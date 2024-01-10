《逆勢的關鍵》：商業模式如何為估值加分？先搞懂公司怎麼賺錢

文：陳啟祥

4-3 分析商業模式為估值加分

先搞懂公司怎麼賺錢

前一段談到本益比的部分，你會發現股票市場上，有一些公司長期享有較高的本益比，這是為什麼呢？我認為如果看到高本益比的公司，一定要試著去找出其背後墊高本益比的原因，試著理解並且分析這個原因的可持續性。如果具備持續性，你在做估值時就必須加入相關的修正，也就是說，如果一家公司長期受到市場關注，本益比維持在50倍，那麼當有一天其修正到25倍時，維持競爭力優勢的條件仍然存在的話，此時你就必須了解對於這家公司而言，這是相對便宜的價格，或許就可以評估相關的投資策略。

這一類型的分析方向，其實就是一家公司的商業模式分析，知道他們怎麼賺錢、賺誰的錢，然後搭配數字的變化，你就有機會掌握到這家公司的市場地位，而分析的流程，我建議可以從以下四個重點進行研究與思考：

重點1：產業特性

前面曾提到，不同的產業就會出現不同特質的公司，因此第一個步驟一定是從了解產業面開始，提供以問題給大家進行思考：

這是新興的產業？還是古老的行業？

→ 如果是新的產業，是如何興起？未來又會遇到什麼挑戰？

→ 如果是舊的產業，那麼其歷久彌新的原因和理由是什麼？

這個產業目前的規模如何？

→ 股東年報中通常有相關說明。

這個產業未來的成長率如何？

→ 股東年報中會載明，但要注意的是，幾乎沒有一間公司會寫自己未來的成長率是零或是負數，因此不能只看年報的預估，還要多方收集資訊並加以判斷。

這間公司賴以維生的關鍵是什麼？

→ 可以搭配財務數據，如果該公司在某幾年營收、獲利增強，可以先去了解那幾年發生什麼事情，然後思考未來是否還有可能再發生。

破壞市場挑戰者出現的可能性

→ 許多產業的終結都是出現更新的應用而破壞原先的需求，在台股中的電子產業更是要特別注意這種情況的發生。

重點2：未來發展

股票反應的是未來的價值，在了解一間公司的產業背景之後，依此做為立論基礎，就能推估其未來發展的可能方向，提供以下的方向進行思考：

是否有新的需求出現？

→ 需求是時時刻刻都在變化，因此領先市場思考需求的未來發展非常重要，例如手機的換機潮通常隔幾年就會有比較明顯的高峰。

從不同時間週期評估變化的可能性

→ 試著分析一間公司在短、中、長期可能的變化，短期通常指一年內，可以前一年的基期高低來推測可能發展；中期則看產業循環，每一個產業都有其循環性，若是過去2-3年都偏低，則未來2-3年就有機會翻轉；長期與產業發展及總體經濟有關。

在操作策略上可以用長線保護短線的思維，例如評估短期發展並沒有太大的機會，但中期則有可能受惠產業循環而帶動新一輪成長，在策略上就可以採用分批慢慢買進的方式，平衡風險並建立基本的持股，然後觀察與等待產業發生比較明顯的變動後再加大部位。

擴廠行動的進行

→ 產能是企業成長的關鍵因子之一，我們可以從新聞、法說會以及年報得知企業接下來擴張產能的可能動作，但要注意的是，擴張是雙面刃，因為新買的廠房、設備馬上就會有折舊成本出現，若是營收無法跟上就會吃掉獲利。但反過來思考，我們曾經看過有些公司在股價很高的時候辦理現金增資，做為擴廠資金，而後卻遇到景氣翻轉，導致營收下跌，增高的折舊吃掉獲利，出現戴維斯雙殺、股價崩落，而如果你是認真的投資人，就有機會在低檔處找到這些公司，只要花少少的錢就能買到有更多產能，或現金更充足的企業，未來只要景氣及產業面恢復走回常軌，往往都會有至少倍數的獲利。

毛利率的變化

→ 毛利率的變化其實也是公司循環性的反應，在對未來面的評估時， 我們特別要去思考的是毛利率的持續性能否維持高檔？或是只在低檔遊走？高毛利來自於產品組成的變化，而高價商品則來自於市場需求，反之亦然，習慣了這種思考方式可以幫助你掌握到股價的折轉區間。

Photo Credit: 幸福文化出版

現在以昇佳（6732）為例說明， 昇佳是一家IC設計公司，早年是矽創的感測器IC部門，2009年獨立切割成子公司，並在2020年掛牌上櫃，簡單來說產品分成兩大類，一個是光學感測晶片，目前占營收最大的比重，另一個則是MEMMS加速感測晶片。

光學感測晶片是目前昇佳最主要的產品線，占營收的九成比例，以感光度做為等級的區分（G1-G4）， 愈高規格的價格就愈高，毛利也較高。以功能來說，又能再分成三類，一是近接感測晶片（PS）， 可以依光感度分別物體或是使用者與手機的距離，以進行不同的功能輔助，例如防止螢幕誤觸或是判定無人使用以降低功率節電，也能用在TWS藍牙耳機上，可以偵測是否正在使用中。

另一種則是環境光感測晶片（ALS）， 主要的功能是感應環境亮度，達到自動調整螢幕亮度的目的，最後還有RGB色溫感測晶片，可用在調整螢幕色溫及調控鏡頭白平衡的功能。

MEMS加速感測晶片就是利用微機電的貫性感測作用來，達到感測3C用品使用狀態的偵測，最簡單的就是手機螢幕直行與橫擺的感應。

昇佳的產品一直以來都是以光學感測晶片為主，MEMS加速感測晶片在2020年以前占比不到5%，近期慢慢拉高到10%左右，以產品規模來看，MEMS加速感測晶片毛利不及光學感測晶片，這一點其實很容易理解，因為要做一顆晶片，要光罩、要晶圓、要封裝、要測試，如果產品數目多的話，成本可以攤到每一顆晶片，數目少當然就會拉高成本。

所以未來MEMS加速感測晶片的獲利要提升，就需要加大產品的銷售數字。這個產業目前的龍頭廠是Bosch和STM公司，而這些大廠目前因為想轉往高階的多軸產品，所以慢慢淡出低階市場，未來昇佳如果能達到一定規模的產品量，就能帶來新的獲利，不過目前仍然不是昇佳的重點產品。