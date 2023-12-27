為何中國粗製濫造的愛國劇碼不斷上演？因為共產黨的目標，就是在衝突中牟利

文：陳信仲（京都大學大學院教育學研究科博士。關懷德國、日本，當然包含祖國臺灣在內的種種人文社會思想議題）

多年以後，當人們回頭一望，將驚訝地發現，沈積在人類網路影音資料中，那些大部分看來令人羞赧不已的作品，竟然都是出自於中國人之手。

日前東京的中華料理餐館，以及之前不過是在門口標記「本店食材都來自福島」的店家，遭到中國各路網紅的「揭發」，除了找店家「理論」之外，更報警鬧大、拍成影片，在抖音上博取流量。

日本人長年對中國的反日動員與宣傳如何反應姑且不論（在這樣的脈絡下，是不是歧視也有待商榷），但你很少看到有哪一國家的國民喜歡以此尋釁滋事的，何況發生在國外。

「中國離散」是文明的絆腳石

其實這個現象早有許多人提及，筆者在此無意掠美，僅在此做簡單回顧：例如史書美教授的《反離散：華語語系研究論》裡就提及，某些中國的外國移民者，到了國外依然不願落地生根，不願擺脫「離散」（diaspora）狀態，而在當地形成了定居殖民主義（settler colonialism），除了對中國的外國移民者融入當地生活形成阻礙之外，更對當地的公共生活造成了若干危害。

除了上述的中國人在日本尋釁滋事的事件，去年的加州教會槍擊案，有許多的事例都能旁證「中國離散」（chinese diaspora）現象的越趨極端。

在此必須強調的是，筆者並非針對個別的中國人，而是某些中國人懷抱且被中國共產黨宣傳的官方民族主義。在過往，筆者也提到，作為後進帝國的統合原理，種族的民族主義（ethnic nationalism）是相當常見的官方意識形態，曾經的納粹德國與當下的俄羅斯，正是藉由該當意識形態大行領土擴張與種族滅絕。

然而作為這套意識形態的承襲者，當今的中國更是尤為激進，對國內的少數民族實行強制性的漢化教育與愛國教育在所不論，就連在國外，他們也縱容國民到處挑釁、煽動矛盾與仇恨。

而這是罕見的，因為就算是納粹德國，至少也承認各國的主權獨立，只敢在納粹的勢力範圍實施政治運動、暴動與宣傳。

共產黨就是意在衝突中牟利

而之所以中國政府會如此縱容，肇因於中國共產黨一以貫之的政治邏輯：政治議題必須在不斷的鬥爭與衝突當中（而非審議與討論）才能付諸實踐，並且在塑造敵人的過程裡，還可以將內部矛盾轉移到外部，逼迫對內團結一致。

某個意義上是將施密特「敵友區別」的政治神髓發揮得淋漓盡致，這種極權主義般落實到日常生活的官方民族主義與政治邏輯，反映的是中國人上自政府下至人民的「戰狼」形象，以戰養戰、枕戈待旦的侵略慾望，不言而喻。

然而，除了中國共產黨縱容國民在國外煽動種族的民族主義之外，令人意外也不意外地，台灣也有政黨與群體煽動這樣的民族主義。

近來鬧得沸沸揚揚的文言文爭議，正是此類反映「中國離散」的種族民族主義折射，為何不學顧炎武的廉恥，就會失去道德判斷的能力呢？其中的必然性在哪裡？為什麼不學文言文就會失去美學的鑑賞能力與語言的表達能力呢？

更何況文言文從來不曾從台灣的國文教育當中被剔除。這樣質問的連鎖，很快就能揭穿此類想法背後的預設：「你必須是中國人才算是道德人，而你必須學習文言文才能算是中國人，中國人就是包含真善美於一身的集大成者」。

台灣亦有揮之不去的「中國離散」現象

這樣的預設除了毫無道理之外，更顯露出危險的種族中心主義：「除了中國人以外，其他人種不能算是人」，這不僅呈現過去反動的封建王朝思想（蠻夷戎狄），更為未來的暴力埋下伏筆。

眼下台灣，儘管作為多元文化並存的民主自由社會，已經是人盡皆知的嘗試，然而卻有不少群體與政治勢力，仍然懷抱與中國共產黨遙相呼應的意識形態，這不僅無益於促進台灣社會走向更好的境地，在凶險的地緣政治環境當中，更可能將台灣推向中國誤判而走向戰爭的風險。

執行對猶太人的最終解決方案的官員，艾希曼在耶路撒冷接受審判時，曾經留下著名的「一個人的死亡是悲劇，而集體的死亡不過是統計數字」的話語。背後支撐狡猾的艾希曼的信念的，無論是只顧家人與自身，罔顧普世與公共價值的市儈（Spießer）精神。

又或者是基於對於雅利安種族的《二十世紀神話》般的熱誠，在在都顯示出他將猶太人當成多餘之物（Überfluss）的傲慢。而這樣的傲慢折射出納粹的種族的民族主義思想主旨：沒有他者、無法想像與他者共存的世界，「除我之外再無世界」。

小心以「中華」之名的巫毒枷鎖

中國共產黨與台灣的親中政黨與政客，在隔海唱和種族的民族主義之餘，還不忘禍害世界各地的公民社會，事實上就是重蹈艾希曼與納粹德國的覆轍。

筆者要呼籲的是，縱然沒有人該為自己的認同道歉，但是是在承認他者、懷抱世界的寬容之下，而非成為打壓異己、證成己身優越的託辭。以世界一員為己任、積極加入世界的台灣，想要透過參與世界對全體人類付諸貢獻的島嶼，絕對不能、也不該再被禁錮在名為「中華」的牢籠之中，我們必須掙脫中國施加於我們的枷鎖，向世界進發。

魯迅曾經用「我以我血薦軒轅」的名句，來深表對中華民族的熱愛，筆者最後想要提及詩人賴和在〈台灣通史十首〉當中的話語，祝福這座朝世界進發、為自由奮鬥不息的島嶼：「天與台灣原獨立，我疑記載欠分明」。