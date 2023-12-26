科羅拉多禁川普初選、特檢「加速裁決」遭駁回，最高法院將如何影響2024美國大選？
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一旦取消川普的資格，那對美國的政治影響將非常巨大。此外，就算戈蘇奇、卡瓦諾以及巴雷特3位最高法院大法官是由川普任命，但在公眾輿論的衝擊下，對於想帶領美國最高法院遠離政治紛爭的美國首席大法官羅勃茲而言絕對是難上加難的挑戰。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
由保守派勢力佔多數的美國最高法院近年來不斷因其判決公正性面臨公眾信任危機，近期又因一連串有關美國前總統川普（Donald Trump）的案件再次受到公眾矚目，預計美國最高法院接下來幾場有關川普的判決，將會對2024年美國總統選舉的走向產生重大影響，同時也將對最高法院自身的公眾信任度帶來嚴峻挑戰。
根據《美聯社》（Associated Press）報導，科羅拉多州最高法院（Colorado Supreme Court）於2023年12月20日依據《美國憲法》第十四修正案（Amendment XIV）第三款規定表示，川普因在2021年美國國會大廈襲擊事件（January 6 United States Capitol attack）中扮演煽動者的角色，因此判定川普喪失參加該州總統初選的資格，該案最終裁決結果將保留至2024年1月4日公布。
《美國國家廣播公司》（NBC）表示，科羅拉多州最高法院在表決中以4票同意、3票反對的比數認定川普不具有參選總統的資格，這亦是美國歷史上首次出現引用第十四修正案第三款取消總統候選人資格的裁決。該修正案規定，任何立法、行政及司法等代表人民行使政治權利的政治代理人，在以此身分宣誓維護《美國憲法》後，卻仍做出發起騷亂或反叛之行為，皆不得出任公職。
川普競選團隊發言人史帝芬・張（Steven Cheung）隨即抨擊科羅拉多州最高法院的判決，並稱川普團隊勢必會將該案上訴至美國最高法院，預計美國最高法院將決定川普是否有資格參與2024年美國總統大選。
英國《衛報》（The Guardian）認為，科羅拉多州最高法院的判決結果幾乎可以肯定會上訴至美國最高法院，雖然由6位保守派大法官及3名自由派大法官組成的美國最高法院在先前眾多判決中明顯右傾，且當中更有3名保守派大法官是由川普擔任總統時提名，但隨著總統大選時間越來越近，最高法院面臨社會輿論的判決壓力勢必也會顯著增加。
美國最高法院除須審理上述案件外，還得處理川普與美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）的法律攻防，史密斯以「企圖推翻2020年總統大選」為由對川普進行獨立刑事調查，並要求美國最高法院須就該案加快裁決進程，川普則要求放緩審理速度，並主張自己擁有免受刑事起訴的總統豁免權（Presidential Immunity）。據美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，美國最高法院當前已拒絕加快速度審理該案，但最高法院最終仍須解決川普總統豁免權爭論的判決。
川普的案件如何使美國最高法院面臨困境？
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。