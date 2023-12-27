為何中國粗製濫造的愛國劇碼不斷上演？因為共產黨的目標，就是在衝突中牟利
我們想讓你知道的是
縱然沒有人該為自己的認同道歉，但是是在承認他者、懷抱世界的寬容之下，而非成為打壓異己、證成己身優越的託辭。以世界一員為己任、積極加入世界的台灣，想要透過參與世界對全體人類付諸貢獻的島嶼，絕對不能被禁錮在名為「中華」的牢籠之中，我們必須掙脫中國施加於我們的枷鎖，向世界進發。
文：陳信仲（京都大學大學院教育學研究科博士。關懷德國、日本，當然包含祖國臺灣在內的種種人文社會思想議題）
多年以後，當人們回頭一望，將驚訝地發現，沈積在人類網路影音資料中，那些大部分看來令人羞赧不已的作品，竟然都是出自於中國人之手。
日前東京的中華料理餐館，以及之前不過是在門口標記「本店食材都來自福島」的店家，遭到中國各路網紅的「揭發」，除了找店家「理論」之外，更報警鬧大、拍成影片，在抖音上博取流量。
日本人長年對中國的反日動員與宣傳如何反應姑且不論（在這樣的脈絡下，是不是歧視也有待商榷），但你很少看到有哪一國家的國民喜歡以此尋釁滋事的，何況發生在國外。
「中國離散」是文明的絆腳石
其實這個現象早有許多人提及，筆者在此無意掠美，僅在此做簡單回顧：例如史書美教授的《反離散：華語語系研究論》裡就提及，某些中國的外國移民者，到了國外依然不願落地生根，不願擺脫「離散」（diaspora）狀態，而在當地形成了定居殖民主義（settler colonialism），除了對中國的外國移民者融入當地生活形成阻礙之外，更對當地的公共生活造成了若干危害。
除了上述的中國人在日本尋釁滋事的事件，去年的加州教會槍擊案，有許多的事例都能旁證「中國離散」（chinese diaspora）現象的越趨極端。
在此必須強調的是，筆者並非針對個別的中國人，而是某些中國人懷抱且被中國共產黨宣傳的官方民族主義。在過往，筆者也提到，作為後進帝國的統合原理，種族的民族主義（ethnic nationalism）是相當常見的官方意識形態，曾經的納粹德國與當下的俄羅斯，正是藉由該當意識形態大行領土擴張與種族滅絕。
然而作為這套意識形態的承襲者，當今的中國更是尤為激進，對國內的少數民族實行強制性的漢化教育與愛國教育在所不論，就連在國外，他們也縱容國民到處挑釁、煽動矛盾與仇恨。
而這是罕見的，因為就算是納粹德國，至少也承認各國的主權獨立，只敢在納粹的勢力範圍實施政治運動、暴動與宣傳。
共產黨就是意在衝突中牟利
而之所以中國政府會如此縱容，肇因於中國共產黨一以貫之的政治邏輯：政治議題必須在不斷的鬥爭與衝突當中（而非審議與討論）才能付諸實踐，並且在塑造敵人的過程裡，還可以將內部矛盾轉移到外部，逼迫對內團結一致。
某個意義上是將施密特「敵友區別」的政治神髓發揮得淋漓盡致，這種極權主義般落實到日常生活的官方民族主義與政治邏輯，反映的是中國人上自政府下至人民的「戰狼」形象，以戰養戰、枕戈待旦的侵略慾望，不言而喻。
然而，除了中國共產黨縱容國民在國外煽動種族的民族主義之外，令人意外也不意外地，台灣也有政黨與群體煽動這樣的民族主義。
近來鬧得沸沸揚揚的文言文爭議，正是此類反映「中國離散」的種族民族主義折射，為何不學顧炎武的廉恥，就會失去道德判斷的能力呢？其中的必然性在哪裡？為什麼不學文言文就會失去美學的鑑賞能力與語言的表達能力呢？
更何況文言文從來不曾從台灣的國文教育當中被剔除。這樣質問的連鎖，很快就能揭穿此類想法背後的預設：「你必須是中國人才算是道德人，而你必須學習文言文才能算是中國人，中國人就是包含真善美於一身的集大成者」。
台灣亦有揮之不去的「中國離散」現象
這樣的預設除了毫無道理之外，更顯露出危險的種族中心主義：「除了中國人以外，其他人種不能算是人」，這不僅呈現過去反動的封建王朝思想（蠻夷戎狄），更為未來的暴力埋下伏筆。
眼下台灣，儘管作為多元文化並存的民主自由社會，已經是人盡皆知的嘗試，然而卻有不少群體與政治勢力，仍然懷抱與中國共產黨遙相呼應的意識形態，這不僅無益於促進台灣社會走向更好的境地，在凶險的地緣政治環境當中，更可能將台灣推向中國誤判而走向戰爭的風險。
執行對猶太人的最終解決方案的官員，艾希曼在耶路撒冷接受審判時，曾經留下著名的「一個人的死亡是悲劇，而集體的死亡不過是統計數字」的話語。背後支撐狡猾的艾希曼的信念的，無論是只顧家人與自身，罔顧普世與公共價值的市儈（Spießer）精神。
又或者是基於對於雅利安種族的《二十世紀神話》般的熱誠，在在都顯示出他將猶太人當成多餘之物（Überfluss）的傲慢。而這樣的傲慢折射出納粹的種族的民族主義思想主旨：沒有他者、無法想像與他者共存的世界，「除我之外再無世界」。
小心以「中華」之名的巫毒枷鎖
中國共產黨與台灣的親中政黨與政客，在隔海唱和種族的民族主義之餘，還不忘禍害世界各地的公民社會，事實上就是重蹈艾希曼與納粹德國的覆轍。
筆者要呼籲的是，縱然沒有人該為自己的認同道歉，但是是在承認他者、懷抱世界的寬容之下，而非成為打壓異己、證成己身優越的託辭。以世界一員為己任、積極加入世界的台灣，想要透過參與世界對全體人類付諸貢獻的島嶼，絕對不能、也不該再被禁錮在名為「中華」的牢籠之中，我們必須掙脫中國施加於我們的枷鎖，向世界進發。
魯迅曾經用「我以我血薦軒轅」的名句，來深表對中華民族的熱愛，筆者最後想要提及詩人賴和在〈台灣通史十首〉當中的話語，祝福這座朝世界進發、為自由奮鬥不息的島嶼：「天與台灣原獨立，我疑記載欠分明」。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。