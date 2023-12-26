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TNL+ 2023/12/26,
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科羅拉多禁川普初選、特檢「加速裁決」遭駁回，最高法院將如何影響2024美國大選？

科羅拉多禁川普初選、特檢「加速裁決」遭駁回，最高法院將如何影響2024美國大選？
Photo Credit: GettyImages

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一旦取消川普的資格，那對美國的政治影響將非常巨大。此外，就算戈蘇奇、卡瓦諾以及巴雷特3位最高法院大法官是由川普任命，但在公眾輿論的衝擊下，對於想帶領美國最高法院遠離政治紛爭的美國首席大法官羅勃茲而言絕對是難上加難的挑戰。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

由保守派勢力佔多數的美國最高法院近年來不斷因其判決公正性面臨公眾信任危機，近期又因一連串有關美國前總統川普（Donald Trump）的案件再次受到公眾矚目，預計美國最高法院接下來幾場有關川普的判決，將會對2024年美國總統選舉的走向產生重大影響，同時也將對最高法院自身的公眾信任度帶來嚴峻挑戰。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，科羅拉多州最高法院（Colorado Supreme Court）於2023年12月20日依據《美國憲法》第十四修正案（Amendment XIV）第三款規定表示，川普因在2021年美國國會大廈襲擊事件（January 6 United States Capitol attack）中扮演煽動者的角色，因此判定川普喪失參加該州總統初選的資格，該案最終裁決結果將保留至2024年1月4日公布。

《美國國家廣播公司》（NBC）表示，科羅拉多州最高法院在表決中以4票同意、3票反對的比數認定川普不具有參選總統的資格，這亦是美國歷史上首次出現引用第十四修正案第三款取消總統候選人資格的裁決。該修正案規定，任何立法、行政及司法等代表人民行使政治權利的政治代理人，在以此身分宣誓維護《美國憲法》後，卻仍做出發起騷亂或反叛之行為，皆不得出任公職。

川普競選團隊發言人史帝芬・張（Steven Cheung）隨即抨擊科羅拉多州最高法院的判決，並稱川普團隊勢必會將該案上訴至美國最高法院，預計美國最高法院將決定川普是否有資格參與2024年美國總統大選。

英國《衛報》（The Guardian）認為，科羅拉多州最高法院的判決結果幾乎可以肯定會上訴至美國最高法院，雖然由6位保守派大法官及3名自由派大法官組成的美國最高法院在先前眾多判決中明顯右傾，且當中更有3名保守派大法官是由川普擔任總統時提名，但隨著總統大選時間越來越近，最高法院面臨社會輿論的判決壓力勢必也會顯著增加。

美國最高法院除須審理上述案件外，還得處理川普與美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）的法律攻防，史密斯以「企圖推翻2020年總統大選」為由對川普進行獨立刑事調查，並要求美國最高法院須就該案加快裁決進程，川普則要求放緩審理速度，並主張自己擁有免受刑事起訴的總統豁免權（Presidential Immunity）。據美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，美國最高法院當前已拒絕加快速度審理該案，但最高法院最終仍須解決川普總統豁免權爭論的判決。

川普的案件如何使美國最高法院面臨困境？

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