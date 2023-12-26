「拜習會」將為美中關係帶來什麼影響？季辛吉著作《論中國》一書的啟示

翻譯：Irene Chou

備受期待的拜登與習近平峰會於2023年11月15日在加州舊金山的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行。這是兩位領導人一年多來的首次面對面會晤，被視為處理美中兩國緊張雙邊關係的關鍵一步。

儘管此次會面發生在持續的美中科技競爭期間，但它出乎許多觀察家的意料，帶來了具體的協議。前國務卿亨利・季辛吉在其著作《論中國》中的經驗教訓可應用於此次會議，以更好地理解中國近期與美國接觸的原因以及美中合作的未來。

拜習在亞太經濟合作組織峰會的成果討論

拜習峰會達成了多項具體成果，旨在緩和美中緊張關係並擴大兩國合作。兩位領導人承諾通過成立聯合工作小組來打擊致命的芬太尼貿易，以加強執法協調。此外，他們同意恢復軍事間通信渠道，以減少誤判風險，這被視為在台灣海峽緊張局勢加劇之際的緩和積極信號。

在跨國安全方面，拜登和習近平承諾保持高層對話，以減輕氣候變化的影響。他們還同意啟動有關人工智慧治理的新對話，反映了雙方在促進負責任的AI發展上的共同利益。或許這次會議的核心是承認美國和中國都應負責任地管理雙邊關係，保持開放溝通和在分歧上的建設性對話，防止衝突升級。

在拜習會晤期間觀察到的許多主題自1972年美中關係改善以來一直存在，正如亨利・季辛吉在其著作《論中國》中所概述的那樣。儘管重大分歧仍然存在，但這些峰會成果代表了具有意義的信任建立措施，並為建立更穩定的雙邊關係奠定了基礎。

季辛吉《論中國》一書的啟示

作為前國務卿和國家安全顧問，季辛吉在美中外交關係方面擁有深刻的見解。他多年與中國的外交經驗為《論中國》的讀者提供了對中國文化和戰略思維的基礎理解。在他的著作中，季辛吉強調了以下幾點：

歷史背景的重要性：季辛吉強調理解中國悠久且連續的歷史對於欣賞其當代行為的重要性。他認為，中國的特殊性感受，植根於其獨特的歷史和文化背景，形塑了其外交政策。

中國政治的週期性特點：季辛吉突出了中國政治的週期性特點，以統一和分裂的時期為特徵。他認為，理解這種週期性模式對於預測中國的未來軌跡至關重要。

內部秩序的重要性：季辛吉強調了內部秩序在中國政治思想中的核心地位。他認為，維持邊境內的穩定一直是中國統治者的主要關注。

管理中美關係的挑戰：季辛吉承認中美之間複雜且常常充滿緊張的關係。他認為，兩國必須謹慎處理彼此的分歧，以避免衝突並促進合作。

相互尊重與理解的必要性：季辛吉強調中國和西方之間相互尊重和理解的重要性。他認為，雙方必須欣賞彼此的文化和歷史觀點，以建立建設性的關係。

誤解的危險：季辛吉警告誤解和誤會在中美關係中的危險。他認為，兩國必須清晰溝通，避免對彼此的意圖作出假設。

多邊合作的重要性：季辛吉倡導多邊合作來應對全球性挑戰，如核擴散、氣候變化和疫情。他認為，中國和美國有共同的責任促進全球穩定。

Photo Credit: GettyImages 前美國國務卿季辛吉

應用這些教訓

雖然拜登與習近平的峰會氣氛友好，但這並不意味著美國放棄了在印太地區的安全承諾。

拜登總統通過多項舉措顯示出他對中國長期目標和動機的深刻理解，這些舉措包括增加在太平洋的軍事開支、在美國盟友間形成聯盟網絡、限制向中國公司轉讓敏感技術，以及繼續在南中國海進行自由航行演習。即使自1979年建立正式外交關係以來，我們仍能在拜習峰會中看到許多季辛吉觀點的重現。

本質上，既有推力又有拉力作用於中國領導層，促使他們在各種問題上與美國接觸。中國渴望參與全球決策，並被視為一個全球性大國，這就是為什麼這次峰會與在舊金山舉行的亞太經合組織峰會同步召開的原因。另一方面，面對疫情後國內經濟的持續困境，中國尚未準備好與美國直接對抗或因台灣問題發動衝突。

中國也將尋求在其邊界內維持權威統治，但它仍是一個實用主義大國，如果符合自身最佳利益，將與美國合作。這次峰會的精神不在於迫使中國全面改革其政治體制，而是基於溝通和相互理解的重要性，會晤本身無法解決美中緊張關係，但它是對齊利益和應對跨國挑戰的良好開始。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航