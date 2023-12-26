你監管我搶救，中國8檔遊戲股宣布回購23億元股份；國家新聞出版署公布12月新批國產網遊版號
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此輪獲批的105款國產網路遊戲版號中，包括近日股價受挫的騰訊的《逆戰：未來》、網易的《螢火突擊》等。今年國產遊戲版號的發放全部結束。不過，此舉措是否有助減輕市場恐慌情緒，有待觀察。中國國家新聞出版署發布徵求意見稿的同日，也公布批出40款進口網路遊戲審批，是今年8月25日後首次，涉及遊戲數量也是今年3輪進口網路遊戲審批中最多。今年全年合共批出98款進口網路遊戲。
（中央社）中國官方宣布草擬網路遊戲監管新規後，遊戲類股連日大跌衝擊市場信心。中國媒體報導，截至昨（25）日深夜，已有完美世界等8家上市遊戲公司宣布，至少回購或增加自家股份人民幣共5.3億元（約新台幣23.1億元），成效有待觀察。
《澎湃新聞》報導，截至25日深夜，已有完美世界、吉比特、三七互娛、巨人網絡、中文傳媒、電魂網絡、愷英網絡、星輝娛樂等8家陸股上市遊戲公司發布公告，宣布回購或增持自家股份。這8家公司宣稱，回購及增持股份的理由多為「看好公司前景、讓市場恢復信心的表現」。
報導指出，這8家上市遊戲公司宣布回購或增持的金額至少有5.3億元。其中7家是回購股份，金額介於4.3億至8.6億元，回購後主要用於股權激勵、員工持股計畫或註銷股份以減少註冊股本；唯一增加持股者為愷英網絡，金額為1億元。
在回購股份的7家上市遊戲公司中，完美世界、巨人網絡、三七互娛介於1億至2億元間；吉比特、中文傳媒介於5000萬至1億元間；電魂網絡介於2000萬至4000萬元間；星輝娛樂介於1000萬至2000萬元間。
至於理由，其中完美世界宣稱，基於「對公司未來發展前景的信心」以及「對公司價值的高度認可」，為「維護廣大投資者利益，增強投資者信心，並完善公司長效激勵機制，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發展」，公司董事長提議使用公司自有資金以集中競價方式回購公司股份。
吉比特則宣稱，基於對中國遊戲行業「高質量（品質）發展的長期看好」及「對公司價值的認可」，為「保障公司全體股東利益，增強投資者信心、『穩定及提升公司價值』」，決定回購股份。
中國國家新聞出版署22日公布《網絡遊戲管理辦法》草案並公開徵求意見，規定網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；業者不得以炒作、拍賣等形式，提供或縱容虛擬道具高價交易行為；所有網路遊戲須設置用戶充值限額，並在服務規則中公示，對用戶非理性消費行為應彈窗警示提醒；網路遊戲直播不得出現高額打賞，且不得出現未成年人打賞等。
這項草案公布後，不但引起中國遊戲業界強烈反彈，在陸股、港股上市的中國遊戲股當天就應聲暴跌，其中龍頭股騰訊在港股即重挫12.34%，市值蒸發港幣3670億元（新台幣1兆4680億元）。25日，遊戲股在陸股仍持續大跌，其中巨人網絡、愷英網絡繼22日後再度跌停作收，三七互娛、電魂網絡也分別重挫7.87%及6.47%。
針對這項草案引起的強烈爭議，中國國家新聞出版署有關官員說，對於各方就草案相關條文提出的關切和意見，該署將「認真研究」，並將在「繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上，進一步修改完善」。
投監管網遊震撼彈後 中國公布新批國產網遊版號
（中央社）中國日前公布擬加強整頓網路遊戲後，衝擊整個行業。中國官方昨日公布12月份國產網路遊戲版號，105款遊戲獲批，當中包括近日股價受重創的騰訊及網易的遊戲版號。
中國國家新聞出版署22日發布《網絡遊戲管理辦法》（草案徵求意見稿），其中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，以及所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲中設置強制對戰。
消息一出猶如對行業拋出震撼彈，相關公司股價急挫，如網路遊戲巨企騰訊的市值，單是22日蒸發了港幣3670億元（約新台幣1兆4680億元），連帶港股也受拖累，更令人關注這會否進一步衝擊中國的經濟。
中國媒體《澎湃新聞》昨日報導，中國國家新聞出版署昨日公布12月份國產網路遊戲版號，105款遊戲獲批。今年迄今公布的國產網路遊戲版號總數達到了977款，而2022年為468款，年增108.76%。
此輪獲批的105款國產網路遊戲版號中，包括近日股價受挫的騰訊的《逆戰：未來》、網易的《螢火突擊》等。今年國產遊戲版號的發放全部結束。
不過，此舉措是否有助減輕市場恐慌情緒，有待觀察。中國國家新聞出版署發布徵求意見稿的同日，也公布批出40款進口網路遊戲審批，是今年8月25日後首次，涉及遊戲數量也是今年3輪進口網路遊戲審批中最多。今年全年合共批出98款進口網路遊戲。
但當天這消息無法抵銷網路遊戲擬被加強整頓所帶來的衝擊。
《澎湃新聞》的報導又指出，國家新聞出版署發布徵求意見稿後，資本市場遊戲及傳媒股出現大面積跌停。該署有關負責人表示，徵求意見稿對保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展，對解決網路遊戲經營單位準入等問題作了明確指引，並提出一系列鼓勵措施。
該負責人表示，徵求意見稿起草過程中，通過多種方式廣泛聽取了相關部門、行業協會、企業等各方意見；向社會公開徵求意見是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程。
該負責人又指，對於各方就徵求意見稿第17條、第18條及其他一些內容提出關切和意見，國家新聞出版署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。
根據徵求意見稿，第17條和第18條分別涉及禁止強制對戰及限制遊戲過度使用和高額消費。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。