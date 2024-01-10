《逆勢的關鍵》：商業模式如何為估值加分？先搞懂公司怎麼賺錢
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文：陳啟祥
4-3 分析商業模式為估值加分
先搞懂公司怎麼賺錢
前一段談到本益比的部分，你會發現股票市場上，有一些公司長期享有較高的本益比，這是為什麼呢？我認為如果看到高本益比的公司，一定要試著去找出其背後墊高本益比的原因，試著理解並且分析這個原因的可持續性。如果具備持續性，你在做估值時就必須加入相關的修正，也就是說，如果一家公司長期受到市場關注，本益比維持在50倍，那麼當有一天其修正到25倍時，維持競爭力優勢的條件仍然存在的話，此時你就必須了解對於這家公司而言，這是相對便宜的價格，或許就可以評估相關的投資策略。
這一類型的分析方向，其實就是一家公司的商業模式分析，知道他們怎麼賺錢、賺誰的錢，然後搭配數字的變化，你就有機會掌握到這家公司的市場地位，而分析的流程，我建議可以從以下四個重點進行研究與思考：
重點1：產業特性
前面曾提到，不同的產業就會出現不同特質的公司，因此第一個步驟一定是從了解產業面開始，提供以問題給大家進行思考：
- 這是新興的產業？還是古老的行業？
→ 如果是新的產業，是如何興起？未來又會遇到什麼挑戰？
→ 如果是舊的產業，那麼其歷久彌新的原因和理由是什麼？
- 這個產業目前的規模如何？
→ 股東年報中通常有相關說明。
- 這個產業未來的成長率如何？
→ 股東年報中會載明，但要注意的是，幾乎沒有一間公司會寫自己未來的成長率是零或是負數，因此不能只看年報的預估，還要多方收集資訊並加以判斷。
- 這間公司賴以維生的關鍵是什麼？
→ 可以搭配財務數據，如果該公司在某幾年營收、獲利增強，可以先去了解那幾年發生什麼事情，然後思考未來是否還有可能再發生。
- 破壞市場挑戰者出現的可能性
→ 許多產業的終結都是出現更新的應用而破壞原先的需求，在台股中的電子產業更是要特別注意這種情況的發生。
重點2：未來發展
股票反應的是未來的價值，在了解一間公司的產業背景之後，依此做為立論基礎，就能推估其未來發展的可能方向，提供以下的方向進行思考：
- 是否有新的需求出現？
→ 需求是時時刻刻都在變化，因此領先市場思考需求的未來發展非常重要，例如手機的換機潮通常隔幾年就會有比較明顯的高峰。
- 從不同時間週期評估變化的可能性
→ 試著分析一間公司在短、中、長期可能的變化，短期通常指一年內，可以前一年的基期高低來推測可能發展；中期則看產業循環，每一個產業都有其循環性，若是過去2-3年都偏低，則未來2-3年就有機會翻轉；長期與產業發展及總體經濟有關。
在操作策略上可以用長線保護短線的思維，例如評估短期發展並沒有太大的機會，但中期則有可能受惠產業循環而帶動新一輪成長，在策略上就可以採用分批慢慢買進的方式，平衡風險並建立基本的持股，然後觀察與等待產業發生比較明顯的變動後再加大部位。
- 擴廠行動的進行
→ 產能是企業成長的關鍵因子之一，我們可以從新聞、法說會以及年報得知企業接下來擴張產能的可能動作，但要注意的是，擴張是雙面刃，因為新買的廠房、設備馬上就會有折舊成本出現，若是營收無法跟上就會吃掉獲利。但反過來思考，我們曾經看過有些公司在股價很高的時候辦理現金增資，做為擴廠資金，而後卻遇到景氣翻轉，導致營收下跌，增高的折舊吃掉獲利，出現戴維斯雙殺、股價崩落，而如果你是認真的投資人，就有機會在低檔處找到這些公司，只要花少少的錢就能買到有更多產能，或現金更充足的企業，未來只要景氣及產業面恢復走回常軌，往往都會有至少倍數的獲利。
- 毛利率的變化
→ 毛利率的變化其實也是公司循環性的反應，在對未來面的評估時， 我們特別要去思考的是毛利率的持續性能否維持高檔？或是只在低檔遊走？高毛利來自於產品組成的變化，而高價商品則來自於市場需求，反之亦然，習慣了這種思考方式可以幫助你掌握到股價的折轉區間。
現在以昇佳（6732）為例說明， 昇佳是一家IC設計公司，早年是矽創的感測器IC部門，2009年獨立切割成子公司，並在2020年掛牌上櫃，簡單來說產品分成兩大類，一個是光學感測晶片，目前占營收最大的比重，另一個則是MEMMS加速感測晶片。
光學感測晶片是目前昇佳最主要的產品線，占營收的九成比例，以感光度做為等級的區分（G1-G4）， 愈高規格的價格就愈高，毛利也較高。以功能來說，又能再分成三類，一是近接感測晶片（PS）， 可以依光感度分別物體或是使用者與手機的距離，以進行不同的功能輔助，例如防止螢幕誤觸或是判定無人使用以降低功率節電，也能用在TWS藍牙耳機上，可以偵測是否正在使用中。
另一種則是環境光感測晶片（ALS）， 主要的功能是感應環境亮度，達到自動調整螢幕亮度的目的，最後還有RGB色溫感測晶片，可用在調整螢幕色溫及調控鏡頭白平衡的功能。
MEMS加速感測晶片就是利用微機電的貫性感測作用來，達到感測3C用品使用狀態的偵測，最簡單的就是手機螢幕直行與橫擺的感應。
昇佳的產品一直以來都是以光學感測晶片為主，MEMS加速感測晶片在2020年以前占比不到5%，近期慢慢拉高到10%左右，以產品規模來看，MEMS加速感測晶片毛利不及光學感測晶片，這一點其實很容易理解，因為要做一顆晶片，要光罩、要晶圓、要封裝、要測試，如果產品數目多的話，成本可以攤到每一顆晶片，數目少當然就會拉高成本。
所以未來MEMS加速感測晶片的獲利要提升，就需要加大產品的銷售數字。這個產業目前的龍頭廠是Bosch和STM公司，而這些大廠目前因為想轉往高階的多軸產品，所以慢慢淡出低階市場，未來昇佳如果能達到一定規模的產品量，就能帶來新的獲利，不過目前仍然不是昇佳的重點產品。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。