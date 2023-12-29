【2023荷蘭大選】極右派不是正在崛起，而是早已「登堂入室」佔領部份傢俱
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威爾德斯反對非西方人士進入荷蘭，認為停止外界來此庇護並降低非西方人士的移民申請，荷蘭的伊斯蘭化程度就能下降，因此能看出其主要鎖定目標仍是穆斯林群眾，他甚至主張反伊斯蘭學校、反清真寺與反《古蘭經》，並禁止在政府機關內身穿伊斯蘭頭巾。
荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2022年8月2日在任天數來到4310天，打破前首相魯柏斯（Ruud Lubbers）的紀錄，成為荷蘭史上在任最久的首相，歷經數十次國內政治危機的他，卻不敵聯合政府的脆弱性，於2023年7月7日向荷蘭威廉亞歷山大國王（Willem-Alexander）提出辭職，政府解散後也導致議會提前選舉（Snap Election）。
素有「荷蘭川普」之稱的威爾德斯（Geert Wilders）在多年努力後，於本次大選帶領自由黨（Party for Freedom / Partij voor de Vrijheid，以下簡稱PVV）勝出，因此本文要探討的是，為何PVV能打敗多年來的議會龍頭民主與自由人民黨（People's Party for Freedom and Democracy / Volkspartij voor Vrijheid en Democratie，VVD），而PVV將會遇到何種挑戰，這場選舉又對歐盟有哪些影響？
「自由黨」的極右派主張
曾在2017年2月抨擊摩洛哥移民為敗類（Scum）的威爾德斯，在2023年大選依舊保持鮮明的反移民政見，主要訴求是：反「移民海嘯」。
大致上，威爾德斯反對非西方人士進入荷蘭，認為停止外界來此庇護並降低非西方人士的移民申請，荷蘭的伊斯蘭化程度就能下降，因此能看出其主要鎖定目標仍是穆斯林群眾，他甚至主張反伊斯蘭學校、反清真寺與反《古蘭經》，並禁止在政府機關內身穿伊斯蘭頭巾。除此之外，PVV的重要政見尚有兩個：
- 反歐盟：PVV拒絕政治聯盟（Political Union），並聲稱要將國家權力、貨幣與邊界等主權奪回來，並有意繼英國舉行「荷蘭脫歐公投」（Nexit Referendum）；此外，PVV希望撤除政府機關上的歐盟旗幟，透露荷蘭公家單位應只能懸掛國旗。
- 荷蘭優先：在外交上，PVV主張荷蘭利益優先，並稱以色列是中東唯一民主夥伴，因此未來將把該地大使館移至耶路撒冷以深化雙邊關係，並關閉荷蘭駐巴勒斯坦拉馬拉（Ramallah）的大使館。
PVV的成功因素與挑戰
PVV長期耕耘並於今（2023）年成為議會最大黨，顯示在呂特長期執政下，人民對他與該黨已有審美疲勞感，因此將票源轉移給其他政黨，而我們認為PVV以下兩點重大主張，也是它勝選的關鍵因素之一：
- 移民議題
荷蘭統計局（Statistics Netherlands）最新數據顯示，呂特13年執政下的荷蘭，移民人數逐年升高，而平均移入／移出人口為22萬1776人與14萬9496人、平均淨移民人口則是7萬2281人，其移入人口首次在2015年突破20萬人大關，與當時歐洲難民危機有關，而此後的移入人數從未低於該門檻，甚至在2022年超過40萬人，較前（2021）年成長59％，顯然，荷蘭在烏俄戰爭後收容不少烏克蘭移／難民。
然而，荷蘭國土本身不大，要容納大量移民是個艱鉅挑戰，所以，PVV找到比掀起對立（反伊斯蘭）更容易掌握選民焦點的選戰策略，也就是將移民海嘯與荷蘭住房危機連結在一起。
- 住房議題
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