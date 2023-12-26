菲政府軍聖誕節擊斃九名菲共武裝成員，南部民答那峨和平進程再添變數

綜合《CNN Philippines》與《星週報》報導，菲律賓政府軍與共產黨組織於北民答那峨布基農省（Bukidnon）發生武裝衝突，在聖誕節當天造成9名新人民軍（New People’s Army，菲律賓共產黨武裝部隊）死亡。

菲律賓軍隊公共事務辦公室主任特立尼達 （Xerxes Trinidad）表示，新人民軍在在描籠涯（Barangay）、基巴拉巴格（Kibalabag）、庫拉曼（Kulaman）和馬普洛（Mapulo）等地疑似發動進攻後，政府軍發起了回擊的攻勢。

軍隊發言人加雷洛（Francisco Garello）則告訴《Benar News》，雙方持續激戰到隔日早上，軍方沒有人傷亡，但在搜查中找到了9名新人民軍的屍體，其中包含三名女性。

此外，在搜查過程中，政府軍繳獲了8支槍，並與當地社區持續合作，協尋確認是否還有更多傷亡人數。

衝突發生之際，菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines）週日（24日）宣布，新人民軍將在12月25日聖誕節、和12月26日菲律賓共產黨成立55週年紀念日單方面停火。

「為期兩天的停火，旨在讓地區的農民和新人民軍部隊能夠舉行集會，以慶祝黨的周年紀念、回顧過去的成就，並向菲律賓革命的所有英雄和烈士致敬。」共產黨在聲明中寫道。

菲國軍隊：停戰仍保持警戒

《星週報》指出，政府軍將共產黨的停戰宣言視為「空話」，並呼籲新人民軍放下武器投降。

「交給軍隊的任務很明確，我們將遵守它。軍隊將保持警惕，我們未來的行動將有增無減，以確保我們社區的安全，並一勞永逸地結束共產主義的武裝衝突，我們要戰勝這個威脅，以符合所有菲律賓人的集體願望。」軍隊公共事務辦公室主任特立尼達說。

「菲共宣布的單方面停火只是一句空話，因為他們沒有得到群眾的支持，他們的彈藥已經耗盡，他們的成員以及支持者正在投降。」特立尼達補充道，並向民眾保證，儘管停戰，軍隊仍將保持警戒。

特立尼達指出，共產黨計畫和發動攻擊的能力不如以往，但軍隊預期雙方的衝突仍會對居民造成不必要的干擾。儘管如此，軍隊仍收到來自共產黨的警告，並做好了應對準備。

「對共產黨來說，放棄武裝鬥爭要好得多。放下武器、回到法律的懷抱，與家人團聚，是走向一個團結、和平和進步國家的理性道路。」特立尼達說。

衝突持續，是否重啟和平談判爭議不斷

據《Benar News》報導，菲律賓政府及共產黨曾在11月底於奧斯陸舉辦密會，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾承諾政府將重啟和平談判，以解決雙方長達數十年的武裝衝突。

A peaceful and principled resolution of an armed conflict



The negative comments regarding this joint resolution of the Philippine government and National Democratic Front puzzles me. Isn’t your strong contention against the CPP-NPA-NDF rooted to lives lost, why is this not a… pic.twitter.com/9s31PTr2e4 — Just (@justinmaniluh) November 29, 2023

然而，此舉遭到副總統薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）的嚴厲批評，並稱之為「與魔鬼的協議」。

薩拉的父親、前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）曾於2017年取消了與新人民軍的談判，指責該組織繼續在南部民答那峨發動致命襲擊，並正式將新人民軍列為恐怖組織。

此外，陸軍參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）也曾公開表示反對與共產黨停火，指出停火將使「叛亂份子」有時間重組將近崩解的武裝部隊。

國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）則在週日接受媒體ANC採訪時澄清，尚未恢復與共產黨的正式和談，雙方目前僅進行探索性的會談。

特奧多羅表示：「我認為人們低估了這些不是和談的會議。」並解釋說，和平談判是「雙方尚未跨越的障礙」。他也強調，如果恢復正式和談，將停止針對共產黨的執法行動。

菲律賓共產黨自1960年代後期開始針對政府發動游擊戰，持續至今，為亞洲歷時最長的反政府行動。

軍方估計，共產黨的遊擊隊人數已從1980年代的至少2萬人減少到約2100人。

2022年，83歲的自我流亡的菲律賓共產黨領導人何塞·馬里亞·西松（Jose Maria Sison）在荷蘭去世後，菲律賓政府加強了對共產黨的打擊。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒