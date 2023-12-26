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2023/12/26,
影劇

迪士尼撤台替補頻道NCC不買單，限期系統台提更好內容；離島縣市替補頻道品質不足，NCC砍收視費5到10元

迪士尼撤台替補頻道NCC不買單，限期系統台提更好內容；離島縣市替補頻道品質不足，NCC砍收視費5到10元
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

NCC表示，考量系統經營者所規劃的衛視中文台及衛視電影台的替補頻道（多數分別為韓國娛樂台KMTV與CATCHPLAY電影台），在本國節目製播及自製節目比率等項目、相較原頻道仍有落差，決議附期限許可，許可期間自明年1月1日到3月31日，NCC認為必要時可延長1次。

迪士尼撤台替補頻道NCC不買單，限期業者提更好內容

（中央社）迪士尼旗下衛視中文台等5頻道明年元旦終止經營，NCC昨（25）日表示，系統台針對衛視中文台與衛視電影台提出的替補頻道，自製節目比率等跟原頻道相比仍有落差，罕見以附期限方式許可63家系統台頻道異動，許可期間自明（2024）年元旦到3月底，意味限期要業者再提更好的頻道。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需送替補頻道的5個基本頻道，包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World在明年元旦終止經營，外界關注系統業者送的替補頻道與國家通訊傳播委員會（NCC）的審查進度。

NCC昨日加開委員會議並發布新聞稿，附期限許可63家系統台的頻道異動案，意味明年元旦起不會空頻，可收看替補頻道。特別的是，NCC的許可期間自明年1月1日到3月31日，若有必要可延長3個月，並就基本頻道異動另案審議，外界解讀是給業者「改善期」。

NCC表示，凱擘、中嘉、台固、大新店民主等38家系統業者，以BBC Earth頻道替補國家地理頻道、韓國娛樂台KMTV替補衛視中文台、CATCHPLAY電影台替補衛視電影台、amc最愛電影替補STAR Movies Gold，BBC Lifestyle替補STAR World。

至於台數科集團與北港等7系統業者，則以壹電視資訊綜合台替補衛視中文台外，其餘變更內容皆與凱擘等38系統相同；總共45系統業者影響市占率約71.85%，影響327.4萬戶。

另有業者申請華藝MBC綜合台替補衛視中文台，NCC表示，這部分主要是台灣寬頻通訊（TBC）跟大豐共8系統台送件，影響戶數87.8萬戶，市占率19.28%。

NCC表示，洄瀾等10家系統經營者，則多以BBC Earth、壹電視資訊綜合台、ROCK Action、壹電視電影台及BBC Lifestyle替補，但部分系統頻道仍略有不同。

NCC表示，考量系統經營者所規劃的衛視中文台及衛視電影台的替補頻道（多數分別為韓國娛樂台KMTV與CATCHPLAY電影台），在本國節目製播及自製節目比率等項目、相較原頻道仍有落差，決議附期限許可，許可期間自明年1月1日到3月31日，NCC認為必要時可延長1次。

NCC說明，明年2月29日前，系統業者附上頻道表、本次變更頻道的頻道收視率及滿意度調查報告到NCC，並加強說明擬變更替代原衛視中文台與原衛視電影台頻道的本國節目製播比率、本國自製節目比率、投資金額與本國節目內容規劃方向與項目。外界解讀NCC給予「改善期」3個月，希望業者再提更好的替補頻道。

NCC官員說明，附期限許可作法確實很少見，依時程計算，這兩天就會發文給系統業者，後續業者要螢幕跑馬5天再異動頻道，明年元旦不會出現空頻。

如果系統業者明年3月底前重新提的頻道沒有更好，會不會影響費率，NCC回應，尊重地方政府審議費率，業者認為有必要也可以重新申請費率審議。

離島3縣市替補頻道品質不足，NCC砍收視費5到10元

（中央社）迪士尼集團旗下頻道今年底離台，NCC昨日表示，離島3縣市替補頻道品質不足，決議調降澎湖、金門與連江系統業者基本頻道收視費用，每戶調降金額為新台幣5至10元，明年元旦起實施。這也是近年來NCC罕見調降系統業者收視費。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中5個是基本頻道，另外6個是付費頻道。依法規，付費頻道下架只要報國家通訊傳播委員會即可，5個基本頻道包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World，系統業者需送替補頻道。

國家通訊傳播委員會通常都在每週三上午召開委員會議，昨日加開一場委員會議，審議通過澎湖縣的系統澎湖、金門縣的系統名城與連江縣的系統祥通明年度有線電視收視費用，罕見砍價5到10元，並發布新聞稿。

NCC說明，依照《有線廣播電視法》第44條第2項規定，有線電視收視費用由地方主管機關設置費率委員會核定；未設置費率委員會的縣市，由中央主管機關核定。今年未設置費率委員會的縣市為澎湖縣、金門縣與連江縣，因此離島3縣市的費率由NCC代為審核，先前除了邀請系統業者到會說明外，縣府代表也列席表示意見。

NCC表示，費率審議除了審酌業者申報的明年度收視費用、所在經營環境、網路建設、收視服務品質、服務內容、頻道規劃及財務的合理性等資料外，系統經營者就國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold及STAR World等5個基本頻道的替補頻道規劃，也是費率審議重點。

NCC強調，考量名城公司與澎湖公司雖已補足頻道數量，不過，評估替補頻道跟原頻道內容仍有落差，決議減列收視費用；另外，祥通公司沒補足基本頻道短少數量，且估算頻道授權費用支出成本後，異動前後的頻道品質與數量難稱相同。

NCC指出，綜合審酌離島經營區域的整體經濟規模、人口密度及城鄉差異及離島營運條件情形等因素，基於維護消費者權益、產業發展及其他公共利益考量，決議酌減名城公司、澎湖及祥通公司明年度每戶每月基本頻道收視費用上限分別為5元、5元與10元。


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