新北市府公布空照圖：賴清德萬里老家2003年後新建，屬既存違建；賴競總公開戶口名簿：整修非新建，新北市錯誤空照圖污衊
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針對空照圖問題，萬里區中幅里長謝嘉陽昨日接受《中央社》記者電訪表示，「絕對不可能」，賴清德老家從賴清德還是小孩子時就存在了，否則賴清德小時候「讀冊（台語上學）」時要住哪裡。
新北市府公布空照圖：賴清德萬里老家2003年後新建，屬既存違建
（中央社）民進黨總統候選人賴清德在萬里老家違建爭議，新北市政府昨（25）日公布空照圖，判別現存房屋是2003年後新建的建物，並強調，市府是公務機關，向來依法行政，有幾分證據說幾分話。
新北市地政局昨天針對副總統賴清德萬里老家違建發布新聞稿指出，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬1988年廢礦後，於2003年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆，引發爭議。
針對賴清德競總發言人郭雅慧指稱新北市政府為競選總部的說辭，新北市政府副發言人羅婉庭表示，郭雅慧的說法是憑空捏造，市府是公務機關，向來依法行政，有幾分證據說幾分話，籲郭雅慧勿為選舉操作，無端抹黑行政機關。
羅婉庭表示，空照圖會說話，郭雅慧口中1958年便已存在的某建物，空照圖顯示是2003年以後才出現的新量體，呼籲不用做賊喊捉賊，一再抹黑、損害行政機關的名譽，要記得事實只有一個，再多的抹黑也無法掩蓋真相。
新北市府違章建築拆除大隊指出，中福84號建物查無使用執照及建物登記等合法證明資料；再以較精準的座標比對，1979、1984、1986年空照圖當時並無建物而是樹林、空地等自然地貌。
拆除大隊指出，一直到2003年以後的空拍圖，才出現中福84號建築物，因此確認應屬2009年6月25日以前的既存違章建築，並依規定拍照建檔列管。
拆除大隊指出，依據新北市政本府「新北市違章建築拆除優先次序表」規定所列為D類組，未經排定拆除期程或未列專案者，由拆除大隊拍照建檔列管，且不另行寄發行政處分通知書。
賴競總公開戶口名簿：萬里老家整修非新建，新北市錯誤空照圖污衊
（中央社）新北市政府以空照圖指民進黨總統候選人賴清德萬里老家是民國2003年後新建物，賴競總發言人郭雅慧昨公布賴家原始戶口名簿，她說，房子從1958年就存在，是原地整修非新蓋建物，請新北市政府別再以錯誤空照圖定位污衊，房子也非豪宅。
賴清德萬里老家爭議延燒，郭雅慧與立委洪申翰昨日共同召開記者會。
郭雅慧出示賴家原始戶口名簿表示，房子自1958年便已存在，房子就是在萬里中福村，原本的地目是31號之2，但一整區經過整編，變成中福路84號，從來沒有移過位置，請藍白陣營、新北市政府別再污衊。
郭雅慧說，根據原始的戶籍資料，原本的戶長是賴清德父親賴朝金，但賴父1960年因礦災離世，由賴母繼為戶長，這是賴清德一家長期生活足跡。她說，選舉選成這樣，非常不應該。
外界評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧表示，這是非常嚴重污衊，房子一樓29.3坪，2樓有個小小通鋪占地15坪，從空間拆解圖來看，一走進來後，大門口是客廳，往裡面走是媽媽的房間、再往後頭走是廁所浴室、飯廳、廚房，是很常見的一般民宅格局。
郭雅慧表示，房子從1958年就存在，賴清德在此出生、賴母在此去世，賴家全家人在這裡住了這麼久，不可能沒有任何整建。只有有段時間家裡整修，賴母別居，整修後，再將賴母接回老家住。
郭雅慧並出示一段賴清德先前在萬里老家接受外國媒體專訪時，所拍的花絮影片，她說，「這是萬里豪宅嗎？有200多坪嗎？這說法不公允」。
她說，這裡多數房子都是因為礦地而存在，當年在這裡採礦、合法存在的房舍，因為礦權廢除，中央地方並沒有進行地目變更，房子漏水了要整修，沒有辦法依法申請，這部分不是只有賴家，整區都有一樣問題。
郭雅慧說，新北市政府連發新聞稿，攻擊萬里老家議題，新北市這樣表現，讓人遺憾。
郭雅慧重申，萬里房屋不是新建，而是整修，因為年久失修、漏水，對房舍整修，這不是特例，更不是從別的地方冒出這房子；房子自1958年便存在，房子自始至終都在原地，先前空照圖已被打臉是錯誤定位，目前已委律師處理公益信託。
洪申翰說，萬里當地居民寫了公開信，描述礦工發展心酸，請外界不要為了選舉政治攻防，否定所有人的認知與記憶；新北市手上明明有權力，也是政策主責，卻反過來貼上幽靈房屋標籤，讓居民傷心。
賴清德老家爭議，侯友宜：中央多年不解決礦工居住權
《中央社》報導，新北市長侯友宜昨日下午受訪時表示，礦工當年為台灣經濟貢獻，辛苦打拚，對礦工應多疼惜支持，但這麼多年來，曾任行政院長的賴清德、蘇貞昌也沒解決礦權廢止後既有居住權問題，新北市府多次反映也不回應。
侯友宜說，民進黨選舉到了才在關心這件事，對礦工很不公平，政府應趕快把礦工面臨的問題一勞永逸解決，給礦工一個安定的家，才是解決問題根本；他並表示，很多事情賴清德應出來說清楚，這也是大家的期望，但賴清德都不說。
新北市府指賴清德老家為新建物，當地里長：絕不可能
（中央社）民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議，新北市政府昨日公布空照圖，指房屋是民國2003年後新建物。賴清德國小同學對此表示，小時候就常到現址找賴清德玩，賴清德當時就住在那裡。
新北市地政局昨天發布新聞稿指出，新北市工務局透過空照圖並定位判別後，賴清德萬里老家屬於1988年廢礦後、於2003年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆。
新北市政府昨日發布空照圖，佐證此現存房屋是2003年後新建的建物。另外，新北市政府副發言人羅婉庭指出，市府是公務機關，向來依法行政，有幾分證據說幾分話。
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