埃及通膨亂象民眾苦不堪言，基本所需食物已變成奢侈品
我們想讓你知道的是
近期另一個受民眾深度關切，價格波動幅度過大的商品是烹調時不可或缺的洋蔥。原本一公斤價格在10至15埃鎊，近期價格也漲至55至65埃鎊之間，且市場還出現缺貨現象。因此原本是埃及出口蔬菜大項的洋蔥，也從10月開始實施類似出口禁令到明年3月底。
（中央社）埃及通貨膨脹率自去年春季以來大幅攀升，許多商品價格在一年內連三、四跳。政府已採取多項措施避免通膨持續走升，但物價亂象仍無法停止，民眾苦不堪言。
根據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）數據顯示，埃及通膨率自去年春季以來大幅攀升，並在去年底創下5年來最高水準漲幅達21.3％，超出經濟學家預測。
食品飲料等民生用品受到的影響最為嚴重。中東政策委員會（Middle East Policy Council）研究顯示，埃及過去一年物價上揚比率平均達37.9％。
有些價格較低的商品甚至是以一倍到數倍飆升。消費者越來越無力購買食品和其他必需品。許多人不得不大幅減少肉類、水果和乳製品攝取。
比如370克雀巢牌煉乳去年底價格約47埃鎊（約新台幣47元）至55埃鎊，今年11月超市標價已是89埃，部分地方還缺貨。網購上週標價甚至已有暴漲到143埃鎊。
埃及民眾對高物價的痛苦指數幾乎已到無法承受地步。有民眾表示，9月在鞋店看到一雙淺藍色高跟鞋，當時標價為450埃鎊，上週開始的年終耶誕特賣，標價已漲到899埃鎊。
埃及政府自去（2022）年初起，開始採取各種措施避免通膨持續攀升，包括施行出口禁令和關稅減免等，以及央行也在2022年間4次升息。然而通膨現象仍未止息，甚至在今年10月較前一個月揚升突破38％。
近期另一個受民眾深度關切，價格波動幅度過大的商品是烹調時不可或缺的洋蔥。原本一公斤價格在10至15埃鎊，近期價格也漲至55至65埃鎊之間，且市場還出現缺貨現象。因此原本是埃及出口蔬菜大項的洋蔥，也從10月開始實施類似出口禁令到明年3月底。
今年3月埃及政府也曾實施為期3個月白糖出口禁令，接著於9月再度延長3個月，以避免國內白糖價格繼續上漲。
今年10月，埃及對12項基本食品免除6個月的進口關稅，包括雞、鴨、鵝、火雞、牛奶、奶油、起司、茶葉、固態脂肪、半固態動物性油脂、白糖和義大利麵。
根據中東政策委員會於2022年研究指出，俄烏戰爭是埃及經濟危機的催化劑。
埃及是全世界第一大小麥進口國，其中80％的小麥進口仰賴俄羅斯和烏克蘭。戰爭打亂全球糧食市場的供應生態，導致埃及的小麥進口價格翻倍。
此外，埃及在今年調漲兩次油價，使國內生產和製造成本全面水漲船高。嚴重依賴進口的埃及也加快外匯消耗。
而埃鎊在過去一年中劇貶，從15.8埃鎊可兌換1美元，到現在約30.95埃鎊兌換1美元。美元短缺窘境加劇，造成從去年到今年11月仍有價值50億美元的進口貨物積壓在埃及港口，遲遲無法清關。國內市場供應又因此進一步減少，物價一片狂漲。
埃及國內人口現約為1.1億，約有30％的人民生活在貧窮線以下，如此一來，對他們來說，曾被視為基本所需的食物，現已變成奢侈品。
埃及政府也嘗試尋求國際援助。去年10月埃及與國際貨幣基金（IMF）達成一項30億美元貸款初步協議，但為達成承諾IMF的靈活匯率，埃鎊反先進一步貶值，使物價繼續上漲。
另為因應通膨，埃及官方公報於日前發布一項決定，從2024年1月1日起將私人企業最低工資，從7月規定的3000埃鎊提高到每月3500埃鎊。
新聞來源
延伸閱讀
- 埃及3月通膨率飆破30%，政府建議「吃雞爪補充蛋白質」掀怒火
- 埃及肉價翻倍，窮苦穆斯林買不起牲品過宰牲節，無法履行宗教義務深感挫折
- 埃及通膨貨幣貶值嚴重，《BBC》開羅分部「靜坐罷工」要求以美元發放工資
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。