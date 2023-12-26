文大生喊話侯友宜籲凱旋苑房租合理化，校方：非校內宿舍無合作，趙少康：市場機制覺得貴就不要租
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趙少康表示，現在已不是文大宿舍，而是民間房子，加上陸生減少，學生租房比以前簡單一點，「這是市場機制，你也可以不租，沒有強迫非租不可，你如果覺得貴就不要租」，而且民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建才是違法，侯友宜太太土地是合法，非法怎麼會與合法一起談。
凱旋苑漲租，文化大學學生喊話侯友宜籲房租合理化
（中央社）中國文化大學附近的出租套房凱旋苑因漲租引發關注。文大學生25日呼籲國民黨總統候選人侯友宜正面回應，讓凱旋苑房租合理化，關心青年不能只開空頭支票。
侯友宜下午接受媒體聯訪時說，民進黨5年前就拿這問題出來唸很久，他也說得很清楚，這是他太太20年前從娘家繼承而來，合法繳稅、有開發票，也是合法建築，完全沒問題，整個過程大家都可檢驗。
中國文化大學「學聲牆」近日出現1張海報，指國民黨總統候選人侯友宜在文大附近的出租套房「凱旋苑」年年漲價，把學生當韭菜。數名文化大學學生25日在凱旋苑前高舉「包租侯、坑學生」等標語抗議，並呼籲還給學生公正的租屋環境，公投護台灣聯盟也到場聲援。
文化大學社會科學院學生代表江定鏞接受《中央社》記者訪問時表示，凱旋苑離學校步行只需5至10分鐘，生活機能不錯，是文大學生校外租房的熱門選擇，但凱旋苑年年漲價，連帶影響附近租屋調漲租金，讓學生和家長負擔沉重。
江定鏞提到，侯友宜身為總統候選人，應該展現高度和氣度，對凱旋苑漲租議題正面回應，例如說服家族成員，讓凱旋苑房租合理化，回歸適合學生租屋的條件和品質，在租屋市場中成為榜樣，否則打著關心青年的口號，卻放任家族成員剝削學生，讓人感覺只會開空頭支票。
中國文化大學日前發表聲明，澄清凱旋苑目前並非文大宿舍，相關管理收費與文大無關；學校宿舍費用每學期最低僅收取1萬600元，已逾10年未調整收費標準，學校也積極拓展校外住宿資源，如北投熱海飯店、劍潭青年活動中心等，以提供學生更優質的住宿資源。
民進黨發言人張志豪等人20日公布「包租公真侯康」議題廣告，指侯友宜在中國文化大學附近擁有超過100間套房，房租從1學期新台幣1萬8200元，暴漲到1個月1萬6000元，租金年收入近2000萬元。
凱旋苑租金爭議，侯辦：委外招租回歸市場機制
針對民進黨指凱旋苑是惡房東剝削。國民黨總統候選人侯友宜競辦25日說，凱旋苑已改由新光集團旗下的「新壽公司」委管對外招租，任何人都可承租，租金回歸市場機制，一切租務、管理都是由新壽公司向租客負責。
侯友宜家人的凱旋苑租金話題延燒，政治評論員李正皓質疑凱旋苑每坪租金是附近相同學生套房租金的2至3倍，也有文化大學學生呼籲侯友宜正面回應，讓凱旋苑房租合理化，關心青年不能只開空頭支票。
侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰25日透過新聞稿表示，現在的「凱旋苑」已由新光人壽公寓大廈管理維護公司租下代管，一切租務、管理都是由新壽公司向租客負責，侯友宜從未經手，對於民進黨為了選舉，及轉移賴清德老家工寮違建焦點，惡意抹黑、扭曲事實，令人感到遺憾。
陳柏翰表示，凱旋苑不是侯友宜的財產，是侯友宜的太太以繼承方式取得的「特有財產」。依民法規定，「特有財產」不是夫妻共同財產，是只屬於繼承人的單獨財產。
陳柏翰說，凱旋苑是合法建築，依法繳稅與申報，完全沒有逃漏稅，經歷時任台北市長陳水扁至柯文哲的公安檢查申報也都合法，每張合約、發票都是證據，與賴清德的老家工寮違建、沒繳稅、沒申報完全不同。
賴清德競總發言人戴瑋姍晚間第三度詢問侯友宜表示，侯友宜的回應顯然就是和國民黨副總統候選人趙少康如出一轍，一個是推給妻子和其他公司，一個是推給學生，總歸一句話就是「千錯萬錯都是別人的錯」，顯然侯友宜還是搞不清楚學生的怒吼。
戴瑋姍質疑，如果侯友宜如此的光明磊落，那為何不敢公布年收入和新壽的租約，侯友宜和妻子到底有多少財產、每年繳多少稅、過去和文化大學解約，委由新壽管理，是否就是為了漲租金。
戴瑋姍強調，侯友宜與其東拉西扯，甚至逼迫新北市的公務員變打手，不如好好回應這些問題，還給學生一個公道，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。
文大：非校內宿舍無合作
文化大學「學聲牆」出現1張海報，指國民黨總統候選人侯友宜在文大附近的出租套房凱旋苑年年漲價，把學生當韭菜。文大校方22日表示，與凱旋苑無合作關係，收費與文大無關。
民進黨發言人張志豪等人20日公布「包租公真侯康」議題廣告，指侯友宜在中國文化大學附近擁有超過100間套房，房租從1學期新台幣1萬8200元，暴漲到1個月1萬6000元，租金年收入近2000萬元。
對此，侯友宜競選辦公室解釋，凱旋苑4年前已整棟出租，這棟大樓的使用方式屬於承租方權責，予以尊重。
文大「學聲牆」近日被貼白底黑字的海報，稱侯友宜爽當包租公，凱旋苑年年漲價，學生不是韭菜（指被割的對象），也不願當盤仔（台語，盼仔，指傻瓜、易被騙的有錢人），引起網路熱議。
文大公共事務室主任郭文平22日向《中央社》解釋，凱旋苑並非文大宿舍，相關管理收費也與文大無關，學校早已沒有合作關係，網路言論和媒體報導時，應避免混淆。
郭文平提到，校內宿舍目前每1學期最低僅收取1萬600元，且已超過10年沒有調整收費標準。文大一向致力於提升住宿品質，也積極拓展校外住宿資源，近年合作對象包括位於北投的熱海飯店，以及劍潭青年活動中心等，都是與校外單位合作，提供優質的住宿資源。
郭文平表示，文大位於陽明山上，為了改善學生通勤品質，也在各個重要捷運站據點設有專車，其中北投線專車到校區只需25分鐘。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。