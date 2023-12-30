人帥真好、人醜性騷擾？想「脫單」顏質並非絕對條件，想清楚三件事遠勝亂槍打鳥！

年末適逢聖誕節、跨年等大型活動，年輕族群往往滿心期待與另一半或心儀的對象約會。在溫馨過節的氣氛中，不少人期待與對方的愛情或友情能夠升溫；不過，享受浪漫之餘仍要注意保護自己！根據衛福部資料顯示，111年12-18歲青少年共有3,998人性侵害通報案件，其中有1,422人（約佔35.6%）為男女朋友關係、728人（約佔18.2%）為前男女朋友關係。

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聖誕節想「脫單」別急著告白！ 專家建議：想清楚「3件事」 遠勝亂槍打鳥

國健署指出，常見偶像劇出現的橋段「如果你/妳愛我，應該一個眼神、一個表情，你/妳就能懂！」、「交往這麼久，他/她怎麼連我在想什麼都不知道。」情侶間因為認同彼此關係或是在乎對方，而需要更細緻的溝通方式，即使雙方再親密，也可以透過彼此的聲音、語調、表情、肢體動作與話語，才能更真實理解彼此的想法、感受以及價值觀。

為協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，衛福部國健署提供情侶約會溝通3招，讓青少年在燈光美、氣氛佳的環境下，既能享受浪漫又能開心安全地渡過耶誕佳節，逐漸為自己愛情或友情加分，創造美好未來。

自我覺察：情侶間的有效溝通，自我覺察是必要的；通常情侶間容易呈現自己較好的一面、且有意或無意地隱藏部分的自我。因此建議多溝通及多相處，不會因為溝通上的誤解，而讓對方產生誤會。例如可以思考：聖誕節我希望怎麼過？我想要在哪裡過？若對方要求進一步親密關係，我該如何婉拒告白、拒絕性邀約？

運用同理心：運用同理心試想對方可能的回應和情緒，以及什麼樣的溝通話語會讓對方感覺較為舒服且較能夠接受，例如：使用溝通技巧：「我訊息」，以「我」開頭，從個人真實感受出發，加上事實敘述來表達自己的期待或感受，讓對方更了解自己的想法。另外，也要避免過程中錯誤的解讀或不適切的期待，例如：誤以為對方的情緒及行為是與我有關、誤認為只要眼神對方就能一定知道我的想法。

合宜表達：當需要表達想法時，應選擇在雙方彼此較能專注的時空，清楚地運用聲音、表情與肢體動作，面對面表述自己心裡真正的看法和感覺，並適時地傾聽對方的回應與疑問。另外，透過聊天軟體使用文字或貼圖的表達方式，可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬或誤解，也可能間接成為溝通的障礙。

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6種「交往地雷」絕對別踩！曖昧期恐會讓對方直接冷掉

除了遵循上述3大要點之外，如果想要成為異性眼中的完美對象，首先得避免成為曖昧關係的「破壞者」。根據《Personality and Individual Differences》期刊刊載研究指出，6種使異性厭惡的性格：粗俗行為/外表噁心、對感情過於入迷、依賴對方、私生活混亂、冷漠和沒有上進心，最容易破壞與異性之間的關係。

研究作者Zsofia Csajbok認為，考量到性觀念的開放程度，以及年輕族群的戀愛觀與以前不同，男女間對於投入關係的「地雷性格」也隨著時代改變。例如性觀念較開放者（以男性居多），對伴侶往往也維持較低的標準；認為自身配偶價值較高的人，更容易拒絕投入關係，在女性中的關聯性比男性更強。

即使如此，Csajbok表示，上述研究中的6種性格，並不能做為擇偶的唯一標準，且此研究的樣本數仍顯不足，需要納入更多受試者釐清性格與關係破壞者之間的關聯性。「總的而言，若能避開上述6種性格，並足夠尊重對方、善待對方，對於成為理想伴侶而言確實將有一定幫助。」

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擁「4特質」者更具有吸引力？ 專家曝「顏值」並非為首要條件

情人節想要「脫單」、與嚮往已久的對象交往，光靠「顏值」還不足以虜獲對方的芳心？對看重外表的現代社會而言，外貌姣好往往被認為具有吸引力，但刊載於《Sage Journals》的研究卻指出，具備「4大特質」者，成功吸引異性的機率更高，且更有機會成為「完美伴侶」；顏值高低與否未必佔有絕對的優勢。

賽普勒斯尼克西亞大學團隊指出，讓個人成為「更有吸引力的伴侶」，需具備以下4種條件，分別為良好的品格（如善良、可靠）；資源提供能力（如智力、財富）；生殖能力，與未來發展的可能性（如雙方有共同目標，想共同養兒育女或創業等等）。

「擁有上述4種特質的男性或女性，比起其他人更具吸引力。這些族群將有更大的交配成功率。與不具吸引力的族群相比，他們確實更具有生殖優勢。」尼克西亞大學團隊認為，即使缺乏上述特質，表現得更誠實、纖細、熱心與積極仍然十分重要。這些特質是使對方卸下心防最快的可能方式。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標題：聖誕節想「脫單」別急著告白！ 專家建議：先想清楚「3件事」 遠勝過亂槍打鳥

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九