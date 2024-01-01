《如何為寶寶取個好名字》：姓名學就是名字的風水學——如何排算「五格」？

文：蔣天民

姓名學就是名字的風水學

姓名學的基本架構

在討論熊崎氏學派之前，必須先認識姓名學的基本架構，畢竟大多數的學派都是以熊崎氏創造的架構為基礎再變化衍生的。並且要再次重申：這套架構是源自日本，而非我們祖先的發明。

坊間的相關論述非常多，主要不外乎在天格、人格、地格、外格與總格這所謂的「五格」上，再添加成功運、基礎運與社交運等等說法，甚至拿紫微或八字命盤上的物件張冠李戴加以套用，數十年來互相抄襲也了無新意，更讓人無所適從。

為了讓讀者更容易理解姓名架構的意義，我採用以下的詮釋方式，在此特別感謝穿越時空而來的古今兩大詩人李白居士與徐志摩教授客串演出。（其實姓名學與他們的年代一點關係也沒有，純粹友情代言！）

Photo Credit: 時報出版

姓名學所討論的重點如上述兩表所示的五格，根據它的筆畫與五行來論吉凶。這時您可能有個疑惑，姓名本身的筆畫五行不用討論嗎？是的，不需要。當然有少數派別會拿名字本身的筆畫五行來說嘴，在此客觀的分析為何不用討論。

其一，在熊崎數中筆畫有吉凶之分，若要在意名字本身的筆畫吉凶，豈不是被列為凶數的字都得束之高閣？這樣搞法恐怕一半筆畫的字都不能用，根本不合常理。

其二，兩字的組成變化萬千，凶數相加也可能變成吉數，如此一來，所有筆畫的字都能夠使用，並且這個字與不同的字相加也會有不同的結果，如此才能呈現姓名學設計的巧思。

如何排算姓名學的五格

再來就要區分單姓雙名、單姓單名、雙姓雙名與雙姓單名四種類型的五格排算方式，表列如下圖。

Photo Credit: 時報出版

您應該會發現表中有一個叫「虛擬筆畫」的東西，怎會有這個名稱呢？其實仍是要回歸姓名學源自日本這件事。我們知道絕大多數日本人姓氏與名字各有兩字，但也有少數是單姓雙名或雙姓單名，因此顯而易見所謂的虛擬筆畫是為「非雙姓雙名」者而設的。

在單姓的姓氏上方，與單名的名字下方各添加一個虛擬筆畫（皆以一畫論），如此才能在學理上有所統一。

為了釐清這個問題，我們很榮幸地跨海邀請三位日本知名演歌家美空雲雀小姐、小林旭先生與森進一先生來示範。

Photo Credit: 時報出版

雙姓雙名之五格解析

天格：美 9＋空 8＝17金

人格：空 8＋雲12＝20水

地格：雲12＋雀11＝23火

外格：美 9＋雀11＝20水

總格：美 9＋空 8＋雲12＋雀11＝40水

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雙姓單名之五格解析

天格：小 3＋林 8＝11木

人格：林 8＋旭 6＝14火

地格：旭 6＋ (1)＝7金

外格：小 3＋ (1)＝4火

總格：小 3＋林 8＋旭 6＝17金

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單姓雙名之五格解析

天格：(1)＋森12＝13火

人格：森12＋進15＝27金

地格：進15＋一1＝16土

外格：(1)＋一1＝2木

總格：森12＋進15＋一 1＝28金

單姓單名因在日本一時之間找不到代言人，那麼就請出與美空雲雀同年代的台灣歌手紫薇來跨刀示範，想當年咱們紫薇小姐的歌聲也是不遑多讓的！

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單姓單名之五格解析

天格：(1)＋紫11＝12木

人格：紫11＋薇19＝30水

地格：薇19＋(1)＝20水

外格：(1)＋(1)＝2木

總格：紫11＋薇19＝30水

姓名如居所——姓名學五格的意義

經過上述台日知名人士的代言，相信您已熟悉姓名學五格的基本架構，接下來將以本書獨創的全新概念——即「姓名學就是名字的風水學」——來解說五格的意義。這是根據正統姓名學的學理，將姓名比喻為自己的居所來詮釋及理解，就如同風水學一樣，請看下一頁的示意圖即可一目了然。這裡邀請筆者鄰家的謝昀希小朋友來示範。

Photo Credit: 時報出版

顯而易見的，大門就是姓名學的「總格」，是給人的第一印象，一個漂亮的門面如同自己擁有出眾的儀表。老一輩排算名字時通常比較注意總格的吉凶，認為筆畫相加只要是吉祥數就是好名字。但您覺得只要有漂亮的門面就是好房子嗎？那可不一定，好歹也要打開大門，走進去看看房子本身啊。門面富麗堂皇的屋子，或許金玉其外敗絮其中也說不定。那麼二話不說，就推門進去看個究竟。

走進大門映入眼簾的，就是主建築了。主建築基本上是三層樓房的設計，但有少數樓房的頂樓加蓋一層成了四層樓，若買到這樣的房子似乎是賺到了（這其實是雙姓名字主人的家）。這樣的話，單姓名字的主人不就吃虧了嗎？當然不是，好歹單姓的頂樓還有個頂棚啊，有這樣的設計，天氣好時在頂樓喝個下午茶也是不錯的（這就是單姓天格要加上虛擬筆畫的原因）。

還有一種形式的房子也得介紹一下，這可是比四層樓房出現的機率高得多。您應該聽過南洋有很多這類架在水面上或濕地上的房子，房屋底下是空的，若是水面可以停艘小船，若是地面也可以養養雞鴨。是的，有些房子的一樓是架空的，這個空間至少可以拿來當停車位或工作區（這就是單名主人的房子，它的一樓是空的，所以也得加上虛擬筆畫，讓它有個可以利用的空間）。

現在請大家自行參觀吧，請先上二樓看看自己的房間。所謂「人格」就是自己住的樓層，務必要講究一番，不論裝潢或建材都得精心挑選才行。那三樓跟一樓又是誰住的呢？當然是家人啊。三樓（天格）是父母住的樓層，他們可是在您還沒出生前就住在那了，因此不能改變既有的設計，不能看不順眼就改掉，這樣等於是改姓了。父母住的樓層一概要視為理所當然，這也正是姓名學天格筆畫數不論吉凶的主要原因。

再來就要看看一樓的設計，「地格」住的是配偶或子女等家人，要抵達自己住的樓層也得經過這裡，所以您應該能理解單名主人的房子會少了些人氣，也比較像是空中樓閣，因此姓名學並不建議取單名。