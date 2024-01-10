《勒索軟體狩獵團》：在殖民管線關閉後，一般人才清楚體會到勒索軟體造成的威脅有多嚴重
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災難往往是通往改革最快的道路。在殖民管線關閉事件後，運輸安全局加強對管線操作員的監察作業，命令各公司必須指定專員負責回報攻擊事件、檢查系統找出漏洞並進行修補。此外，運輸安全局針對違規者也加重懲罰。自願遵守規定的時代似乎從此結束了。
文：芮妮．杜德利（Renee Dudley）、丹尼爾．戈爾登（Daniel Golden）
二戰過後，各國對汽油與其他石化產品的需求激增。但要如何把油品從煉油廠送到消費者手中成為一個問題。現有的輸油管線不足，油輪會受到難以預測的天氣變化與碼頭工人罷工影響。上述種種因素，催生號稱為「世上最大管線工程」的解決方案，該方案的野心與規模可堪比巴拿馬運河。
一九六二年，在美國規劃的一場最大私人融資建設案中，九間石油公司組成財團，聯手建設一條由休士頓連接到紐約港的三英吋寬油管。這條管線被稱為「殖民管線」（Colonial Pipeline），因為管線途經的十四個州中，有九個州屬於美國最初的十三個殖民地。這條管線橫跨田納西州的瞭望山（Lookout Mountain），並以河底管線方式通過許多河流，包含詹姆斯河（James River）與德拉瓦河（Delaware River）。
這條管線總計綿延五千五百英里，每天能將超過一百萬加侖的汽油、加熱用燃油、柴油、航空燃油與其他油品，從墨西哥灣沿岸的二十九間煉油廠，一路輸送到美國東岸。從二○○二年以來，科氏工業（Koch Industries）其中一間子公司，一直都是殖民管線公司（Colonial Pipeline Company）的最大股東。
從一開始，殖民管線公司就用電腦安排油品運送時程。根據該公司委託編寫的歷史資料指出：「擁抱電腦科技是殖民管線公司的特色。」不過他們對漏油事件的看法就沒那麼先進開明，公司對於漏油的態度是「地上出現一點點油」沒什麼好擔心的，這種觀點和與日俱增的環保運動格格不入。
一九九六年，美國爆發史上第六大漏油事件，起因就是殖民管線公司沒有費心維護管線，造成一條位於南卡羅萊納州的老舊管線破裂。公司在一九九九年承認業務疏失，並受罰七百萬美元的罰鍰。此外，公司也支付一千三百萬美元和解金給當地地主與南卡羅萊納州政府。
從此，在殖民管線公司史上，「蘆葦河漏油事件」（Reedy River spill）成為「因為受到懲戒而讓公司面臨低潮」的事件。這起事件在殖民管線公司文化中更留下深遠的影響。首先，公司內部灌輸一套謹慎至上、安全第一的行事準則，企業員工還會直接穿上寫了「如有疑惑，直接關閉」標語的衣服。
殖民管線公司內部也採取一套新政策，規定組織內任何人都有權關閉整條輸油管線。在一九九九年十二月三十一日千禧年前夕，公司由於擔心千禧年的過渡期造成電腦故障與電力激增，第一次關閉整條管線。第二次則發生在二○○五年，公司為了防範卡崔娜颶風而關閉油管。他們希望透過這種積極主動的姿態避免聯邦政府干預。公司的前任官員便表示，他們「擔心的是會受到管制」。
在二○一七年到二○二一年間，殖民管線公司擴編資訊部門五成人力。隸屬於國土安全部的運輸安全局負責監督管線安全，他們在二○二○年聯絡上殖民管線公司，要安排自願性網路安全審查，但殖民管線公司卻懇求運輸安全局放他們一馬，藉口是當時正值新冠肺炎封鎖時期，而且他們正在搬遷總部。運輸安全局的評估因此被擱置，直到為時已晚。
二○二一年五月七日清晨五點，殖民管線的員工在公司網路發現一份勒索筆記，原來黑暗面凍結了公司的帳務和行政系統，並竊取包含健保資料與社會安全碼等個人資料。該集團透過一條原本不應啟動的過期虛擬私人網路入侵，原先這條線路只由一道密碼保護，不受額外的多重驗證保護。而且那條密碼在暗網上就能找到，有可能是先前殖民管線的員工在別的帳號使用過，並遭到駭客竊取。
殖民管線公司在蘆葦河漏油事件後，一直是出了名地謹慎行事。由於擔心備份系統被破壞，或犯罪集團可能影響甚至控制運作中的設施，例如控制感應器、閥門和油泵，一名主管當機立斷把管線關掉。一夕之間，整個東岸忽然少掉相當於百分之四十五燃料量的油料。
整個國家像是一條動脈忽然阻塞般受到激烈動搖。油價迅速攀升，駕駛恐慌地想把油箱填滿，而引發從一九七○年代石油危機以來第一次美國各地加油站排滿人潮的現象。由於買家以各種方式嘗試囤積石油，美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Safety Products Commission）不得不發布警告，要求消費者不得使用塑膠袋裝汽油。東南沿岸的加油站在供應減少、需求增加的情況下，紛紛關門停業。
北卡羅來納州有三分之二的加油站庫存耗盡，維吉尼亞州、喬治亞州與南卡羅萊納州也有將近一半的加油站面臨同樣困境。這場危機也影響航空業。由於噴氣燃料短缺，部分航班必須改道前往其他機場加油。
這起事件對美國的重要基礎建設造成災難性打擊，也從此讓美國人建立起勒索軟體是嚴重威脅的觀念。聯邦調查局局長克里斯多福．瑞伊表示，美國史上最嚴重且創傷最深的九一一恐怖攻擊事件與這起事件「有很多相似之處」。在殖民管線關閉後，一般人才清楚體會到勒索軟體造成的威脅有多嚴重。勒索軟體擾亂美國人民的日常生活，過去他們視為理所當然的日常必需品和舒適生活，如今都亂成一團。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。