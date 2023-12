【2023荷蘭大選】極右派不是正在崛起，而是早已「登堂入室」佔領部份傢俱

荷蘭首相呂特(Mark Rutte)2022年8月2日在任天數來到4310天,打破前首相魯柏斯(Ruud Lubbers)的紀錄,成為荷蘭史上在任最久的首相,歷經數十次國內政治危機的他,卻不敵聯合政府的脆弱性,於2023年7月7日向荷蘭威廉亞歷山大國王(Willem-Alexander)提出辭職,政府解散後也導致議會提前選舉(Snap Election)。

素有「荷蘭川普」之稱的威爾德斯(Geert Wilders)在多年努力後,於本次大選帶領自由黨(Party for Freedom / Partij voor de Vrijheid,以下簡稱PVV)勝出,因此本文要探討的是,為何PVV能打敗多年來的議會龍頭民主與自由人民黨(People's Party for Freedom and Democracy / Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,VVD),而PVV將會遇到何種挑戰,這場選舉又對歐盟有哪些影響?

「自由黨」的極右派主張

曾在2017年2月抨擊摩洛哥移民為敗類(Scum)的威爾德斯,在2023年大選依舊保持鮮明的反移民政見,主要訴求是:反「移民海嘯」。

大致上,威爾德斯反對非西方人士進入荷蘭,認為停止外界來此庇護並降低非西方人士的移民申請,荷蘭的伊斯蘭化程度就能下降,因此能看出其主要鎖定目標仍是穆斯林群眾,他甚至主張反伊斯蘭學校、反清真寺與反《古蘭經》,並禁止在政府機關內身穿伊斯蘭頭巾。除此之外,PVV的重要政見尚有兩個:

反歐盟: PVV拒絕政治聯盟(Political Union),並聲稱要將國家權力、貨幣與邊界等主權奪回來,並有意繼英國舉行「荷蘭脫歐公投」(Nexit Referendum);此外,PVV希望撤除政府機關上的歐盟旗幟,透露荷蘭公家單位應只能懸掛國旗。

PVV拒絕政治聯盟(Political Union),並聲稱要將國家權力、貨幣與邊界等主權奪回來,並有意繼英國舉行「荷蘭脫歐公投」(Nexit Referendum);此外,PVV希望撤除政府機關上的歐盟旗幟,透露荷蘭公家單位應只能懸掛國旗。 荷蘭優先:在外交上,PVV主張荷蘭利益優先,並稱以色列是中東唯一民主夥伴,因此未來將把該地大使館移至耶路撒冷以深化雙邊關係,並關閉荷蘭駐巴勒斯坦拉馬拉(Ramallah)的大使館。

PVV的成功因素與挑戰

PVV長期耕耘並於今(2023)年成為議會最大黨,顯示在呂特長期執政下,人民對他與該黨已有審美疲勞感,因此將票源轉移給其他政黨,而我們認為PVV以下兩點重大主張,也是它勝選的關鍵因素之一:

移民議題

荷蘭統計局(Statistics Netherlands)最新數據顯示,呂特13年執政下的荷蘭,移民人數逐年升高,而平均移入/移出人口為22萬1776人與14萬9496人、平均淨移民人口則是7萬2281人,其移入人口首次在2015年突破20萬人大關,與當時歐洲難民危機有關,而此後的移入人數從未低於該門檻,甚至在2022年超過40萬人,較前(2021)年成長59%,顯然,荷蘭在烏俄戰爭後收容不少烏克蘭移/難民。

然而,荷蘭國土本身不大,要容納大量移民是個艱鉅挑戰,所以,PVV找到比掀起對立(反伊斯蘭)更容易掌握選民焦點的選戰策略,也就是將移民海嘯與荷蘭住房危機連結在一起。