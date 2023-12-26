俄羅斯異議人士納瓦尼失聯逾2週，移監至北極圈流放地「極地狼」監獄，美呼籲停止升高壓迫

俄異議人士納瓦尼失聯逾2週，移監至北極圈流放地

（中央社）身陷囹圄的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexey Navalny）的發言人25日表示，支持者與納瓦尼失去聯繫超過兩週後，目前他被發現移監到北極圈以北一處流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，已經追查到納瓦尼在亞馬爾－涅涅茨自治區（Yamal-Nenets）的IK-3流放地（IK-3 penal colony），這地方位於俄國首都莫斯科東北方約1900公里處。

亞爾米許說道，納瓦尼的律師25日已成功見到他。

她透過視訊電話告訴《路透社》：「這座監獄將比他之前待的監獄更加糟糕。」

亞爾米許還說：「他們肯定試圖孤立納瓦尼，且讓接觸他變得更加困難。」

根據《莫斯科少共報》（Moskovsky Komsomolets），這座監獄建於1960年代，位於北極圈以北大約60公里處。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，他對於俄國總統普亭（Vladimir Putin）掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

曾遭下毒暗殺而存活下來的納瓦尼因欺詐和其他罪名被判刑11年半，自2021年入獄至今，今年8月又因幾項極端主義罪名被加判19年。納瓦尼本月稍早傳出遭移監，但當時移監地點不明。

俄羅斯異議人士納瓦尼移監北極，美呼籲停止升高壓迫

（中央社）美國25日嚴正關切俄羅斯反對派人物納瓦尼被移監北極流放地一事，並發表聲明敦促莫斯科當局停止「升高壓迫」異議人士。

綜合《法新社》與《路透社》報導，納瓦尼發言人25日稍早表示，支持者與納瓦尼失去聯繫超過兩週後，現已發現他被移監到北極圈以北一處流放地。

消息傳出後，美國國務院表達樂見之意，「然而，我們仍嚴正關切納瓦尼先生的健康狀況和他被不公拘留的狀況」。國務院發言人補充說，美國官員譴責針對納瓦尼的「惡意攻擊」。

國務院發言人表示，華府與納瓦尼的家屬及支持者共同「呼籲無條件立即釋放」納瓦尼，並「呼籲俄羅斯政府停止升高壓迫境內的無黨派聲音」。

現年47歲的納瓦尼是俄羅斯總統普亭主要政治對手，2018年時被禁止競選總統，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

納瓦尼曾遭下毒但逃過死劫，他2021年因「極端主義」罪名被判處19年監禁，他將此歸咎於普亭。

納瓦尼發言人亞爾米許表示，經追查後發現納瓦尼在莫斯科東北約1900公里的亞馬爾－涅涅茨自治區的IK-3流放地，也就是俗稱的「極地狼」（the Polar Wolf）監獄，這是俄羅斯最嚴酷的監獄之一。

美國國務院在聲明中表示，「我們已向俄羅斯政府轉達，他們應對納瓦尼先生被拘留時的一切狀況負責，國際社會正密切注意」。美國還譴責俄羅斯扣押「超過600名其他政治犯」。

納瓦尼支持者將他視為俄羅斯未來領袖，俄羅斯當局則稱納瓦尼和支持者是與美國中央情報局（CIA）有聯繫的極端分子。俄國政府稱美國中央情報局尋求破壞俄國穩定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺