你監管我搶救，中國8檔遊戲股宣布回購23億元股份；國家新聞出版署公布12月新批國產網遊版號

（中央社）中國官方宣布草擬網路遊戲監管新規後，遊戲類股連日大跌衝擊市場信心。中國媒體報導，截至昨（25）日深夜，已有完美世界等8家上市遊戲公司宣布，至少回購或增加自家股份人民幣共5.3億元（約新台幣23.1億元），成效有待觀察。

《澎湃新聞》報導，截至25日深夜，已有完美世界、吉比特、三七互娛、巨人網絡、中文傳媒、電魂網絡、愷英網絡、星輝娛樂等8家陸股上市遊戲公司發布公告，宣布回購或增持自家股份。這8家公司宣稱，回購及增持股份的理由多為「看好公司前景、讓市場恢復信心的表現」。

報導指出，這8家上市遊戲公司宣布回購或增持的金額至少有5.3億元。其中7家是回購股份，金額介於4.3億至8.6億元，回購後主要用於股權激勵、員工持股計畫或註銷股份以減少註冊股本；唯一增加持股者為愷英網絡，金額為1億元。

在回購股份的7家上市遊戲公司中，完美世界、巨人網絡、三七互娛介於1億至2億元間；吉比特、中文傳媒介於5000萬至1億元間；電魂網絡介於2000萬至4000萬元間；星輝娛樂介於1000萬至2000萬元間。

至於理由，其中完美世界宣稱，基於「對公司未來發展前景的信心」以及「對公司價值的高度認可」，為「維護廣大投資者利益，增強投資者信心，並完善公司長效激勵機制，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發展」，公司董事長提議使用公司自有資金以集中競價方式回購公司股份。

吉比特則宣稱，基於對中國遊戲行業「高質量（品質）發展的長期看好」及「對公司價值的認可」，為「保障公司全體股東利益，增強投資者信心、『穩定及提升公司價值』」，決定回購股份。

中國國家新聞出版署22日公布《網絡遊戲管理辦法》草案並公開徵求意見，規定網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；業者不得以炒作、拍賣等形式，提供或縱容虛擬道具高價交易行為；所有網路遊戲須設置用戶充值限額，並在服務規則中公示，對用戶非理性消費行為應彈窗警示提醒；網路遊戲直播不得出現高額打賞，且不得出現未成年人打賞等。

這項草案公布後，不但引起中國遊戲業界強烈反彈，在陸股、港股上市的中國遊戲股當天就應聲暴跌，其中龍頭股騰訊在港股即重挫12.34%，市值蒸發港幣3670億元（新台幣1兆4680億元）。25日，遊戲股在陸股仍持續大跌，其中巨人網絡、愷英網絡繼22日後再度跌停作收，三七互娛、電魂網絡也分別重挫7.87%及6.47%。

針對這項草案引起的強烈爭議，中國國家新聞出版署有關官員說，對於各方就草案相關條文提出的關切和意見，該署將「認真研究」，並將在「繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上，進一步修改完善」。

投監管網遊震撼彈後 中國公布新批國產網遊版號

（中央社）中國日前公布擬加強整頓網路遊戲後，衝擊整個行業。中國官方昨日公布12月份國產網路遊戲版號，105款遊戲獲批，當中包括近日股價受重創的騰訊及網易的遊戲版號。

中國國家新聞出版署22日發布《網絡遊戲管理辦法》（草案徵求意見稿），其中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，以及所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲中設置強制對戰。

消息一出猶如對行業拋出震撼彈，相關公司股價急挫，如網路遊戲巨企騰訊的市值，單是22日蒸發了港幣3670億元（約新台幣1兆4680億元），連帶港股也受拖累，更令人關注這會否進一步衝擊中國的經濟。

中國媒體《澎湃新聞》昨日報導，中國國家新聞出版署昨日公布12月份國產網路遊戲版號，105款遊戲獲批。今年迄今公布的國產網路遊戲版號總數達到了977款，而2022年為468款，年增108.76%。

此輪獲批的105款國產網路遊戲版號中，包括近日股價受挫的騰訊的《逆戰：未來》、網易的《螢火突擊》等。今年國產遊戲版號的發放全部結束。

不過，此舉措是否有助減輕市場恐慌情緒，有待觀察。中國國家新聞出版署發布徵求意見稿的同日，也公布批出40款進口網路遊戲審批，是今年8月25日後首次，涉及遊戲數量也是今年3輪進口網路遊戲審批中最多。今年全年合共批出98款進口網路遊戲。

但當天這消息無法抵銷網路遊戲擬被加強整頓所帶來的衝擊。

《澎湃新聞》的報導又指出，國家新聞出版署發布徵求意見稿後，資本市場遊戲及傳媒股出現大面積跌停。該署有關負責人表示，徵求意見稿對保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展，對解決網路遊戲經營單位準入等問題作了明確指引，並提出一系列鼓勵措施。

該負責人表示，徵求意見稿起草過程中，通過多種方式廣泛聽取了相關部門、行業協會、企業等各方意見；向社會公開徵求意見是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程。

該負責人又指，對於各方就徵求意見稿第17條、第18條及其他一些內容提出關切和意見，國家新聞出版署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

根據徵求意見稿，第17條和第18條分別涉及禁止強制對戰及限制遊戲過度使用和高額消費。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰