前英系中常委、桃園水利會長黃金春倒戈挺侯，呼籲「180萬農民自救，把選票投給公道的候選人」
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黃金春說，農田水利會改制案經憲法法庭判決合憲後，他就很失望，還有農民朋友問他還有沒有辦法，但15個大法官有13個都是御用的，難道搶人財產叫合憲嗎，這不是國際笑話嗎。他一輩子為了民進黨、為了民主政黨，想說民進黨應會替農民做事，結果被民進黨出賣、欺負，非常失望。
侯友宜允水利會還農民，前英系中常委黃金春相挺
（中央社）國民黨總統候選人侯友宜25日出席全國水利會意見表達會，允諾將農田水利會還給農民。前挺英大將黃金春說，他要呼籲180萬農民自救，全力支持侯友宜，替農民討公道。
侯友宜25日晚間出席全國水利會意見表達會，包括前立法院長王金平、國民黨籍立法委員林文瑞、國民黨前秘書長李乾龍、前桃園農田水利會會長黃金春等人到場支持。
侯友宜也說，台灣農業非常重要，卻對農民照顧不夠，農民最多就是農田水利會，但灌溉溝渠、草也沒在除，水源不順不通，農民都受害。
侯友宜表示，他做總統都要調整回來，該還農民就要還，該照顧就要照顧，這幾年對老農津貼調整速度很慢，遇到事情就補助，補助又不公平，必須打入全世界與中國大陸市場。
侯友宜說，他從小協助家中務農，能夠體會農民辛苦，未來若當選，除會將農田水利會還給農民，也會提高老農津貼至每月新台幣1萬元，且為解決務農者農忙時找不到人力的困境，會建置農業缺工人力平台。且他當選總統，會把水利會還給農民。
黃金春表示，他本來對這次選舉藍綠都不想管，但聽到侯友宜說如果當選要替農民討公道、要把農田水利會還給農民，這是他終生期待。
黃金春說，農田水利會改制案經憲法法庭判決合憲後，他就很失望，還有農民朋友問他還有沒有辦法，但15個大法官有13個都是御用的，難道搶人財產叫合憲嗎，這不是國際笑話嗎。他一輩子為了民進黨、為了民主政黨，想說民進黨應會替農民做事，結果被民進黨出賣、欺負，非常失望。
黃金春表示，他以前說邪不勝正，結果民進黨卻以邪勝正，現在機會來了，他要呼籲180萬農民自救，把選票投給公道的候選人，全力支持侯友宜，替農民討公道，侯友宜一定是好人、一定會照顧大家，期望侯友宜高票當選，維護農民權益。
此外，王金平在會後接受媒體聯訪時表示，水利會自從被政府接管後，水利會會員、主其事者都非常不滿，農民也覺得權益受損很大，所以都期待能夠回歸專業，把水利會恢復到過去自治的體制。
王金平指出，只要侯友宜當選，會極力推動水利會回歸到原狀，這是大家共同的心聲，今天侯友宜也公開承諾，未來大家支持侯友宜當選總統，相信水利會、農民的心聲一定會獲得重視，願望也會達成。
侯友宜嘉義故鄉造勢，前省諮議員黃文峯偕妻相挺
國民黨總統候選人侯友宜22日返回故鄉嘉義縣朴子市掃街，侯友宜同窗民進黨籍前省諮議員黃文峯夫婦現身相挺。黃文峯說，政治是一時，做人是永遠，不論民進黨如何處置都尊重。
侯友宜22日在嘉義縣造勢，上午從太保福濟宮出發，再到民雄鄉為無黨籍嘉義縣山區（第2選區）立委參選人林國慶輔選，下午到東石先天宮、朴子高明寺、六腳順天宮參拜，晚上在國民黨嘉義縣海區（第1選區）立委參選人詹琬蓁位於水上鄉的競選總部與支持者吃冬至湯圓。
侯友宜在朴子高明寺發表談話時，黃文峯、前民進黨嘉義縣黨部主委黃麗貞夫婦站在後方力挺。黃文峯接受媒體聯訪指出，侯友宜是他的國小、國中同學，也是老鄰居，政治是一時的，做人是永遠，無論怎樣一定要出來相挺。
黃麗貞說，侯友宜有情有意，做人做事清清白白，得到大家肯定，她相信朴子人一定會大團結，支持故鄉的人。
黃文峯夫婦表示，希望兩岸和平、台灣經濟繁榮，侯友宜是最有能力解決兩岸問題的人；至於民進黨要如何處置，給予尊重。
黃麗貞的女兒黃嫈珺（民進黨嘉義縣議員）日前在侯友宜到朴子天公壇參拜時，曾出席合影。黃麗貞指出，今天黃嫈珺未現身，民進黨若要處分她的女兒，也予以尊重。
侯友宜表示，他是嘉義朴子囝仔，人親土親，「嘉義人疼惜家己人」，大家一定要大團結，今天黃文峯夫婦及其他黨派的民意代與他站在一起，大家不分黨派、不分顏色共同打拚。
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