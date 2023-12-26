開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/26,
印太

「AI教父」黃仁勳旋風式訪東南亞，輝達為何看中馬來西亞？

「AI教父」黃仁勳旋風式訪東南亞，輝達為何看中馬來西亞？
圖為馬來西亞首相安華在12月8日接見黃仁勳。Photo Credit: 安華粉專

我們想讓你知道的是

自2022年底以來，有眾多導體大廠宣布在馬來西亞設廠或擴產，而在今年12月的輝達執行長黃仁勳的到來，除了是美中科技戰白熱化的因素外，也看中的是馬來西亞多年來已有穩定且先進的半導體封裝實力。

圖像處理器（GPU）無廠半導體巨頭輝達（Nvidia）的共同創辦人、執行長，也被譽為「人工智慧教父」的黃仁勳，最近走訪了亞洲四小虎之一的馬來西亞，背後究竟打著什麼算盤？今年12月，黃仁勳率團旋風式走訪亞洲各國，全球科技界和媒體無不關注和窺探輝達的下一步棋。

2023年12月8日，黃仁勳抵達馬來西亞，並與首相安華（Anwar Ibrahim）會面，這是逗留日本、新加坡後的亞洲行第三站。這次會晤後，安華在臉書宣佈，輝達將和馬來西亞公用事業公司楊忠禮電力（YTL Power International）建立合作夥伴關係，共建投資額達200億令吉（約43億美元）的人工智慧數據中心。

上述項目選址楊忠禮電力位於柔佛州（Johor）古來縣（Kulai）的數據中心，預計2024年中旬開始動工。同時，楊忠禮電力也會引進內置輝達H100晶片的超級電腦，在馬來西亞搭建人工智慧雲端系統，以創建馬來語大型語言模型。

常年深耕美中台市場的輝達，為何積極走訪東南亞？黃仁勳在馬來西亞受訪時，強調自己「對東南亞充滿信心」。的確，無論從人口規模、電子業製造能力和潛力、經濟發展動能、科技新創茁壯的角度來看，東南亞可謂不容忽視的市場。

但稍微轉換思考角度，從近年地緣政治變化來看，不難推敲出黃仁勳這番旋風式走訪，似乎夾雜著一股「不得不為」的急迫感。

地緣政治促使輝達尋找新市場

故事，得從美中科技戰說起。美國政府在2022年底發佈對中晶片禁售令，涵蓋輝達生產的H100和A100人工智慧晶片。為避開禁令，輝達對這兩款晶片進行調整，開發出既不觸發禁令，又能滿足中國需求的H800及A800晶片。

然而到了今年10月，美國重拳出擊升級出口管制，將範圍延伸至上述為中國市場量身訂造的晶片。據《華爾街日報》報導，此舉可能造成輝達流失50億美元（約新台幣1555億元）的訂單。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。