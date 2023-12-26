【一圖看懂】台灣餐飲與觀光娛樂業趨勢回顧：KTV疫情後成長強勁，夾娃娃機店陷入衰退，健身房穩定成長

主計處指出，受惠於零售、餐飲、陸空客運、旅宿以及休閒娛樂等相關服務消費大幅增加，2023年台灣民間消費表現暢旺。推估2023全年GDP成長率約1.42%，其中民間消費對經濟成長貢獻高達3.82%，遠高於國外淨需求（-0.04%）與固定資本形成（-2.14%）等其他主要構成項目。

從懸殊的數據表現可以看出，疫情後持續走強的內需消費動能意外成為推動2023年台灣GDP成長的獨輪。

緊扣民間消費景氣的餐飲與觀光娛樂業於2023年迎來強勁復甦浪潮，各業別營業規模均大幅攀升。同步觀察2018-2023年期間各業別規模中期變動幅度與2023年單年度短期變化率，有助於分析各類型業別的景氣抵禦能力與疫情後復甦反彈成效，並可做為觀測各項業別回穩至長期發展軌道之時程研判基礎。

本次調查業別中，吃到飽餐廳、KTV、觀光旅館、一般餐廳、外燴與辦桌業別2023年單年度營業規模成長幅度預估均將逾30%，為推進整體餐飲與觀光娛樂業疫情後復甦成長的箭頭型業別。

另一方面，部分營業規模因疫情期間民眾消費模式轉變而迎來大幅度增長的業別，受到消費型態恢復至常態及疫情期間形成的高銷售基數影響，2023年產業規模成長率出現回落，例如早餐店、連鎖速食店、手搖飲店、夾娃娃機店等。

未來流通研究所針對主要餐飲與觀光娛樂業別，以2018-2023年間中期產業規模成長率結合2023年單年度短期成長率（推估）進行雙軸矩陣分析，並以最近1年（2023年）短期增長幅度佔5年（2018-2023年）中期成長幅度比例做為區分，劃分為4大區塊，除可藉此判斷餐飲與觀光娛樂各業別成長率趨勢方向外，亦可做為衡量疫情前後不同產業類型波動程度的參照指標。

Photo Credit: 未來流通研究所

餐飲產業：台灣餐飲產業展現剛性需求特質，吃到飽餐廳、一般餐廳、餐酒館疫後復甦力道最強

餐飲產業規模緊扣社會經濟發展程度、人口規模以及人均餐飲支出/外食頻率等因子，亦為支撐內需型產業發展的重要基礎。台灣餐飲產業規模自2003年的新台幣1806億元成長至2022年達6698億元，20年間增長幅度達270.9%，年均複合成長率（CAGR）約6.8%，穩定成長表現反映出餐飲業做為剛需消費性產業型態的特徵。

不過，2023年在疫情後復甦紅利的刺激下，推估單年度產業規模成長幅度將達17.6%，遠高於過往長期平均年度增長幅度，各次產業別規模亦出現分化變動。

本次調查中，吃到飽餐廳、一般餐廳、外燴與辦桌業為2023年單年度規模年增率前三大餐飲業別，分別達42.6%、32.8%及31.55%，反映出疫情後內用聚餐型市場及婚宴與工商宴席需求的強勢反彈。

不過，部分形成單年度高成長幅度主因來自於疫情期間偏低的規模基數，因此結合中期成長幅度指標能夠更加全面觀測產業發展趨勢。觀察2018-2023年中期成長幅度可以看到，便當／自助餐店、吃到飽餐廳、一般餐廳為規模增幅前三大業別，分別成長72.5%、69.1%及64.1%。

其中，吃到飽餐廳與一般餐廳無論短中期成長幅度均擁有亮眼成長表現，反映出堅實的市場基礎與消費偏好。

指標性業者中，2023年晉身首家營業額突破200億元的連鎖直營餐飲集團王品，旗下26家品牌橫跨精緻及休閒餐飲、鍋物料理等，截至2023年11月底全台合計門市數量達335家，包含5家單店營業額突破千萬元的門市。此外，王品旗下子公司萬鮮近年積極跨足冷凍與常溫食品市場，至今已推出逾50項零售商品，帶動營業額連續3年成長幅度逾20%，肩負起王品第二成長曲線的關鍵角色。

吃到飽餐廳指標性企業饗賓餐旅集團，推估2023年營業額將年增逾50%至85億元，旗下10項品牌合計總店數將達81家，包括人均消費金額達4000元的高價品牌「饗A Joy」。饗賓集團規劃2024年將持續展店16家，包括5家大型自助餐廳以及人均消費金額達3000元的精緻鐵板燒品牌等。

觀光產業：來台旅客人數仍低於疫情前水準，但本土旅遊熱潮有效帶動旅館產業疫後反彈

觀光產業於疫情期間遭受嚴重衝擊，2023年雖然境外來台旅客人數仍遠低於2018年同期水準，但暢旺的境內旅遊景氣仍有效推動整體產業於疫情後迎來反彈增長。

本次調查觀光產業細項業別包括觀光旅館、一般旅館、民宿以及遊樂園業，其中2023年單年度規模年增率以觀光旅館最為顯著，達35.5%，惟2018-2023中期成長幅度僅4.6%，為本次調查各項觀光業別中最低，顯示觀光旅館單年度高成長表現主要係受到疫情期間基數降低所形成的反彈性復甦。

一般旅館與遊樂園業短中期成長幅度表現相對平穩，一般旅館單年度短期規模增幅為21.8%、中期規模增幅為43.3%，遊樂園業短期規模增幅為14.9%、中期規模增幅為21.5%。疫情期間成長表現亮眼的民宿業，2023年短期增長幅度出現回落，單年度規模增幅為6.2%、中期規模增幅為35.1%。

指標性觀光旅館業者中，2023年前三季總營業收入排名TOP 3觀光旅館業者分別為晶華酒店、台北君悅酒店及台北寒舍喜來登大飯店。其中晶華集團在台共有15座飯店據點（包含晶華、晶英、晶英行館、晶泉丰旅及捷絲旅）、合計客房數達2,453間。

開發中飯店共計5座，包括捷絲旅（屏東/林口）、晶泉丰旅（北投/頭城）以及與東森集團合作的晶英薈旅（林口），預計於2024-2026年間陸續開幕；寒舍集團旗下則擁有與萬豪集團合作的台北喜來登與艾美、以及寒沐/寒居/艾麗等自有品牌，2024年除持續爭取海外遊客入住外，亦將持續深耕本土餐飲、宴會及旅遊市場。

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休閒娛樂產業：KTV疫情後成長強勁，夾娃娃機店陷入衰退，健身房、美甲美睫店穩定成長