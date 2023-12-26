大部分國家總統大選都是辦「電視辯論會」，為什麼台灣卻是「政見發表會」？
我們想讓你知道的是
美國在大選前，都會先有黨內和跨黨派的辯論會，由媒體或專家提問，參選人回答並互相詰問。那麼為什麼好像國外總統選舉都是辯論會，好像台灣才有政見發表會呢？其實從法規角度來看，政見發表會和辯論會其實是不一樣的東西......
在2023年最後兩週，台灣進入一連串2024大選的政見發表會與辯論會，從總統、副總統到政黨的不分區立委代表，都會登上螢幕，向民眾訴說自己的政見、挑戰對手的立論。
但你有沒有想過，台灣是什麼時候開始有這些發表會的？
相較於西方民主國家，台灣相對晚期才有電視政見發表會與辯論會，而原因除了台灣1996年才開放總統直選、過往有戒嚴令與政府對媒體控管等因素外，還有一個你或許意想不到的理由。
台灣的第一場電視辯論會
從時間角度來看，美國早在1960年就首次舉行總統電視辯論——當時是尼克森與甘迺迪的經典對決，艾森豪更在1952年就首次使用電視廣告競選，而台灣直到1991年才開放政黨電視競選廣告，1994年的省長與縣市長選舉，才第一次舉辦電視辯論和政見發表會。
大家對1994年選舉最記憶猶新的，應該就是陳水扁、趙少康、黃大洲的歷史辯論，這三位各有特色的候選人組合，辯論過程中也出現許多金句，至今再看，還是會讓人覺得熱血沸騰。
而在1995年後，總統候選人的政見發表會開始法制化，1996年也是台灣首次有總統候選人參加電視政見發表會與辯論。
這邊要注意一件事，從法規的角度來看，政見發表會和辯論會其實是不一樣的東西。總統層級的政見發表會有明確規範在《選罷法》、《總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》等規章中，因此會被稱為「公辦」政見發表會。
反觀辯論會，則是由媒體主辦，對候選人進行邀約，基本上候選人沒有理由拒絕，當然也有一些例外。
這就要帶到一個有趣的問題：為什麼好像國外總統選舉都是辯論會，好像台灣才有政見發表會呢？
其他國家有「政見發表會」嗎？
如果熟悉英美政治運作就會知道，美國在大選前，從黨內提名到最終（主要的）兩黨對決，都會先有黨內和跨黨派的辯論會，形式上，各參選人會站在講台後面，由媒體或專家提問，參選人回答並互相詰問。
在英國狀況也類似，雖然因為議會制的關係，英國大選時並沒有直接對應的「初選」過程，投票時選民也只能選出自家選區議員，不能直接「投首相」，但媒體仍會舉辦大型辯論會，邀請主要政黨的代表接受專家和公民提問，彼此也能唇槍舌戰。
同樣也是實行議會制的日本，在政黨選黨魁的時候，雖有類似政見發表會的「所見發表演說會」，國會和地方議員也有形式類似政見發表的「政見放送」，但如果是正式大選時黨與黨之間的政見交火，就會以「党首討論会」的形式進行，內容也比較像辯論會的性質。
看到其他國家的案例，為什麼已經有媒體舉辦辯論會的台灣，還要特別舉行公辦的政見發表會呢？
台灣選舉中正副總統候選人的政見發表會，如前所述是被規範在《總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》中。相關規定在1995年首次訂立，之後一直包含「電視政見發表會應舉辦四場，其中總統候選人三場、副總統候選人一場」的規範。
關於那個台灣的第一次，網路上已經找不太到相關的紀錄，只剩下彭明敏基金會所保存的影片，在最開始的畫面可以看到左邊四個位子，扣掉走上台的彭明敏應該分別是當年參選的李登輝、陳履安、林洋港等人。
而在1996年2月25日的政見會前，2月10日台灣就舉辦了國內史上第一場電視辯論會。
根據《光華雜誌》所留存的報導，那場辯論會有60幾位國外媒體記者參加，CNN更全程轉播並即時口譯，只可惜時任總統的李登輝以「不以不利的方式參選」為理由婉拒參加辯論，成為一個遺珠。
而台灣有媒體舉辦總統電視辯論，卻又有法律規定要公辦政見發表的原因，其實與歷史背景也有很大的關係。
台灣強調要「公辦」政見會，因為選舉公報沒有「政見欄」
台灣在解嚴前後的幾次選舉中，中選會一直面臨「政見審查」的指控。
審查，一方面是控管錯字和誇張到文不對題的內容，另一方面也是要台獨的倡議進行政治審查，1990年代初期甚至發生過地方選委會印發包含台獨立場政見的選舉公報，之後再由中央回收查扣的狀況。
因應當時的亂象加上台灣人家戶電視的普及，就有許多人倡議乾脆廢除「政見欄」，改以公辦電視政見發表會達到相同的目的。
政治學者王宏恩與陳青逸在2016年的文章裡就回顧到，當時修立委們花了很長討論是要辦「政見會」還是「辯論會」，一方質疑只辦政見會有利於時任總統的李登輝所提出之模糊政見，另一派則認為辯論會只會造成謾罵和抹黑。
最後，黨團協商決定公辦「政見發表會」給總統候選人發表，而「政見欄」也順理成章的從選罷規定中消失。直到今天，雖然過程中曾有少數立委提議修改，但總統副總統候選人在選戰時始終維持著沒有政見欄、用公辦政見發表會談政見的形式。
30年後的今天，即使公報上沒有政見，人們還是可以用網路以及各種管道獲了解正副總統候選人施政意志，甚至政見發表會在過去幾次選舉中，感覺也更像是沒有主持人提問的辯論會。
制度是死的，政治人物在選戰裡的應用是活的，他們設定了目標溝通對象，後果也會在開票當晚自行負責，而在嘲笑、怒斥正副總統候選人們在鏡頭前面的表現時，我們也不該忘記是那些先人的努力，才能將台灣民主帶到這裡。
延伸閱讀
- 總統選舉公報竟然沒有「政見欄」：一段衝撞、台獨、與電視機交織而成的台灣民主奮鬥史
- 2024副總統政見發表會：分析各陣營輔助互補策略，變成「辯論會」是正確的戰術嗎？
- 聽聽候選人們說什麼：2024總統副總統政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看
- 互動遊戲：台灣選舉時光機：這些事件發生時你幾歲？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-26 大部分國家總統大選都是辦「電視辯論會」，為什麼台灣卻是「政見發表會」？
- 2023-12-25 賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物，賴競總：老家民國47年已存在
- 2023-12-25 「選舉行情」是真是假？回顧台股與美股漲跌數據，解析這個都市傳說
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。