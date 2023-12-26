中國「一帶一路」印尼鎳加工廠爆炸致多人死傷，中資安全管理問題再引關注

印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）青山工業園一家中資鎳工廠發生爆炸，造成至少13名工人死亡，數十人受傷，其中一些嚴重受傷。死者是8名印尼人和5名中國籍工人。

印尼官方初步調查顯示，這是工人在維修一個冶煉爐時，不慎引燃易燃液體，引爆了附近氧氣筒產生巨大的爆炸。

印尼是全球最大的鎳生產國，鎳被用於電動汽車電池和不鏽鋼製造。該廠所在的青山工業園，莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park，IMIP）一位發言人表示，由於冶煉不遠處有許多其他氧氣罐，第一次爆炸後就引起連番爆炸。

火災發生後數小時後火勢被撲滅，但不幸造成多人死亡。

IMIP是一家以鎳加工生產為重點的企業，由一家中國公司擁有，主要生產不鏽鋼和碳鋼。該公司表示將承擔受害者的治療費用。

一位目睹爆炸的工人告訴法新社：「他們的臉被燒傷，他們的衣服全部都被燒掉了。」

莫羅瓦利區的代理區長拉赫曼沙·伊斯邁爾（Rachmansyah Ismail）告訴當地媒體說，意外傷者中近一半是外國工人，其中至少有17人傷勢嚴重。

由於中國致力於發展低成本的電動車行業，因此一直在印尼投資鎳廠興建。鎳因此對資源豐富的印尼經濟至關重要。在印尼政府於2020年禁止將未經加工的礦石出口後，數十億美元的外國投資湧入該國，一些礦業設施在印尼偏遠地區大幅增加生產。

隨著生產的激增，近年來該地發生了幾起致命事故。今年早些時候，同一工業園區的一家鎳廠爆發抗議事件期間，一名中國工人和一名印尼工人被殺。

幾個月前，同一工廠發生火災，造成一名工人死亡，另有六人受傷。這些事件引發了對由中國公司資助和運營的設施的安全擔憂。

鎳礦資源豐富的印尼蘇拉威西島吸引了中國企業投資，中國移民工人數隨此而增加。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 隨著生產的激增，近年來發生了幾起致命事故。

網路反應

根據該公司網站說明，中國印尼綜合產業園區青山園區佔地2000公頃，毗鄰省際公路，距離莫羅瓦利縣約60公里，距離肯達里市約260公里。開發業主為中方控股的印尼經貿合作區青山園區開發有限公司（IMIP），負責土地購買、租賃給專案公司、基礎設施建設等。

中印兩國政府十分重視印尼青山園區的建設。2013年10月，中國國家主席習近平訪印期間，見證了印尼青山園區的建立。2015年5月，印尼佐科總統視察園區，宣佈首個入園項目SMI公司鎳鐵廠正式投產。2016年8月，印尼青山園區通過中國商務部確認考核。

可以說，青山園區及相關等金屬材料的工廠，是中國「一帶一路」在印尼的重點計劃，吸引了許多中國工人遠渡重洋到印尼工作。此次園區死傷慘重的大火，在微信及抖音上引起許多當地中國工人的討論。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 鎳礦資源豐富的印尼蘇拉威西島吸引了中國企業投資，中國移民工隨此而來。

有一位過去在青山園區工作過的女士，在相關影片下留言，為意外身故的前同事表達不捨及哀悼，她說：「我不管價格影響幾何，我只心疼曾經跟我一起上班的同事。」 另一位在印尼工作的網民，則為印尼一些中資工廠最近發生的工安意外發出感嘆，他留言說：「已經不是第一次炸了，他不重視生命，重視的是生產....。」

隨著此次事故在中印媒體廣傳，許多當地中國員工都呼籲廠方及當地政府能夠嚴格管理廠區工作安全，不要讓意外再次發生。



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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範