沒有說話天分的人不利。
沃赫拉的第二個規則是，如果有人想要在團隊會議上發言，他們一定要事先閱讀和評論相關文件。他認為這個策略不僅可節省時間，也能表示尊重。
「我們應該避免評論我們沒有花時間了解的東西，因為這會不必要地浪費有這麼做的人的時間。某個人寫了一份文件，說：『這是問題，這是解決方法。』但是只有一半的團隊成員閱讀，這樣是不夠的。如果是這樣——有時候那是因為某幾個星期比較忙碌——那麼沒有閱讀文件的人就不能參與討論。這樣做的結果是，會議進展得非常快。」
研究顯示，沃赫拉的這個策略應該會帶來更好的決策。雖然很多人相信直覺比較準確，但其實如果有比較多反思的時間，對我們會比較好。
在一個由紐約大學史登商學院的賈斯汀．克魯格教授所率領的研究中，研究人員想要知道，學生在選擇題的考試中一開始選的答案，是否比後來改變心意換的答案還要容易答對。研究人員特別挑出把一開始的答案擦掉的例子。
克魯格和他的同事發現，學生如果換回原本的答案，他們比較有可能答錯，這稱作「第一直覺謬誤」；反之，如果他們沒有換回原本的答案，就比較有可能答對。這個數據帶出兩個議題：第一，像沃赫拉這樣在開會前給人們額外的時間思索自己的決定，會帶來更好的決策，避免成為第一直覺謬誤（當場做出決定）的受害者；第二，我在大學時期經歷選擇題考試的折磨時，怎麼不知道有這個研究？
成功且有效率的會議的最後一個規則是，如果要在團隊會議上討論一件事，最多只能討論五分鐘。假如五分鐘內無法達成共識，對話就要停止，並指派一個決策者。
沃赫拉把決定分成可逆和不可逆兩類。可逆的決定所涉及的風險較低，如果做了一個不好的決定，很容易就能進行軸轉，採取另一個路徑；不可逆的決定風險較高，若做出錯誤決定的話，可能會讓公司付出很大的代價。
身為CEO的沃赫拉負責做出所有的不可逆決定，可逆決定則會分派給團隊成員。這是讓員工感覺自己被賦予力量的好方法，應該會對他們的整體工作滿意度產生流動效應。「開完會後，決策者會蒐集所有必要的資訊，在下次團隊會議前做出決定。」這可以避免人們不想做出決定，尤其是困難的決定。
「我們發現，應用這些策略之後，每個人的速度都變快了。每件事最多只花五分鐘，這樣一個小時的會議就能決定十件事，還有很多時間打屁嬉鬧。」
實際演練
- 針對團隊會議，請團隊成員至少在開會前一天，在共享檔案的手寫議程中添加任何他們想要討論的事項。請他們明確說出自己想要談論什麼，並補充任何必要的背景資訊，好讓團隊可以加快速度。一開始，你可能會被視為會議中獨斷專行的墨索里尼，但團隊成員一旦了解你是在創造有效率的會議，就會感謝你。
- 請所有的團隊成員閱讀議程內容，以及跟不同的討論議題有關的任何閱讀素材。
- 開會時，只讓有先預讀的人評論。
- 如果討論五分鐘後還不能做出決定，領袖應負責做出任何不可逆決定，可逆決定則分派給團隊的某個人。所有決定都應該在下次團隊會議前做出。
- 針對下一次的會議，在議程中添加需要做出的決定，以免拖延決策。
你需要「待討論清單」
如果你很熟悉敏捷這個概念，那你很可能跟「看板」是好朋友。快速複習一下：所謂的看板是一個簡單的圖表，可以把一個企畫的工作流程視覺化。最基礎的看板有三個欄位：待辦、進行中、已完成；跟一個企畫有關的所有任務都是從待辦欄位開始，然後慢慢移到已完成欄位。
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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