【一圖看懂】台灣餐飲與觀光娛樂業趨勢回顧：KTV疫情後成長強勁，夾娃娃機店陷入衰退，健身房穩定成長
我們想讓你知道的是
疫情降溫後，台灣餐飲產業展現剛性需求特質，吃到飽餐廳、一般餐廳、餐酒館疫後復甦力道最強，而來台旅客人數仍低於疫情前水準，但本土旅遊熱潮仍有效帶動旅館產業疫後反彈，休閒娛樂產業的部分，KTV疫情後成長強勁，健身房、美甲美睫店穩定成長，但夾娃娃機店則開始陷入了衰退......
主計處指出，受惠於零售、餐飲、陸空客運、旅宿以及休閒娛樂等相關服務消費大幅增加，2023年台灣民間消費表現暢旺。推估2023全年GDP成長率約1.42%，其中民間消費對經濟成長貢獻高達3.82%，遠高於國外淨需求（-0.04%）與固定資本形成（-2.14%）等其他主要構成項目。
從懸殊的數據表現可以看出，疫情後持續走強的內需消費動能意外成為推動2023年台灣GDP成長的獨輪。
緊扣民間消費景氣的餐飲與觀光娛樂業於2023年迎來強勁復甦浪潮，各業別營業規模均大幅攀升。同步觀察2018-2023年期間各業別規模中期變動幅度與2023年單年度短期變化率，有助於分析各類型業別的景氣抵禦能力與疫情後復甦反彈成效，並可做為觀測各項業別回穩至長期發展軌道之時程研判基礎。
本次調查業別中，吃到飽餐廳、KTV、觀光旅館、一般餐廳、外燴與辦桌業別2023年單年度營業規模成長幅度預估均將逾30%，為推進整體餐飲與觀光娛樂業疫情後復甦成長的箭頭型業別。
另一方面，部分營業規模因疫情期間民眾消費模式轉變而迎來大幅度增長的業別，受到消費型態恢復至常態及疫情期間形成的高銷售基數影響，2023年產業規模成長率出現回落，例如早餐店、連鎖速食店、手搖飲店、夾娃娃機店等。
未來流通研究所針對主要餐飲與觀光娛樂業別，以2018-2023年間中期產業規模成長率結合2023年單年度短期成長率（推估）進行雙軸矩陣分析，並以最近1年（2023年）短期增長幅度佔5年（2018-2023年）中期成長幅度比例做為區分，劃分為4大區塊，除可藉此判斷餐飲與觀光娛樂各業別成長率趨勢方向外，亦可做為衡量疫情前後不同產業類型波動程度的參照指標。
餐飲產業：台灣餐飲產業展現剛性需求特質，吃到飽餐廳、一般餐廳、餐酒館疫後復甦力道最強
餐飲產業規模緊扣社會經濟發展程度、人口規模以及人均餐飲支出/外食頻率等因子，亦為支撐內需型產業發展的重要基礎。台灣餐飲產業規模自2003年的新台幣1806億元成長至2022年達6698億元，20年間增長幅度達270.9%，年均複合成長率（CAGR）約6.8%，穩定成長表現反映出餐飲業做為剛需消費性產業型態的特徵。
不過，2023年在疫情後復甦紅利的刺激下，推估單年度產業規模成長幅度將達17.6%，遠高於過往長期平均年度增長幅度，各次產業別規模亦出現分化變動。
本次調查中，吃到飽餐廳、一般餐廳、外燴與辦桌業為2023年單年度規模年增率前三大餐飲業別，分別達42.6%、32.8%及31.55%，反映出疫情後內用聚餐型市場及婚宴與工商宴席需求的強勢反彈。
不過，部分形成單年度高成長幅度主因來自於疫情期間偏低的規模基數，因此結合中期成長幅度指標能夠更加全面觀測產業發展趨勢。觀察2018-2023年中期成長幅度可以看到，便當／自助餐店、吃到飽餐廳、一般餐廳為規模增幅前三大業別，分別成長72.5%、69.1%及64.1%。
其中，吃到飽餐廳與一般餐廳無論短中期成長幅度均擁有亮眼成長表現，反映出堅實的市場基礎與消費偏好。
指標性業者中，2023年晉身首家營業額突破200億元的連鎖直營餐飲集團王品，旗下26家品牌橫跨精緻及休閒餐飲、鍋物料理等，截至2023年11月底全台合計門市數量達335家，包含5家單店營業額突破千萬元的門市。此外，王品旗下子公司萬鮮近年積極跨足冷凍與常溫食品市場，至今已推出逾50項零售商品，帶動營業額連續3年成長幅度逾20%，肩負起王品第二成長曲線的關鍵角色。
吃到飽餐廳指標性企業饗賓餐旅集團，推估2023年營業額將年增逾50%至85億元，旗下10項品牌合計總店數將達81家，包括人均消費金額達4000元的高價品牌「饗A Joy」。饗賓集團規劃2024年將持續展店16家，包括5家大型自助餐廳以及人均消費金額達3000元的精緻鐵板燒品牌等。
觀光產業：來台旅客人數仍低於疫情前水準，但本土旅遊熱潮有效帶動旅館產業疫後反彈
觀光產業於疫情期間遭受嚴重衝擊，2023年雖然境外來台旅客人數仍遠低於2018年同期水準，但暢旺的境內旅遊景氣仍有效推動整體產業於疫情後迎來反彈增長。
本次調查觀光產業細項業別包括觀光旅館、一般旅館、民宿以及遊樂園業，其中2023年單年度規模年增率以觀光旅館最為顯著，達35.5%，惟2018-2023中期成長幅度僅4.6%，為本次調查各項觀光業別中最低，顯示觀光旅館單年度高成長表現主要係受到疫情期間基數降低所形成的反彈性復甦。
一般旅館與遊樂園業短中期成長幅度表現相對平穩，一般旅館單年度短期規模增幅為21.8%、中期規模增幅為43.3%，遊樂園業短期規模增幅為14.9%、中期規模增幅為21.5%。疫情期間成長表現亮眼的民宿業，2023年短期增長幅度出現回落，單年度規模增幅為6.2%、中期規模增幅為35.1%。
指標性觀光旅館業者中，2023年前三季總營業收入排名TOP 3觀光旅館業者分別為晶華酒店、台北君悅酒店及台北寒舍喜來登大飯店。其中晶華集團在台共有15座飯店據點（包含晶華、晶英、晶英行館、晶泉丰旅及捷絲旅）、合計客房數達2,453間。
開發中飯店共計5座，包括捷絲旅（屏東/林口）、晶泉丰旅（北投/頭城）以及與東森集團合作的晶英薈旅（林口），預計於2024-2026年間陸續開幕；寒舍集團旗下則擁有與萬豪集團合作的台北喜來登與艾美、以及寒沐/寒居/艾麗等自有品牌，2024年除持續爭取海外遊客入住外，亦將持續深耕本土餐飲、宴會及旅遊市場。
休閒娛樂產業：KTV疫情後成長強勁，夾娃娃機店陷入衰退，健身房、美甲美睫店穩定成長
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。