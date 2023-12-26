毛澤東130週年冥誕，官媒播出多部紀錄片，專家：中國當局最忌諱「打著毛的旗號反政府」

（中央社）26日是已故中共領導人毛澤東130週年冥誕，官媒播出多部相關紀錄片。有「毛粉」說，現在很多社會問題是因為背離毛澤東教導；分析則認為，中國當局最忌諱的就是打著毛澤東的旗號反對政府。

《新華社》報導，為傳承紅色基因、堅定初心使命，「人民領袖毛澤東」、「人民的領袖——毛澤東的130個瞬間」、「毛澤東書信故事」、「毛澤東的詩詞人生」等多部紀錄片陸續於近期開播。

官方高調紀念毛澤東的同時，也不願意民間出現對毛澤東有規模、組織化的紀念活動。70歲的戴誠是一名狂熱的毛粉，他曾經每個月組織一次毛澤東思想活動小組，但近幾年被警察禁止，地方認為，很多參與者藉著懷念毛澤東攻擊現行政策，這讓戴誠很生氣。

美媒《自由亞洲電台》（RFA）日前訪問70歲的戴誠，他是合唱團創建人，從1993年就開始組織唱「紅歌」（與共產黨相關的革命歌曲）紀念毛澤東，迄今堅持了30年；多年來，他也會在12月26日這一天去毛澤東家鄉湖南韶山祭拜。

對於外界質疑毛粉希望中國回到物質貧乏、精神禁錮的極左時代，戴誠反駁說，毛澤東時代不是簡單的窮所能夠否定的，「最主要的特徵，就是公平，人人有保障」。

2001年底中國加入世貿組織以後，大批工人失業，貧富差距拉大。戴誠每月資助一名曾經是菸廠勞動模範卻在失業後陷入赤貧的朋友，他的合唱團裡不乏像這樣對生存環境不滿的人。

他還認為，為什麼會產生嚴重的腐敗，是因為離開了為人民服務的宗旨。在他看來，工人曾經有鐵飯碗卻被砸了，中國改革開放後的路線背離了毛澤東的教導，「走錯了路」，甚至現代年輕人因買不起房而不想結婚，都是走錯路的體現。

中國民間對毛澤東的崇拜經過一些演變，也和官方的態度有關。

報導引述《北京之春》雜誌榮譽主編胡平說，1980年代民間對毛澤東的崇拜主要是把他看作了不起的大人物、半神話式的可以保大家平安，但當時他韶山故居還門可羅雀。

胡平認為，真正意義上的毛粉，是在1989年民運被鎮壓之後才出現的。因為六四鎮壓是對整個1980年代要求思想解放、自由化、民主化力量的打壓。自由化思潮受到嚴厲打壓，對毛澤東批判和否定的聲音自然也被壓下來了。

他認為，毛粉進一步升級是在習近平時代。因為中共總書記習近平上台之初就提出，不要把改革前30年和改革後30年對立起來，「這種做法其實就是貶低改革後30年，重新抬高改革前30年，重新抬高毛澤東時代，部分抬高了毛澤東的地位」。而且習近平上台後重新恢復了毛澤東的一些做法，包括政治上個人獨裁，日益加強個人權力，經濟上國進民退，國際上更加對美國對西方的對抗等。

對於當前一些滿腔熱血的毛粉如戴誠，胡平說，當局最忌諱的是打著毛澤東的旗號反對政府。

他說，當局把毛澤東的地位抬得更高，但是也非常忌諱別人把毛澤東抬出來批判現實。內部有這種說法，警惕現在一些人打著毛澤東的旗號反對今天的共產黨，這種毛粉當局是堅決壓制的。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺