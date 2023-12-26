2024年亞洲選舉年，美專家讚台灣是「競爭政治」區域典範

（中央社）美國非營利組織「國際共和研究會」主席垂寧昨（25）日投書《日經亞洲》（Nikkei Asia），說明明（2024）年亞洲選舉年的展望，以及台灣為何是這個區域「競爭政治」的最佳典範。

國際共和研究會（International Republican Institute）主席垂寧（Daniel Twining）以〈展望2024：亞洲歷史性選舉年讓人充滿希望〉（2024 outlook: Asia's historic year of elections is a cause for hope）為題，點出亞洲生活在民主制度下的人口，較世界其他地方都多。

他指出，亞洲也是全世界最強大威權國家中國的所在地。然而，從中國國家主席習近平利用歐威爾式（Orwellian）主張推動「中國式民主」看來，即便是獨裁者也渴望擁有執政正當性，而這樣的正當性必須源自大眾的認可。

垂寧表示，2024年印太區域即將登場的一系列選舉將凸顯出這一點。

他表示，訂於明年1月13日舉行的台灣正副總統及立委選舉將是關鍵。國際人權組織「自由之家」（Freedom House）將台灣評為為亞洲最自由的社會之一，主要政黨之間的權力和平轉移已成為慣例，也獲普遍接受。

垂寧特別點出，台灣對於過往的戒嚴時期仍然記憶猶新，如今卻已成為亞洲競爭政治的最佳典範之一。他說，這不僅證明了台灣人的民主精神，也展現出其民主制度實現經濟成長和繁榮的能力。

除了台灣大選，垂寧也說明了印尼、孟加拉、巴基斯坦、印度、蒙古2024年大選的重要性。

垂寧認為，2024年亞洲最讓人擔憂的重大選舉恐怕是1月7日的孟加拉國會選舉。他說，人口總數高居全球第8的孟加拉在全球民主之路占有重要地位，然而反對派「孟加拉民族主義黨」（BNP）就執政黨「人民聯盟黨」（Awami League）的壓迫手段提出了可信說法，並揚言抵制投票。

巴基斯坦也將在嚴重經濟危機和持續政治動盪之際，於2月8日舉行大選。垂寧直指，在押的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）自去（2022）年4月的不信任投票中被罷免以來，一直與軍方進行權力鬥爭，打亂境內政治版圖。

明年5月，輪到印度舉行世界上規模最大的選舉，屆時執政的「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）將與26黨組成的反對派聯盟和地區黨派一決高下。垂寧表示，總理莫迪（Narendra Modi）可能是民主世界最受歡迎的領袖，印度人民黨則是選舉的主宰者，這點從他們上月在關鍵地方選舉中取得決定性勝利即可看出。

最後，蒙古6月將在新選舉制度下舉行擴大國會的選舉。垂寧分析，這將提高較小政黨贏得席次的機會。過去7年來，政治一直由「蒙古人民黨」（Mongolian People's Party）把持，這個政黨在國會和總統職位上握有絕對優勢，四分五裂的反對派導致政府幾乎不會面臨任何挑戰。

垂寧最後寫道，儘管有著緬甸民主開倒車的案例以及中國的持續性掠奪行為，但2024年亞洲各地參與投票的選民人數仍將寫下歷史新高。這對亞洲地區生活在威權主義下但渴望自由的民眾來說，不啻為樂觀的理由和希望的燈塔。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航