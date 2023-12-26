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2023/12/26,
印太

菲政府軍聖誕節擊斃九名菲共武裝成員，南部民答那峨和平進程再添變數

菲政府軍聖誕節擊斃九名菲共武裝成員，南部民答那峨和平進程再添變數
菲律賓共產黨黨旗。 Photo Credit: Wikimedia

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菲律賓政府軍與共產黨組織於聖誕節發生武裝衝突，造成9名共產嫌疑人死亡。菲國政府與共產黨曾於11月底舉辦密會，總統小馬可仕曾表示將與共產黨重啟和平談判，此決定受到不少批評，但雙方衝突依舊，是否重啟和談仍是未知數。

綜合《CNN Philippines》與《星週報》報導，菲律賓政府軍與共產黨組織於北民答那峨布基農省（Bukidnon）發生武裝衝突，在聖誕節當天造成9名新人民軍（New People’s Army，菲律賓共產黨武裝部隊）死亡。

菲律賓軍隊公共事務辦公室主任特立尼達 （Xerxes Trinidad）表示，新人民軍在在描籠涯（Barangay）、基巴拉巴格（Kibalabag）、庫拉曼（Kulaman）和馬普洛（Mapulo）等地疑似發動進攻後，政府軍發起了回擊的攻勢。

軍隊發言人加雷洛（Francisco Garello）則告訴《Benar News》，雙方持續激戰到隔日早上，軍方沒有人傷亡，但在搜查中找到了9名新人民軍的屍體，其中包含三名女性。

此外，在搜查過程中，政府軍繳獲了8支槍，並與當地社區持續合作，協尋確認是否還有更多傷亡人數。

衝突發生之際，菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines）週日（24日）宣布，新人民軍將在12月25日聖誕節、和12月26日菲律賓共產黨成立55週年紀念日單方面停火。

「為期兩天的停火，旨在讓地區的農民和新人民軍部隊能夠舉行集會，以慶祝黨的周年紀念、回顧過去的成就，並向菲律賓革命的所有英雄和烈士致敬。」共產黨在聲明中寫道。

菲國軍隊：停戰仍保持警戒

《星週報》指出，政府軍將共產黨的停戰宣言視為「空話」，並呼籲新人民軍放下武器投降。

「交給軍隊的任務很明確，我們將遵守它。軍隊將保持警惕，我們未來的行動將有增無減，以確保我們社區的安全，並一勞永逸地結束共產主義的武裝衝突，我們要戰勝這個威脅，以符合所有菲律賓人的集體願望。」軍隊公共事務辦公室主任特立尼達說。

「菲共宣布的單方面停火只是一句空話，因為他們沒有得到群眾的支持，他們的彈藥已經耗盡，他們的成員以及支持者正在投降。」特立尼達補充道，並向民眾保證，儘管停戰，軍隊仍將保持警戒。

特立尼達指出，共產黨計畫和發動攻擊的能力不如以往，但軍隊預期雙方的衝突仍會對居民造成不必要的干擾。儘管如此，軍隊仍收到來自共產黨的警告，並做好了應對準備。

「對共產黨來說，放棄武裝鬥爭要好得多。放下武器、回到法律的懷抱，與家人團聚，是走向一個團結、和平和進步國家的理性道路。」特立尼達說。

衝突持續，是否重啟和平談判爭議不斷

據《Benar News》報導，菲律賓政府及共產黨曾在11月底於奧斯陸舉辦密會，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾承諾政府將重啟和平談判，以解決雙方長達數十年的武裝衝突。

然而，此舉遭到副總統薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）的嚴厲批評，並稱之為「與魔鬼的協議」。

薩拉的父親、前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）曾於2017年取消了與新人民軍的談判，指責該組織繼續在南部民答那峨發動致命襲擊，並正式將新人民軍列為恐怖組織。

此外，陸軍參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）也曾公開表示反對與共產黨停火，指出停火將使「叛亂份子」有時間重組將近崩解的武裝部隊。

國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）則在週日接受媒體ANC採訪時澄清，尚未恢復與共產黨的正式和談，雙方目前僅進行探索性的會談。

特奧多羅表示：「我認為人們低估了這些不是和談的會議。」並解釋說，和平談判是「雙方尚未跨越的障礙」。他也強調，如果恢復正式和談，將停止針對共產黨的執法行動。

菲律賓共產黨自1960年代後期開始針對政府發動游擊戰，持續至今，為亞洲歷時最長的反政府行動。

軍方估計，共產黨的遊擊隊人數已從1980年代的至少2萬人減少到約2100人。

2022年，83歲的自我流亡的菲律賓共產黨領導人何塞·馬里亞·西松（Jose Maria Sison）在荷蘭去世後，菲律賓政府加強了對共產黨的打擊。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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