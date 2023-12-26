大部分國家總統大選都是辦「電視辯論會」，為什麼台灣卻是「政見發表會」？

在2023年最後兩週，台灣進入一連串2024大選的政見發表會與辯論會，從總統、副總統到政黨的不分區立委代表，都會登上螢幕，向民眾訴說自己的政見、挑戰對手的立論。

但你有沒有想過，台灣是什麼時候開始有這些發表會的？

相較於西方民主國家，台灣相對晚期才有電視政見發表會與辯論會，而原因除了台灣1996年才開放總統直選、過往有戒嚴令與政府對媒體控管等因素外，還有一個你或許意想不到的理由。

台灣的第一場電視辯論會

從時間角度來看，美國早在1960年就首次舉行總統電視辯論——當時是尼克森與甘迺迪的經典對決，艾森豪更在1952年就首次使用電視廣告競選，而台灣直到1991年才開放政黨電視競選廣告，1994年的省長與縣市長選舉，才第一次舉辦電視辯論和政見發表會。

大家對1994年選舉最記憶猶新的，應該就是陳水扁、趙少康、黃大洲的歷史辯論，這三位各有特色的候選人組合，辯論過程中也出現許多金句，至今再看，還是會讓人覺得熱血沸騰。

而在1995年後，總統候選人的政見發表會開始法制化，1996年也是台灣首次有總統候選人參加電視政見發表會與辯論。

這邊要注意一件事，從法規的角度來看，政見發表會和辯論會其實是不一樣的東西。總統層級的政見發表會有明確規範在《選罷法》、《總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》等規章中，因此會被稱為「公辦」政見發表會。

反觀辯論會，則是由媒體主辦，對候選人進行邀約，基本上候選人沒有理由拒絕，當然也有一些例外。

這就要帶到一個有趣的問題：為什麼好像國外總統選舉都是辯論會，好像台灣才有政見發表會呢？

其他國家有「政見發表會」嗎？

如果熟悉英美政治運作就會知道，美國在大選前，從黨內提名到最終（主要的）兩黨對決，都會先有黨內和跨黨派的辯論會，形式上，各參選人會站在講台後面，由媒體或專家提問，參選人回答並互相詰問。

在英國狀況也類似，雖然因為議會制的關係，英國大選時並沒有直接對應的「初選」過程，投票時選民也只能選出自家選區議員，不能直接「投首相」，但媒體仍會舉辦大型辯論會，邀請主要政黨的代表接受專家和公民提問，彼此也能唇槍舌戰。

同樣也是實行議會制的日本，在政黨選黨魁的時候，雖有類似政見發表會的「所見發表演說會」，國會和地方議員也有形式類似政見發表的「政見放送」，但如果是正式大選時黨與黨之間的政見交火，就會以「党首討論会」的形式進行，內容也比較像辯論會的性質。

看到其他國家的案例，為什麼已經有媒體舉辦辯論會的台灣，還要特別舉行公辦的政見發表會呢？

台灣選舉中正副總統候選人的政見發表會，如前所述是被規範在《總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》中。相關規定在1995年首次訂立，之後一直包含「電視政見發表會應舉辦四場，其中總統候選人三場、副總統候選人一場」的規範。

關於那個台灣的第一次，網路上已經找不太到相關的紀錄，只剩下彭明敏基金會所保存的影片，在最開始的畫面可以看到左邊四個位子，扣掉走上台的彭明敏應該分別是當年參選的李登輝、陳履安、林洋港等人。

而在1996年2月25日的政見會前，2月10日台灣就舉辦了國內史上第一場電視辯論會。

根據《光華雜誌》所留存的報導，那場辯論會有60幾位國外媒體記者參加，CNN更全程轉播並即時口譯，只可惜時任總統的李登輝以「不以不利的方式參選」為理由婉拒參加辯論，成為一個遺珠。

而台灣有媒體舉辦總統電視辯論，卻又有法律規定要公辦政見發表的原因，其實與歷史背景也有很大的關係。

台灣強調要「公辦」政見會，因為選舉公報沒有「政見欄」

台灣在解嚴前後的幾次選舉中，中選會一直面臨「政見審查」的指控。

審查，一方面是控管錯字和誇張到文不對題的內容，另一方面也是要台獨的倡議進行政治審查，1990年代初期甚至發生過地方選委會印發包含台獨立場政見的選舉公報，之後再由中央回收查扣的狀況。

因應當時的亂象加上台灣人家戶電視的普及，就有許多人倡議乾脆廢除「政見欄」，改以公辦電視政見發表會達到相同的目的。

政治學者王宏恩與陳青逸在2016年的文章裡就回顧到，當時修立委們花了很長討論是要辦「政見會」還是「辯論會」，一方質疑只辦政見會有利於時任總統的李登輝所提出之模糊政見，另一派則認為辯論會只會造成謾罵和抹黑。

最後，黨團協商決定公辦「政見發表會」給總統候選人發表，而「政見欄」也順理成章的從選罷規定中消失。直到今天，雖然過程中曾有少數立委提議修改，但總統副總統候選人在選戰時始終維持著沒有政見欄、用公辦政見發表會談政見的形式。

Photo Credit: 中選會 2020年總統大選的選舉公報

30年後的今天，即使公報上沒有政見，人們還是可以用網路以及各種管道獲了解正副總統候選人施政意志，甚至政見發表會在過去幾次選舉中，感覺也更像是沒有主持人提問的辯論會。

制度是死的，政治人物在選戰裡的應用是活的，他們設定了目標溝通對象，後果也會在開票當晚自行負責，而在嘲笑、怒斥正副總統候選人們在鏡頭前面的表現時，我們也不該忘記是那些先人的努力，才能將台灣民主帶到這裡。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航