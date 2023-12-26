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2023/12/26,
司法

憲法法庭25日召開言詞辯論庭，國家人權委員會：「公然侮辱罪」對言論自由存有一定程度威脅

憲法法庭25日召開言詞辯論庭，國家人權委員會：「公然侮辱罪」對言論自由存有一定程度威脅
媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱 罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論 自由，聲請釋憲。憲法法庭25日召開言詞辯論庭，邀 請聲請人與關係機關等到庭陳述。中央社記者林長順攝 112年12月25日

我們想讓你知道的是

高涌誠說，憲法法庭將在26日舉行的《刑法》第140條侮辱公務員罪言詞辯論，同樣存在違反《公民與政治權利國際公約》規定的問題，人權會也已將書面意見提供給憲法法庭。

（中央社）國家人權委員會25日說，公然侮辱罪確實對言論自由存有一定程度的威脅，如給予過分嚴厲的刑罰制裁，可視為有侵害言論自由的高度疑慮；《刑法》第309條尚難謂符合國際人權公約。

媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭25日召開言詞辯論庭，邀請聲請人與關係機關等到庭陳述。

人權會透過新聞稿指出，憲法法庭25日進行言詞辯論，由監委高涌誠以鑑定機關身分，應邀出席憲法法庭，就刑法第309條是否違憲，從國際人權公約及人權標準，提供鑑定意見。

人權會表示，鑑定意見從《公民與政治權利國際公約》，以及國際審查委員會通過的結論性意見與建議的觀點檢視，公然侮辱罪確實對言論自由存有一定程度的威脅，尤其從《公民與政治權利國際公約》第34號一般性意見，與聯合國特別報告員所提出「威脅表現自由之十點宣言」揭櫫的意旨，如有給予過分嚴厲的刑罰制裁列等情形，可視為有侵害言論自由的高度疑慮，而有從嚴審查必要。

人權會說，鑑定意見同時指出，《歐洲人權公約》第10條揭櫫任何人都有表現自由的權利，這項權利應包含表達意見的自由，歐洲人權法院相關判決更指出法律規定必須精確，使當事人在具體情形下可合理預見特定行為的後果。

人權會表示，從現行《刑法》第309條規定，在審判侮辱罪時，恐因個人主觀感受、所處文化社會脈絡等因素不同，對於侮辱有不同的理解與闡述，進而形成判決標準並不一致，也易造成從法規規定上無法預見的標準，而有當事人難以合理預見「法院進行利益衡量」後該行為後果的疑義；這與《公民與政治權利國際公約》對意見自由和言論自由的保護，似有未盡相符之處。

高涌誠說，憲法法庭將在26日舉行的刑法第140條侮辱公務員罪言詞辯論，同樣存在違反《公民與政治權利國際公約》規定的問題，人權會也已將書面意見提供給憲法法庭。

另外，人權會表示，台灣身為國際間重要自由民主國家之一，對於國際法義務的履行責無旁貸；呼籲政府依兩公約國際審查委員會通過的結論性意見與建議，制定禁止鼓吹戰爭宣傳或仇恨性言論的法律，以符合「公民與政治權利國際公約」意旨。

中華民國《刑法》第309條第1項規定，公然侮辱人者，處拘役或新台幣9000元以下罰金。第2項規定，以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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