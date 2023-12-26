納坦雅胡赴國會演說遭人質家屬狂噓，加薩當局控以色列空襲一夜逾百人亡

以色列總理國會演說誓救人質但需時間，家屬狂噓

（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間25日）在國會演說，矢言救回遭到巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」挾持的人質，但需要「更多時間」，此話一出招致人質家屬噓聲。

《法新社》報導，納坦雅胡提及以軍首先需要對治理加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯增加軍事壓力時，家屬從旁聽席高喊「就是現在」。

納坦雅胡說：「沒有軍事壓力的話，我們就無法讓人質獲釋。」

納坦雅胡表示他和以色列戰場指揮官談過，對方說他們需要「更多時間」來完成任務。

納坦雅胡在家屬一片抗議聲中說：「我們不會停止，我們要取得勝利後才會罷手。」《以色列時報》（The Times of Israel）報導，喝倒采的家屬中，有些人手持標語質問「若人質是你父親…女兒…兄弟呢」。

Opposition Leader MK Lapid in Knesset Plenum: Bringing back hostages is the more urgent, more immediate goal; the opposition will back every initiative, every dealhttps://t.co/xInDyLNhsn#BringThemHomeNow #NoOneLeftBehind pic.twitter.com/gK5HprmcqS — The Knesset (@KnessetENG) December 25, 2023

哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部時擄走大批人質。以色列認為目前還有129名人質被扣押在加薩走廊。

納坦雅胡今天還說，「我和同僚都會不遺餘力」，努力讓所有人質回家。

納坦雅胡所屬的聯合黨（Likud Party）稍早表示，納坦雅胡今天造訪加薩走廊，矢言加強以軍在當地的攻勢。根據聯合黨聲明，他說「我剛從加薩回來」。

納坦雅胡說：「我們不會停止，我們在未來幾天會持續作戰，持續加強火力。這會是一場漫長的戰爭，現在還沒接近終點。」

加薩控以色列空襲一夜逾百人亡，納坦雅胡：持續打擊哈瑪斯不停手

以色列總理納坦雅胡今天矢言要持續打擊巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」的武裝分子，同時加薩走廊衛生當局官員指出，當地一夜之間有100多人死於以色列空襲。

《路透社》報導，在以色列與哈瑪斯長達2個多月的戰爭中，這是加薩走廊歷經的最致命夜晚之一。

納坦雅胡告訴他所屬聯合黨的國會議員，這場戰爭距離結束還很遙遠，並駁斥媒體臆測他的政府可能會停戰的說法。

他還說，如果不施以軍事壓力，以色列就無法成功救出哈瑪斯挾持的剩餘以方人質。

無視國際社會呼籲停火的納坦雅胡表示：「我們不會停手。戰爭會持續到最後，直到我們完成目標。」

巴勒斯坦衛生官員指出，昨天深夜針對加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）的空襲，造成至少70人喪生。

衛生官員還說，以色列戰機和坦克也攻擊布賴吉（al-Bureij）和努薩拉特（al-Nusseirat）的房屋及道路，有8人死亡。

醫護人員提到，以色列空襲加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）導致23人喪命，使加薩走廊一夜之間的巴勒斯坦人死亡總數達到100多人。

以色列攻入加薩地道尋獲5人質遺體，影片揭內部結構深達數十公尺

以色列軍方24日表示，在加薩走廊北部一處地道網絡找到5名遇害人質遺體。以軍提供的影像顯示出地道內鋪有白色瓷磚的浴室和工作室，以及連接這兩室的黑暗混凝土通道。

🔴WATCH: IDF soldiers exposed Hamas' northern headquarters.



Dozens of meters deep, the underground headquarters was made up of 2 levels, with an intricate tunnel network—used for directing combat and the movement of terrorists. This network was connected to a shaft leading to… pic.twitter.com/rioSighGz0 — Israel Defense Forces (@IDF) December 24, 2023

《路透社》報導，這5名人質死因目前尚不得而知。以軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari ）表示，驗屍工作仍在進行中，「我們將通知家屬，之後會在他們同意下對外公布。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯上週公布的影片顯示，其中3名人質當時還活著，他們待在一間看來狹窄的臥室裡，房間鋪著白色瓷磚、沒有窗戶，牆上有插座。

影片中，有伊朗撐腰的這個伊斯蘭主義組織以希伯來文字幕嗆以色列說，「是你們的軍事武器殺了這3人」。

哈瑪斯先前曾表示以色列砲轟加薩造成部分人質喪生。哈瑪斯也曾威脅要處決人質。

以哈戰爭迄今12週，總理納坦雅胡表示以色列將進一步加強軍事行動。而戰爭在加薩造成的百姓傷亡，震驚西方列強，也讓各界擔憂仍被扣在加薩的129名人質安危。

以色列軍方24日公布的影片顯示，軍方工程人員身處一個黑暗、塵土飛揚的地道之中。以軍表示這個地道有兩層，一層在地下10公尺，另一層深「數十公尺」。

以軍表示，其中一條地道通往哈瑪斯加薩北部軍旅旅長甘杜爾（Ahmad Al Ghandour）的住家。哈瑪斯已宣布甘杜爾等多名指揮官於11月26日的行動中身亡。以色列稱這些人是以方其中一次空襲行動的目標。

以軍釋出的影片顯示一段舖有白色瓷磚的地道，一間設計相仿的浴室中有著基本淋浴、馬桶和臉盆設備，以及一間配有邊桌和長凳的工作室。另一條地道有一台飲水機和一堆子彈。

以色列軍方釋出的影片，並不含任何符合哈瑪斯影片中人質臥室的畫面。哈瑪斯影片的天花板雖然也有白色瓷磚，但設計似乎有出入。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航