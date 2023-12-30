人帥真好、人醜性騷擾？想「脫單」顏質並非絕對條件，想清楚三件事遠勝亂槍打鳥！
我們想讓你知道的是
賽普勒斯尼克西亞大學團隊指出，讓個人成為「更有吸引力的伴侶」，需具備以下4種條件，分別為良好的品格（如善良、可靠）；資源提供能力（如智力、財富）；生殖能力，與未來發展的可能性——如雙方有共同目標，想共同養兒育女或創業等等。
年末適逢聖誕節、跨年等大型活動，年輕族群往往滿心期待與另一半或心儀的對象約會。在溫馨過節的氣氛中，不少人期待與對方的愛情或友情能夠升溫；不過，享受浪漫之餘仍要注意保護自己！根據衛福部資料顯示，111年12-18歲青少年共有3,998人性侵害通報案件，其中有1,422人（約佔35.6%）為男女朋友關係、728人（約佔18.2%）為前男女朋友關係。
聖誕節想「脫單」別急著告白！ 專家建議：想清楚「3件事」 遠勝亂槍打鳥
國健署指出，常見偶像劇出現的橋段「如果你/妳愛我，應該一個眼神、一個表情，你/妳就能懂！」、「交往這麼久，他/她怎麼連我在想什麼都不知道。」情侶間因為認同彼此關係或是在乎對方，而需要更細緻的溝通方式，即使雙方再親密，也可以透過彼此的聲音、語調、表情、肢體動作與話語，才能更真實理解彼此的想法、感受以及價值觀。
為協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，衛福部國健署提供情侶約會溝通3招，讓青少年在燈光美、氣氛佳的環境下，既能享受浪漫又能開心安全地渡過耶誕佳節，逐漸為自己愛情或友情加分，創造美好未來。
- 自我覺察：情侶間的有效溝通，自我覺察是必要的；通常情侶間容易呈現自己較好的一面、且有意或無意地隱藏部分的自我。因此建議多溝通及多相處，不會因為溝通上的誤解，而讓對方產生誤會。例如可以思考：聖誕節我希望怎麼過？我想要在哪裡過？若對方要求進一步親密關係，我該如何婉拒告白、拒絕性邀約？
- 運用同理心：運用同理心試想對方可能的回應和情緒，以及什麼樣的溝通話語會讓對方感覺較為舒服且較能夠接受，例如：使用溝通技巧：「我訊息」，以「我」開頭，從個人真實感受出發，加上事實敘述來表達自己的期待或感受，讓對方更了解自己的想法。另外，也要避免過程中錯誤的解讀或不適切的期待，例如：誤以為對方的情緒及行為是與我有關、誤認為只要眼神對方就能一定知道我的想法。
- 合宜表達：當需要表達想法時，應選擇在雙方彼此較能專注的時空，清楚地運用聲音、表情與肢體動作，面對面表述自己心裡真正的看法和感覺，並適時地傾聽對方的回應與疑問。另外，透過聊天軟體使用文字或貼圖的表達方式，可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬或誤解，也可能間接成為溝通的障礙。
6種「交往地雷」絕對別踩！曖昧期恐會讓對方直接冷掉
除了遵循上述3大要點之外，如果想要成為異性眼中的完美對象，首先得避免成為曖昧關係的「破壞者」。根據《Personality and Individual Differences》期刊刊載研究指出，6種使異性厭惡的性格：粗俗行為/外表噁心、對感情過於入迷、依賴對方、私生活混亂、冷漠和沒有上進心，最容易破壞與異性之間的關係。
研究作者Zsofia Csajbok認為，考量到性觀念的開放程度，以及年輕族群的戀愛觀與以前不同，男女間對於投入關係的「地雷性格」也隨著時代改變。例如性觀念較開放者（以男性居多），對伴侶往往也維持較低的標準；認為自身配偶價值較高的人，更容易拒絕投入關係，在女性中的關聯性比男性更強。
即使如此，Csajbok表示，上述研究中的6種性格，並不能做為擇偶的唯一標準，且此研究的樣本數仍顯不足，需要納入更多受試者釐清性格與關係破壞者之間的關聯性。「總的而言，若能避開上述6種性格，並足夠尊重對方、善待對方，對於成為理想伴侶而言確實將有一定幫助。」
擁「4特質」者更具有吸引力？ 專家曝「顏值」並非為首要條件
情人節想要「脫單」、與嚮往已久的對象交往，光靠「顏值」還不足以虜獲對方的芳心？對看重外表的現代社會而言，外貌姣好往往被認為具有吸引力，但刊載於《Sage Journals》的研究卻指出，具備「4大特質」者，成功吸引異性的機率更高，且更有機會成為「完美伴侶」；顏值高低與否未必佔有絕對的優勢。
賽普勒斯尼克西亞大學團隊指出，讓個人成為「更有吸引力的伴侶」，需具備以下4種條件，分別為良好的品格（如善良、可靠）；資源提供能力（如智力、財富）；生殖能力，與未來發展的可能性（如雙方有共同目標，想共同養兒育女或創業等等）。
「擁有上述4種特質的男性或女性，比起其他人更具吸引力。這些族群將有更大的交配成功率。與不具吸引力的族群相比，他們確實更具有生殖優勢。」尼克西亞大學團隊認為，即使缺乏上述特質，表現得更誠實、纖細、熱心與積極仍然十分重要。這些特質是使對方卸下心防最快的可能方式。
資料來源：
- 聖誕約會備3招 善用「我訊息」溝通技巧
- Six “red flags” in relationships: From being dangerous to gross and being apathetic to unmotivated
- How People Become Attractive to Prospective Mates: Strategies of Self-Promotion in the Greek Cultural Context
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標題：聖誕節想「脫單」別急著告白！ 專家建議：先想清楚「3件事」 遠勝過亂槍打鳥
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。