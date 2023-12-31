許恆嘉《放手，不放養》：兒子離家出走從台中到台北，不打不罵還有獎品！

文：許恆嘉

十二月底，將近午夜十二點，十二個小時手機一直未能撥通。我和阿妮討論：國三的麻吉失聯了，完全不知道人在哪裡！看來要報警協尋失踨人口。

當我在門口要去派出所時，看到諾亞把哥哥的床位鋪得整整齊齊，厚厚暖暖。他難掩落寞地說：「希望哥哥趕快回來，他在外面一定又冷又餓！」

麻吉上小學時，有個數學題目是在比大小。我們發現麻吉寫的答案時對時錯，而且對錯沒有一致的邏輯，於是阿妮親自教他數字大小的概念。

講完觀念，她溫柔地說：「來，我們看一下這是零、一、二、三、四、五、六、七、八、九。你說是六大還是九大？」

「六大！」他答。

「啊？為什麼？！」阿妮驚訝地問。

「九大！」大人的訝異對小孩很有壓力，麻吉換了答案。

「到底是六大還是九大？」我在一旁也急得加入詢問。

「六﹍﹍？六﹍﹍？六﹍﹍！六大！」他又猶豫地換了答案。

看來語氣的壓力真的太大，怕會干擾他的判斷，我們換回溫柔的聲音：「好，我們沒有在生氣，不用害怕。你說說看，究竟是六大還是九大？」

「六大。」他肯定地說。

「喔？為什麼呢？」我們更加輕聲細語了。

「因為這個六寫得比較『大』。」麻吉說。

我和阿妮面面相覷。真的，六是寫得比九大。他看世界的方式很不一樣。

雖然如此，我們認為用心生活，處處都是學習，學校的考試，答錯改正就好，我們也不特別在意成績。只要完成學校規定的作業，就讓孩子做自己想做的事。但他們必須學做飯、打掃家裡、刷洗浴室、洗衣晾衣。當然，書架上百本書也任由他們取閱，讀不懂就來和爸媽討論。

上了國中，大家一同面對教學體制的磨練。我們雖相信學習不只是課業，然而被進度追趕卻是現實的壓榨。我們希望麻吉的思考和學習不要被追趕進度的體制綁架，應該照自己的速度從容行走。

討論家姊去蘭嶼的安排時，我們靈機一動，那就姊弟兩個一起去吧！因為蘭嶼很慢，從容不急，兩人也可以互相照應。於是姊弟一起去了蘭嶼，跳海、環島、交朋友。

老師說，蘭嶼國中幾乎都是學生轉學去台灣，竟然還有轉學進來的。

幾周下來，麻吉說：「我已經做了慢慢生活的準備，但蘭嶼也真是太慢了！」

不開機就不准進家門

回台灣後，雖然親子談話聊天時間不少，但麻吉用自己的步調生活，當父母的也要付代價。他出門常常關手機，這會讓我們擔心。

那天我動氣了，大聲對他說：「開機接電話，不是要限制你，這是最後的安全界線！萬一有事才能找到人、救到人。你再不開機，到時候就不准進家門！」話停在這裡，我沒說的是：「你站在家門口說清楚關機的理由再進門。」

吼完，我見麻吉露出一抹黠笑。第二天一早，他出門後就關機了。

派出所報案協尋後，我們一切生活如常，因為相信上帝知道麻吉在哪裡，會有天使照顧他。兩天後的凌晨四點，電話響起來：「許先生，這裡是台北巿敦化南路派出所，你兒子找到了。」

哇！台中到台北超過一百五十公里欸！我立刻起床開車北上。到了派出所，警察先生一副「人找到了就好，別罵孩子﹍﹍」的勸和表情迎來。

我視線跨過警員的肩膀，喊：「麻吉！你出門一定忘了帶牙膏牙刷對吧？幾天沒好好刷牙，一定很不舒服。」聽到這話，警哥愣了一下就掉頭回座位去了。

「哈，對啊！你怎麼知道？」兒子邊笑邊吃派出所給他的早餐。

「我是你爸，我當然知道。你等著，我去買支回來讓你好好刷個牙。」我說。辦完領人的手續，我問他為什麼要離家出走？

麻吉回答：「你說手機不開就別回家，我想這太好了：關手機就可以雲遊四海。剛好《Destiny》電玩遊戲設定集在台中找不到，台北的誠品書店應該有。」

「結果找到了嗎？」我問。

「都來台北兩天了，當然找到了。」他說

「那你帶我去看看那是本怎樣的書，這麼值得你不告而別上台北。」我說。我們開往信義誠品旗艦店去，麻吉鉅細靡遺地講了一路怎樣到台北。

他打包了些家裡的食物，背了畫作，騎上通勤等級的單車一路往北走。沿途車壞了，恰好遇到環島單車隊幫忙修好繼續走。沿路他注意到台中到苗栗的地理與人文景觀的變化。其中一段騎錯上了高速公路，被拖救車攔下來，司機唸了他一頓，順便送到新竹。天黑，累了就在便利商店休息。後來騎不動了，在新豐火車站用九十九塊錢買票搭了台鐵區間車上台北。

「你怎麼知道往台北的路？沒有迷路嗎？」我問。

「啊？就城市遊俠啊！路長在嘴巴上，問就知道了。」他一派輕鬆。原來是我教的！我又問他出走才帶兩百多塊錢，怎麼過了幾天，身上還剩一百多？有沒有餓了、渴了？

「我都吃得很飽，沒餓沒渴。」他說。我很驚訝：「為什麼？」

「便利商店每天都有過期報廢食品，我就等著正午夜，一過期不能賣必須報廢，他們就當我是遊民送我吃了。都能吃，不差這一分鐘。」哇，好樣的！

離家出走有獎品

到了誠品停好車。他毫不遲疑從地下四樓停車場穿梯過間，直衝地上四樓，繞過重重書枱，轉過憧憧書櫃，直行到美術書區，拐了個小彎，手往上一伸，逕從第四層架子把《The Art of Destiny》抓下來，說：「就這本。」我看了一下，美侖美奐的插圖加上全英文圖說。

他說他已經全部看完了。我想想便說：「那你解釋內容給我聽。」

麻吉從第一頁翻起，逐頁講人物、武器、載具的設計理念、造型、配色﹍﹍。我自恃英文尚可，對照裡頭的文字看他能講得有幾分真切？整本二百多頁，真講得八九不離十！