Vista《慢讀秒懂數位好文案》：如何在文案中置入銷售資訊、動機和獨特銷售主張？
我們想讓你知道的是
本書並且收集了國內外豐富的文案撰寫案例，讓讀者由官網／社群平台及商品訊息出現的各個資訊場景中，了解「行動時代的文案」如何生成、構思，最後達成快速或深刻傳播的力量。此外，作者也針對近兩年快速發展的AI寫作新增篇章，告訴大家如何讓新興科技輔助寫作，更快速的寫出吸睛的文案，創造出更有個性、深度的文字。
文：Vista（鄭緯筌）
文案布局與下標
三流的點子加一流的執行力，永遠比一流的點子加三流的執行力更好。
——日本軟體銀行集團創辦人 孫正義
在開始談文案的布局與下標的技巧之前，讓我們快速地先來複習一下與文案有關的資訊吧！
如果現在問您「什麼是文案呢？可以簡單回答嗎？」，嗯，是否胸有成竹呢？如果這個問題要我回答的話，我會說：「文案寫作，其實是廠商與消費者共伴的一段精神旅程。」
成功的文案寫作，自然是以賣出產品或服務為目的，綜合反映出您全部的經歷、專業知識，以及您將這些資訊形成文字的能力。換言之，通常能夠打動受眾的某個場景（例如：使用微信錢包來支付「得到」App的訂閱付費內容、使用某個到府收件洗衣的服務來省下洗衣服的寶貴時間），背後都有其商業邏輯。
就像蓋房子之前，我們需要先有一張完整的建設藍圖，才能開始動工；而談到文案的布局，我認為道理也是相通，首先要思考整體的中心思想為何？在開始撰寫文案之前，一定要弄清楚——到底是想要販售商品，還是想建立品牌形象？或是想推動什麼公益活動？唯有全盤思考清楚之後，再來構思表達方式。
其實，文案的寫作過程，和撰寫文章、報告的差別並不大，同樣都要歷經蒐集資料、審題、立意、規畫大綱與撰寫等步驟。
而談到寫作破題時，您是否還記得作文課的老師曾教過大家的多種技巧呢？無論是使用開門見山、自問自答、金句開場、情境描繪或結論前置法，都要謹記先創造需求，唯有先行勾引讀者的興致之後，再來解釋原因或交代細節。
所謂的「破題」，就是要在文章開頭時具體點出旨趣或是解說題意。如果是撰寫介紹商品、服務的新聞稿，我們可以採用「倒金字塔式」的結論前置法。倘若要運用說故事的手法，不妨善用情境描繪的方式進行，讓大家跟著您的文字，走進故事的情境之中。
「自問自答」或「運用金句」來開場，也是常用的手法，可以吸引大眾的關注，然後再巧妙嵌入有關商品的介紹、說明、請求或提問的字句，便能凸顯文案的功用。
當然，規畫大綱也很重要，特別是當您還不夠熟悉文案撰寫的時候，不妨利用一些既有的框架來輔助。而當我們在進行文案布局時，也可以透過以下的文案魅力檢核表，看看自己在撰寫過程中，是否都有把重點交代清楚了？或是有漏掉某些的細節？
檢視商品文案魅力的檢核表
- 自家的商品、服務有哪些吸引力？
- 這個商品最值得一提的特色、利益是什麼？
- 消費者為什麼要擁有它？
- 這個商品是否值得和親友分享？
- 如果是您自己，是否會想要購買？
談完文案布局，接下來讓我們來談談「下標」這件事。
您是否還記得，文案的三個核心元素是什麼？對的，就是閱聽大眾（Audience）、特色（Features）以及目標（Aim）。而商品文案的構成要素，一般說來，包括了：標題、內文、圖片（含圖說、表格或影片）、數據（含專家說法、口碑見證或輔助資訊）、聯絡方式與購買方式等資訊。
如果想要打動目標受眾，我們就必須兼顧以上提到的這些元素。其中，又以標題最為重要。在廣告圈有這麼一個說法，有高達五成以上的廣告效果要拜標題的力量所賜。
由此可見，標題具有容易吸引人，也有助於傳達整份商品文案的大致意涵，更可以協助鎖定目標受眾等特性。是以，倘若我們能夠寫出吸睛的標題，對於文案本身不但有畫龍點睛的效果，也有幫助傳達、溝通和誘使目標受眾對內文產生興趣的功效。
日本知名作家西村克己在《麥肯錫顧問反覆自我練習的順序思考法》一書中，提到運用金字塔結構圖，便可說出一套有邏輯的論述。
想要打造紮實的「邏輯金字塔」並不困難，只需依序放入主張、三個支持主張的論據，再配置足以支撐各論據的三份佐證資料。
同樣地，撰寫文案時也可以援引「邏輯金字塔」的概念，多談主張、論據和相關資料，只要三者之間有脈絡和條理可遵循，內容自然具有說服力。
好的標題，容易抓住讀者的目光，因此我們應該多利用最寶貴的篇幅來談論價值主張，以便導引目標受眾採取行動。
另一位日本作家西脇資哲在《做出第一眼抓住人心的好簡報》這本書中，提到簡報的重點不是讓對方理解你的想法， 而是「讓對方照你說的做」。而製造需求的三種宣傳方式，包括：
- 提供誘因：用吸引力創造購買需求。
- 強調限定：用稀少性創造購買需求。
- 負面宣傳：用風險告知創造購買需求。
文案下標，也可以運用類似的手法，善用誘因、限定或風險等方式來傳遞自家商品或服務的獨特價值主張。除此之外，下標時還可以結合時事、以好奇心或情感面做為訴求，不只是介紹商品、服務的功能、特性或便利性，更要傳達顯而易見的利益給消費者。
當然，在下標的時候，也可以把一些關鍵字或商品名稱嵌入其中。這樣做的好處不但容易引起目標受眾的關注，也有利於搜尋引擎優化（SEO）。
根據Google自2012年1月起，統計控制關鍵字、時間、網址、廣告活動和廣告群組等條件的內部資料顯示，光是將關鍵字與廣告標題緊密結合，就能使廣告點閱率平均提升15％。
Google進一步指出，如果在廣告標題和內容描述的第一行都包含關鍵字，在68%的情況下都能提升點閱率，顯見這種做法更容易引起共鳴。
此外，如果您的品牌字詞有商標標示 (如品牌名稱後附有 ® 或™)，更容易加深印象。附上「官網」字樣也有加分的效果，特別是如果貴公司的品牌知名度夠高時。根據Google的統計資料顯示，光是加上「官網」字樣，點閱率平均就能提升2.4%。
其實，有關下標的技巧很多，我們也可以跟國際知名媒體學習！舉例來說，英國《BBC》旗下所屬的新聞學院（BBC Academy），就提供非常多有關媒體寫作的參考資訊。其中，也有針對寫作風格，提出他們的專業建議。《BBC》的編輯建議大家，在標題的部份長度一般不要超過16字，使用的文字要準確、清楚和上口（讀起來要流暢），也要盡量利用標題顯示內容性質。而在文章中所使用的小標，文字同樣要清晰、準確、簡明，要確實起到分割文章結構、吸引和引導讀者閱讀的作用。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。