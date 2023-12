2024年亞洲選舉年，美專家讚台灣是「競爭政治」區域典範

(中央社)美國非營利組織「國際共和研究會」主席垂寧昨(25)日投書《日經亞洲》(Nikkei Asia),說明明(2024)年亞洲選舉年的展望,以及台灣為何是這個區域「競爭政治」的最佳典範。

國際共和研究會(International Republican Institute)主席垂寧(Daniel Twining)以〈展望2024:亞洲歷史性選舉年讓人充滿希望〉(2024 outlook: Asia's historic year of elections is a cause for hope)為題,點出亞洲生活在民主制度下的人口,較世界其他地方都多。

他指出,亞洲也是全世界最強大威權國家中國的所在地。然而,從中國國家主席習近平利用歐威爾式(Orwellian)主張推動「中國式民主」看來,即便是獨裁者也渴望擁有執政正當性,而這樣的正當性必須源自大眾的認可。

垂寧表示,2024年印太區域即將登場的一系列選舉將凸顯出這一點。

他表示,訂於明年1月13日舉行的台灣正副總統及立委選舉將是關鍵。國際人權組織「自由之家」(Freedom House)將台灣評為為亞洲最自由的社會之一,主要政黨之間的權力和平轉移已成為慣例,也獲普遍接受。

垂寧特別點出,台灣對於過往的戒嚴時期仍然記憶猶新,如今卻已成為亞洲競爭政治的最佳典範之一。他說,這不僅證明了台灣人的民主精神,也展現出其民主制度實現經濟成長和繁榮的能力。

除了台灣大選,垂寧也說明了印尼、孟加拉、巴基斯坦、印度、蒙古2024年大選的重要性。

垂寧認為,2024年亞洲最讓人擔憂的重大選舉恐怕是1月7日的孟加拉國會選舉。他說,人口總數高居全球第8的孟加拉在全球民主之路占有重要地位,然而反對派「孟加拉民族主義黨」(BNP)就執政黨「人民聯盟黨」(Awami League)的壓迫手段提出了可信說法,並揚言抵制投票。

巴基斯坦也將在嚴重經濟危機和持續政治動盪之際,於2月8日舉行大選。垂寧直指,在押的前總理伊姆蘭汗(Imran Khan)自去(2022)年4月的不信任投票中被罷免以來,一直與軍方進行權力鬥爭,打亂境內政治版圖。

明年5月,輪到印度舉行世界上規模最大的選舉,屆時執政的「印度人民黨」(Bharatiya Janata Party)將與26黨組成的反對派聯盟和地區黨派一決高下。垂寧表示,總理莫迪(Narendra Modi)可能是民主世界最受歡迎的領袖,印度人民黨則是選舉的主宰者,這點從他們上月在關鍵地方選舉中取得決定性勝利即可看出。

最後,蒙古6月將在新選舉制度下舉行擴大國會的選舉。垂寧分析,這將提高較小政黨贏得席次的機會。過去7年來,政治一直由「蒙古人民黨」(Mongolian People's Party)把持,這個政黨在國會和總統職位上握有絕對優勢,四分五裂的反對派導致政府幾乎不會面臨任何挑戰。

垂寧最後寫道,儘管有著緬甸民主開倒車的案例以及中國的持續性掠奪行為,但2024年亞洲各地參與投票的選民人數仍將寫下歷史新高。這對亞洲地區生活在威權主義下但渴望自由的民眾來說,不啻為樂觀的理由和希望的燈塔。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航