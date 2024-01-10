《勒索軟體狩獵團》：在殖民管線關閉後，一般人才清楚體會到勒索軟體造成的威脅有多嚴重

文：芮妮．杜德利（Renee Dudley）、丹尼爾．戈爾登（Daniel Golden）

二戰過後，各國對汽油與其他石化產品的需求激增。但要如何把油品從煉油廠送到消費者手中成為一個問題。現有的輸油管線不足，油輪會受到難以預測的天氣變化與碼頭工人罷工影響。上述種種因素，催生號稱為「世上最大管線工程」的解決方案，該方案的野心與規模可堪比巴拿馬運河。

一九六二年，在美國規劃的一場最大私人融資建設案中，九間石油公司組成財團，聯手建設一條由休士頓連接到紐約港的三英吋寬油管。這條管線被稱為「殖民管線」（Colonial Pipeline），因為管線途經的十四個州中，有九個州屬於美國最初的十三個殖民地。這條管線橫跨田納西州的瞭望山（Lookout Mountain），並以河底管線方式通過許多河流，包含詹姆斯河（James River）與德拉瓦河（Delaware River）。

這條管線總計綿延五千五百英里，每天能將超過一百萬加侖的汽油、加熱用燃油、柴油、航空燃油與其他油品，從墨西哥灣沿岸的二十九間煉油廠，一路輸送到美國東岸。從二○○二年以來，科氏工業（Koch Industries）其中一間子公司，一直都是殖民管線公司（Colonial Pipeline Company）的最大股東。

從一開始，殖民管線公司就用電腦安排油品運送時程。根據該公司委託編寫的歷史資料指出：「擁抱電腦科技是殖民管線公司的特色。」不過他們對漏油事件的看法就沒那麼先進開明，公司對於漏油的態度是「地上出現一點點油」沒什麼好擔心的，這種觀點和與日俱增的環保運動格格不入。

一九九六年，美國爆發史上第六大漏油事件，起因就是殖民管線公司沒有費心維護管線，造成一條位於南卡羅萊納州的老舊管線破裂。公司在一九九九年承認業務疏失，並受罰七百萬美元的罰鍰。此外，公司也支付一千三百萬美元和解金給當地地主與南卡羅萊納州政府。

從此，在殖民管線公司史上，「蘆葦河漏油事件」（Reedy River spill）成為「因為受到懲戒而讓公司面臨低潮」的事件。這起事件在殖民管線公司文化中更留下深遠的影響。首先，公司內部灌輸一套謹慎至上、安全第一的行事準則，企業員工還會直接穿上寫了「如有疑惑，直接關閉」標語的衣服。

殖民管線公司內部也採取一套新政策，規定組織內任何人都有權關閉整條輸油管線。在一九九九年十二月三十一日千禧年前夕，公司由於擔心千禧年的過渡期造成電腦故障與電力激增，第一次關閉整條管線。第二次則發生在二○○五年，公司為了防範卡崔娜颶風而關閉油管。他們希望透過這種積極主動的姿態避免聯邦政府干預。公司的前任官員便表示，他們「擔心的是會受到管制」。

在二○一七年到二○二一年間，殖民管線公司擴編資訊部門五成人力。隸屬於國土安全部的運輸安全局負責監督管線安全，他們在二○二○年聯絡上殖民管線公司，要安排自願性網路安全審查，但殖民管線公司卻懇求運輸安全局放他們一馬，藉口是當時正值新冠肺炎封鎖時期，而且他們正在搬遷總部。運輸安全局的評估因此被擱置，直到為時已晚。

二○二一年五月七日清晨五點，殖民管線的員工在公司網路發現一份勒索筆記，原來黑暗面凍結了公司的帳務和行政系統，並竊取包含健保資料與社會安全碼等個人資料。該集團透過一條原本不應啟動的過期虛擬私人網路入侵，原先這條線路只由一道密碼保護，不受額外的多重驗證保護。而且那條密碼在暗網上就能找到，有可能是先前殖民管線的員工在別的帳號使用過，並遭到駭客竊取。

殖民管線公司在蘆葦河漏油事件後，一直是出了名地謹慎行事。由於擔心備份系統被破壞，或犯罪集團可能影響甚至控制運作中的設施，例如控制感應器、閥門和油泵，一名主管當機立斷把管線關掉。一夕之間，整個東岸忽然少掉相當於百分之四十五燃料量的油料。

整個國家像是一條動脈忽然阻塞般受到激烈動搖。油價迅速攀升，駕駛恐慌地想把油箱填滿，而引發從一九七○年代石油危機以來第一次美國各地加油站排滿人潮的現象。由於買家以各種方式嘗試囤積石油，美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Safety Products Commission）不得不發布警告，要求消費者不得使用塑膠袋裝汽油。東南沿岸的加油站在供應減少、需求增加的情況下，紛紛關門停業。

北卡羅來納州有三分之二的加油站庫存耗盡，維吉尼亞州、喬治亞州與南卡羅萊納州也有將近一半的加油站面臨同樣困境。這場危機也影響航空業。由於噴氣燃料短缺，部分航班必須改道前往其他機場加油。

這起事件對美國的重要基礎建設造成災難性打擊，也從此讓美國人建立起勒索軟體是嚴重威脅的觀念。聯邦調查局局長克里斯多福．瑞伊表示，美國史上最嚴重且創傷最深的九一一恐怖攻擊事件與這起事件「有很多相似之處」。在殖民管線關閉後，一般人才清楚體會到勒索軟體造成的威脅有多嚴重。勒索軟體擾亂美國人民的日常生活，過去他們視為理所當然的日常必需品和舒適生活，如今都亂成一團。