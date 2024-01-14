居家清潔消毒用品務必看清楚「不含氯二甲酚」，否則恐重傷貓主子肝、腎
我們想讓你知道的是
為了讓貓主子在家也能享受健康無毒的環境，建議貓奴們在選擇居家環境清潔消毒用品時，務必仔細檢視清潔劑的成分表，不要含有氯二甲酚PCMX（Chloroxylenol）！現在的生物科技發達，除了PCMX環境消毒清潔成分之外，仍有其他對環境病源菌抑菌有效，且對貓主子無毒的環境清潔成分，像是：chlorhexidine gluconate、cetrimide等，都是更好的選擇，在黴漿菌危機四伏的時期，讓我們一起選擇正確的清潔用品，捍衛自己及貓主子的幸福與健康！
家中清潔小心機，為貓主子打造健康無毒的環境
近年來，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，全球清潔消毒用品的使用量急劇增加，然而，好不容易等到COVID-19疫情稍微退燒，近期又有「黴漿菌」引發肺炎的威脅升溫，這也讓家用清潔消毒用品再次獲得了重視，選擇安全性高的家用清潔消毒用品，成為守護家人和家中毛小孩的重要課題。
毛小孩數量年年增長，成為居家環境健康的考量重要因素
近年來，毛小孩已然成為許多家庭中不可或缺的一份子，就在不久前，台灣農委會才發布了最新數據：根據2022年的統計研究結果顯示，台灣有寵物登記的貓狗已經達220萬隻，已經超過15歲以下小孩的人口總數，再加上近年來，多數縣市的主流毛小孩皆是以貓主子為主，考量到貓主子在家中的各種活動，例如睡覺、巡視地盤、進食，以及常常需要「理毛」和舔拭小肉掌，家中各種物品的選用，也必須將貓主子的健康也考慮進去。
清潔消毒用品成分PCMX，對貓主子居家環境造成嚴重威脅
市面上毛孩清潔消毒用品琳瑯滿目，要避免會傷害毛孩的成分，而常見的清潔用品成分有漂白水、氨、酚類等成分，然而這些成分中，大家可能最不認識的就是酚類，而酚類常見的型態就是氯二甲酚（Chloroxylenol, 又稱PCMX）。而先前就有許多醫學論文指出氯二甲酚（Chloroxylenol, PCMX）會對貓科動物造成毒性影響，隨著日常暴露的劑量累積，黏膜和食道持續受到刺激腐蝕，並且會在肝臟和腎臟中積累，導致肝損傷和腎小管壞死，因此備受關注。
且PCMX也能直接穿透人體皮膚，過度暴露的情況下，可能間接造成過敏、皮膚紅疹等副作用，但PCMX對貓主子的影響遠比你想像中的還要嚴重。
因為缺乏關鍵酵素，用PCMX清潔消毒用品是在毒害你家的貓主子
PCMX（Chloroxylenol）對於人來說，雖然可能會造成過敏等的副作用，但對貓主子，卻是一種「毒藥」，這是因為貓主子體內缺乏代謝PCMX（Chloroxylenol）的關鍵酵素—UGT！
UGT，全名為phenol UDP-glucuronosyltransferase （UGT），這類酵素的作用主要是代謝含有苯環、酚類等等的物質，而氯二甲酚（Chloroxylenol, PCMX）就是具有苯環以及酚類的化學分子。人體內具有此酵素，PCMX在濃度低的情況下，是可以被人體所代謝，不容易造成毒性。然而，研究指出，貓主子體內缺乏UGT酵素，包括UGT1A6、UGT1A9等，這也代表當貓主子在接觸環境中的PCMX，再透過「理毛」及舔拭小肉掌的日常動作，一不小心就會攝入PCMX，且持續累積在貓咪體內「無法被代謝」，而這類毒性物質在體內累積多了，會提高貓主子得到癌症的風險，對其健康造成嚴重威脅！
呼籲專業貓奴：選擇環境清潔消毒用品時務必看清楚「不含PCMX（Chloroxylenol）」
為了讓貓主子在家也能享受健康無毒的環境，建議貓奴們在選擇居家環境清潔消毒用品時，務必仔細檢視清潔劑的成分表，不要含有氯二甲酚PCMX（Chloroxylenol）！現在的生物科技發達，除了PCMX環境消毒清潔成分之外，仍有其他對環境病源菌抑菌有效，且對貓主子無毒的環境清潔成分，像是：chlorhexidine gluconate、cetrimide等，都是更好的選擇，在黴漿菌危機四伏的時期，讓我們一起選擇正確的清潔用品，捍衛自己及貓主子的幸福與健康！
參考文獻：
- Chan TY, Sung JJ, Critchley JA. Chemical gastro-oesophagitis, upper gastrointestinal haemorrhage and gastroscopic findings following Dettol poisoning. Hum Exp Toxicol. 1995 Jan;14(1):18-9. doi: 10.1177/096032719501400104. PMID: 7748610.
- Court MH. Feline drug metabolism and disposition: pharmacokinetic evidence for species differences and molecular mechanisms. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2013 Sep;43(5):1039-54. doi: 10.1016/j.cvsm.2013.05.002. PMID: 23890237; PMCID: PMC3811070.
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標題：新冠、黴漿菌衝擊毛小孩健康！家中清潔勿用「氯二甲酚」：恐重傷貓動物肝、腎
延伸閱讀
- 中國「運動式撲殺」流浪貓狗：在不尊重生命的體制裡，人和動物其實在一條船上
- 12月起8類場所要戴口罩？近期可能大流行？迎戰黴漿菌6大QA一次看
- 中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增；傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。