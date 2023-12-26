納坦雅胡赴國會演說遭人質家屬狂噓，加薩當局控以色列空襲一夜逾百人亡
我們想讓你知道的是
納坦雅胡所屬的聯合黨稍早表示，納坦雅胡今天造訪加薩走廊，矢言加強以軍在當地的攻勢。根據聯合黨聲明，他說「我剛從加薩回來」。納坦雅胡說：「我們不會停止，我們在未來幾天會持續作戰，持續加強火力。這會是一場漫長的戰爭，現在還沒接近終點。」
以色列總理國會演說誓救人質但需時間，家屬狂噓
（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間25日）在國會演說，矢言救回遭到巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」挾持的人質，但需要「更多時間」，此話一出招致人質家屬噓聲。
《法新社》報導，納坦雅胡提及以軍首先需要對治理加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯增加軍事壓力時，家屬從旁聽席高喊「就是現在」。
納坦雅胡說：「沒有軍事壓力的話，我們就無法讓人質獲釋。」
納坦雅胡表示他和以色列戰場指揮官談過，對方說他們需要「更多時間」來完成任務。
納坦雅胡在家屬一片抗議聲中說：「我們不會停止，我們要取得勝利後才會罷手。」《以色列時報》（The Times of Israel）報導，喝倒采的家屬中，有些人手持標語質問「若人質是你父親…女兒…兄弟呢」。
哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部時擄走大批人質。以色列認為目前還有129名人質被扣押在加薩走廊。
納坦雅胡今天還說，「我和同僚都會不遺餘力」，努力讓所有人質回家。
納坦雅胡所屬的聯合黨（Likud Party）稍早表示，納坦雅胡今天造訪加薩走廊，矢言加強以軍在當地的攻勢。根據聯合黨聲明，他說「我剛從加薩回來」。
納坦雅胡說：「我們不會停止，我們在未來幾天會持續作戰，持續加強火力。這會是一場漫長的戰爭，現在還沒接近終點。」
加薩控以色列空襲一夜逾百人亡，納坦雅胡：持續打擊哈瑪斯不停手
以色列總理納坦雅胡今天矢言要持續打擊巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」的武裝分子，同時加薩走廊衛生當局官員指出，當地一夜之間有100多人死於以色列空襲。
《路透社》報導，在以色列與哈瑪斯長達2個多月的戰爭中，這是加薩走廊歷經的最致命夜晚之一。
納坦雅胡告訴他所屬聯合黨的國會議員，這場戰爭距離結束還很遙遠，並駁斥媒體臆測他的政府可能會停戰的說法。
他還說，如果不施以軍事壓力，以色列就無法成功救出哈瑪斯挾持的剩餘以方人質。
無視國際社會呼籲停火的納坦雅胡表示：「我們不會停手。戰爭會持續到最後，直到我們完成目標。」
巴勒斯坦衛生官員指出，昨天深夜針對加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）的空襲，造成至少70人喪生。
衛生官員還說，以色列戰機和坦克也攻擊布賴吉（al-Bureij）和努薩拉特（al-Nusseirat）的房屋及道路，有8人死亡。
醫護人員提到，以色列空襲加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）導致23人喪命，使加薩走廊一夜之間的巴勒斯坦人死亡總數達到100多人。
以色列攻入加薩地道尋獲5人質遺體，影片揭內部結構深達數十公尺
以色列軍方24日表示，在加薩走廊北部一處地道網絡找到5名遇害人質遺體。以軍提供的影像顯示出地道內鋪有白色瓷磚的浴室和工作室，以及連接這兩室的黑暗混凝土通道。
《路透社》報導，這5名人質死因目前尚不得而知。以軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari ）表示，驗屍工作仍在進行中，「我們將通知家屬，之後會在他們同意下對外公布。」
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯上週公布的影片顯示，其中3名人質當時還活著，他們待在一間看來狹窄的臥室裡，房間鋪著白色瓷磚、沒有窗戶，牆上有插座。
影片中，有伊朗撐腰的這個伊斯蘭主義組織以希伯來文字幕嗆以色列說，「是你們的軍事武器殺了這3人」。
哈瑪斯先前曾表示以色列砲轟加薩造成部分人質喪生。哈瑪斯也曾威脅要處決人質。
以哈戰爭迄今12週，總理納坦雅胡表示以色列將進一步加強軍事行動。而戰爭在加薩造成的百姓傷亡，震驚西方列強，也讓各界擔憂仍被扣在加薩的129名人質安危。
以色列軍方24日公布的影片顯示，軍方工程人員身處一個黑暗、塵土飛揚的地道之中。以軍表示這個地道有兩層，一層在地下10公尺，另一層深「數十公尺」。
以軍表示，其中一條地道通往哈瑪斯加薩北部軍旅旅長甘杜爾（Ahmad Al Ghandour）的住家。哈瑪斯已宣布甘杜爾等多名指揮官於11月26日的行動中身亡。以色列稱這些人是以方其中一次空襲行動的目標。
以軍釋出的影片顯示一段舖有白色瓷磚的地道，一間設計相仿的浴室中有著基本淋浴、馬桶和臉盆設備，以及一間配有邊桌和長凳的工作室。另一條地道有一台飲水機和一堆子彈。
以色列軍方釋出的影片，並不含任何符合哈瑪斯影片中人質臥室的畫面。哈瑪斯影片的天花板雖然也有白色瓷磚，但設計似乎有出入。
新聞來源
- 以色列總理國會演說誓救人質但需時間 家屬狂噓（中央社）
- 加薩控以色列空襲一夜逾百人亡 尼坦雅胡：持續打擊哈瑪斯不停手（中央社）
- 以色列攻入加薩地道尋獲5人質遺體 影片揭內部結構深達數十公尺[影]（中央社）
延伸閱讀
- 有人慘死音樂祭、有人提槍赴加薩，以色列父母如何看待自己的孩子上戰場？
- 納坦雅胡最好當「以色列版的周處」，在剷平哈瑪斯後主動下台
- 以色列重啟加薩戰火後犯下戰術錯誤——就算贏了戰爭，也會輸了政治
- 以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要
- 從歷史脈絡分析，「從河流到海洋」絕對是反猶和主張種族清洗的口號
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-12-26 納坦雅胡赴國會演說遭人質家屬狂噓，加薩當局控以色列空襲一夜逾百人亡
- 2023-12-26 有人慘死音樂祭、有人提槍赴加薩，以色列父母如何看待自己的孩子上戰場？
- 2023-12-25 以軍遭控空襲加薩難民營至少70死，世衛憂醫療崩潰再籲停火；納坦雅胡：以軍152人亡，為戰爭付出沉重代價
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。