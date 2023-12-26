2024年亞洲選舉年，美專家讚台灣是「競爭政治」區域典範
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垂寧特別點出，台灣對於過往的戒嚴時期仍然記憶猶新，如今卻已成為亞洲競爭政治的最佳典範之一。他說，這不僅證明了台灣人的民主精神，也展現出其民主制度實現經濟成長和繁榮的能力。
（中央社）美國非營利組織「國際共和研究會」主席垂寧昨（25）日投書《日經亞洲》（Nikkei Asia），說明明（2024）年亞洲選舉年的展望，以及台灣為何是這個區域「競爭政治」的最佳典範。
國際共和研究會（International Republican Institute）主席垂寧（Daniel Twining）以〈展望2024：亞洲歷史性選舉年讓人充滿希望〉（2024 outlook: Asia's historic year of elections is a cause for hope）為題，點出亞洲生活在民主制度下的人口，較世界其他地方都多。
他指出，亞洲也是全世界最強大威權國家中國的所在地。然而，從中國國家主席習近平利用歐威爾式（Orwellian）主張推動「中國式民主」看來，即便是獨裁者也渴望擁有執政正當性，而這樣的正當性必須源自大眾的認可。
垂寧表示，2024年印太區域即將登場的一系列選舉將凸顯出這一點。
他表示，訂於明年1月13日舉行的台灣正副總統及立委選舉將是關鍵。國際人權組織「自由之家」（Freedom House）將台灣評為為亞洲最自由的社會之一，主要政黨之間的權力和平轉移已成為慣例，也獲普遍接受。
垂寧特別點出，台灣對於過往的戒嚴時期仍然記憶猶新，如今卻已成為亞洲競爭政治的最佳典範之一。他說，這不僅證明了台灣人的民主精神，也展現出其民主制度實現經濟成長和繁榮的能力。
除了台灣大選，垂寧也說明了印尼、孟加拉、巴基斯坦、印度、蒙古2024年大選的重要性。
垂寧認為，2024年亞洲最讓人擔憂的重大選舉恐怕是1月7日的孟加拉國會選舉。他說，人口總數高居全球第8的孟加拉在全球民主之路占有重要地位，然而反對派「孟加拉民族主義黨」（BNP）就執政黨「人民聯盟黨」（Awami League）的壓迫手段提出了可信說法，並揚言抵制投票。
巴基斯坦也將在嚴重經濟危機和持續政治動盪之際，於2月8日舉行大選。垂寧直指，在押的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）自去（2022）年4月的不信任投票中被罷免以來，一直與軍方進行權力鬥爭，打亂境內政治版圖。
明年5月，輪到印度舉行世界上規模最大的選舉，屆時執政的「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）將與26黨組成的反對派聯盟和地區黨派一決高下。垂寧表示，總理莫迪（Narendra Modi）可能是民主世界最受歡迎的領袖，印度人民黨則是選舉的主宰者，這點從他們上月在關鍵地方選舉中取得決定性勝利即可看出。
最後，蒙古6月將在新選舉制度下舉行擴大國會的選舉。垂寧分析，這將提高較小政黨贏得席次的機會。過去7年來，政治一直由「蒙古人民黨」（Mongolian People's Party）把持，這個政黨在國會和總統職位上握有絕對優勢，四分五裂的反對派導致政府幾乎不會面臨任何挑戰。
垂寧最後寫道，儘管有著緬甸民主開倒車的案例以及中國的持續性掠奪行為，但2024年亞洲各地參與投票的選民人數仍將寫下歷史新高。這對亞洲地區生活在威權主義下但渴望自由的民眾來說，不啻為樂觀的理由和希望的燈塔。
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延伸閱讀
- 前AIT主席卜睿哲看2024台灣大選：柯文哲靠個人魅力動員選民，賴清德當選兩岸開戰說法有誤
- 《日本經濟新聞》：美中角力台灣總統大選，習近平焦慮加大介選力道
- 外媒報大選：關注兩岸政策、年輕選票動向、8年執政魔咒、選舉激情選後平靜的「台式民主」
- 《日經亞洲》：2024亞洲最重要選舉在台灣，將決定與北京對抗或妥協
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。