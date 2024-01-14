居家清潔消毒用品務必看清楚「不含氯二甲酚」，否則恐重傷貓主子肝、腎

家中清潔小心機，為貓主子打造健康無毒的環境

近年來，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，全球清潔消毒用品的使用量急劇增加，然而，好不容易等到COVID-19疫情稍微退燒，近期又有「黴漿菌」引發肺炎的威脅升溫，這也讓家用清潔消毒用品再次獲得了重視，選擇安全性高的家用清潔消毒用品，成為守護家人和家中毛小孩的重要課題。

毛小孩數量年年增長，成為居家環境健康的考量重要因素

近年來，毛小孩已然成為許多家庭中不可或缺的一份子，就在不久前，台灣農委會才發布了最新數據：根據2022年的統計研究結果顯示，台灣有寵物登記的貓狗已經達220萬隻，已經超過15歲以下小孩的人口總數，再加上近年來，多數縣市的主流毛小孩皆是以貓主子為主，考量到貓主子在家中的各種活動，例如睡覺、巡視地盤、進食，以及常常需要「理毛」和舔拭小肉掌，家中各種物品的選用，也必須將貓主子的健康也考慮進去。

清潔消毒用品成分PCMX，對貓主子居家環境造成嚴重威脅

市面上毛孩清潔消毒用品琳瑯滿目，要避免會傷害毛孩的成分，而常見的清潔用品成分有漂白水、氨、酚類等成分，然而這些成分中，大家可能最不認識的就是酚類，而酚類常見的型態就是氯二甲酚（Chloroxylenol, 又稱PCMX）。而先前就有許多醫學論文指出氯二甲酚（Chloroxylenol, PCMX）會對貓科動物造成毒性影響，隨著日常暴露的劑量累積，黏膜和食道持續受到刺激腐蝕，並且會在肝臟和腎臟中積累，導致肝損傷和腎小管壞死，因此備受關注。

且PCMX也能直接穿透人體皮膚，過度暴露的情況下，可能間接造成過敏、皮膚紅疹等副作用，但PCMX對貓主子的影響遠比你想像中的還要嚴重。

因為缺乏關鍵酵素，用PCMX清潔消毒用品是在毒害你家的貓主子

圖片來源：潮健康

PCMX（Chloroxylenol）對於人來說，雖然可能會造成過敏等的副作用，但對貓主子，卻是一種「毒藥」，這是因為貓主子體內缺乏代謝PCMX（Chloroxylenol）的關鍵酵素—UGT！

UGT，全名為phenol UDP-glucuronosyltransferase （UGT），這類酵素的作用主要是代謝含有苯環、酚類等等的物質，而氯二甲酚（Chloroxylenol, PCMX）就是具有苯環以及酚類的化學分子。人體內具有此酵素，PCMX在濃度低的情況下，是可以被人體所代謝，不容易造成毒性。然而，研究指出，貓主子體內缺乏UGT酵素，包括UGT1A6、UGT1A9等，這也代表當貓主子在接觸環境中的PCMX，再透過「理毛」及舔拭小肉掌的日常動作，一不小心就會攝入PCMX，且持續累積在貓咪體內「無法被代謝」，而這類毒性物質在體內累積多了，會提高貓主子得到癌症的風險，對其健康造成嚴重威脅！

呼籲專業貓奴：選擇環境清潔消毒用品時務必看清楚「不含PCMX（Chloroxylenol）」

圖片來源：潮健康

為了讓貓主子在家也能享受健康無毒的環境，建議貓奴們在選擇居家環境清潔消毒用品時，務必仔細檢視清潔劑的成分表，不要含有氯二甲酚PCMX（Chloroxylenol）！現在的生物科技發達，除了PCMX環境消毒清潔成分之外，仍有其他對環境病源菌抑菌有效，且對貓主子無毒的環境清潔成分，像是：chlorhexidine gluconate、cetrimide等，都是更好的選擇，在黴漿菌危機四伏的時期，讓我們一起選擇正確的清潔用品，捍衛自己及貓主子的幸福與健康！

參考文獻：

Chan TY, Sung JJ, Critchley JA. Chemical gastro-oesophagitis, upper gastrointestinal haemorrhage and gastroscopic findings following Dettol poisoning. Hum Exp Toxicol. 1995 Jan;14(1):18-9. doi: 10.1177/096032719501400104. PMID: 7748610.

Court MH. Feline drug metabolism and disposition: pharmacokinetic evidence for species differences and molecular mechanisms. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2013 Sep;43(5):1039-54. doi: 10.1016/j.cvsm.2013.05.002. PMID: 23890237; PMCID: PMC3811070.

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標題：新冠、黴漿菌衝擊毛小孩健康！家中清潔勿用「氯二甲酚」：恐重傷貓動物肝、腎

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航