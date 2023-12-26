《華爾街日報》：美國控北京竊取人工智慧機密以強化間諜戰，FBI局長警告，AI恐成支援駭客行動的「擴大機」
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美國國家安全局（National Security Agency）前法務長格斯特爾（Glenn Gerstell）說：「中國可利用AI技術替幾乎所有美國人建立檔案，其中包括從病歷到信用卡、從護照號碼到父母、子女姓名和地址等各種細節...有了這些檔案，再加上效力中國政府的數十萬名駭客，我們面臨很可怕的潛在國安威脅。」
（中央社）2018年7月，蘋果公司前工程師張小浪（Xiaolang Zhang，音譯）前往加州聖荷西（San Jose）機場，準備搭乘飛往北京的班機。但他才剛通過安檢，就被美國聯邦探員逮捕。
自2015年起任職於蘋果的張小浪遭控竊取與該公司自動駕駛計畫相關的商業機密。他隨後坦承竊密，該案將於明年2月宣判。
《華爾街日報》（WSJ）25日報導，這起事件是美國與中國爭奪人工智慧（AI）霸主地位「影子戰爭」（shadow war）中的一場小衝突。這兩大競爭對手都不願放棄尋求任何優勢，以期在可能重塑經濟、地緣政治和戰爭的科技領域取得領先地位。
人工智慧已被列入美國聯邦調查局（FBI）需保護的關鍵技術清單，中國同樣也將其列入一項技術清單，期望中國科學家於2025年左右能在這領域取得突破。中國的AI技術能力被認為已經相當強大，而美國情報當局最近則發出了超越智慧財產權盜竊威脅的新警告。
FBI和其他機構認為，中國不僅有能力竊取商業機密，還可以利用AI技術，以前所未見的規模收集並儲存美國人的資料。
FBI局長瑞伊（Christopher Wray）今年稍早在矽谷的記者會上表示，多年來，中國與許多起重大個資竊盜案有關，人工智慧甚至可能被當成用以支援駭客行動的「擴大機」。
當時瑞伊警告：「現在他們正利用人工智慧來改進規模原就巨大的駭客行動，利用我們自己的技術來對付我們。」
中國則堅稱，沒有涉及駭客入侵美國網路的事件。中國外交部發言人汪文斌今夏還曾批評，美國是全球「頭號駭客帝國和全球網路竊賊」，藉以回應北京入侵拜登政府多位高階官員非機密電子郵件系統的指控。
過去一年，針對中國如何利用AI的擔憂日益加劇，為此聯邦調查局局長和其他西方情報機構領導人在今年10月會見產業領袖，討論了相關問題。
根據這些AI科技公司高階主管，他們也擔心商業機密流入中國。知情人士透露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最近針對一名前員工的筆電進行調查後，因懷疑該員工已將公司機密帶到中國而通報FBI，但該名員工後來被證明清白。
多年來，美國情報分析人士相信，中國持續透過大量收集美國官員和企業高管個人資訊，以協助其情報工作。
在過去10年裡，北京似曾涉入多起駭客事件，包括國際連鎖飯店萬豪國際集團（Marriott International）、消費者徵信公司易速傳真（Equifax）和健康保險公司Anthem（現名Elevance Health）等企業的數億名客戶資料遭竊，以及美國人事管理局（Office of Personnel Management）超過2000萬份現任和前任美國公務人員及其家屬的人事檔案遭竊事件。
這些駭客事件規模龐大且頻繁發生，促使時任美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）指責中國「試圖入侵一切不會動的東西」。中國則否認與這些駭客事件有關。
中國非常擅長竊取個資。根據美國官員、刑事起訴書和網路威脅研究人員的說法，中國總共竊取了數十億條資訊。中國駭客很可能已經收集太多資訊，以至於人類無法找到有效的資料整理模式，但AI並不會受到這種限制。
微軟總裁史密斯（Brad Smith）接受WSJ採訪時表示，微軟相信中國已開始利用AI來整理這些巨量資料。
他說：「起初問題在於，包括中國人在內，是否有人有能力可以利用機器學習和AI來統合這些資料集，以鎖定特定目標...在過去2年中，我們看到的證據顯示，這種情況實際上已經發生了。」
史密斯還說，2021年有數萬台運行微軟電郵軟體的伺服器遭到與中國相關的攻擊，「我們看到非常明確的鎖定跡象...我認為，我們應該假設AI將繼續被用在改進鎖定目標等方面」。
美國政府相信，中國情報人員正將他們多年來得手的敏感資訊（包括指紋、外國聯絡人、債務和個人醫療記錄）連結起來，以定位並追蹤美國臥底人員，並精準鎖定特定官員。反情報分析人士表示，舉例來說，在萬豪駭客事件中竊取的護照資訊可協助間諜監控政府官員的出訪行程。
美國國家安全局（National Security Agency）前法務長格斯特爾（Glenn Gerstell）說：「中國可利用AI技術替幾乎所有美國人建立檔案，其中包括從病歷到信用卡、從護照號碼到父母、子女姓名和地址等各種細節...有了這些檔案，再加上效力中國政府的數十萬名駭客，我們面臨很可怕的潛在國安威脅。」
儘管史密斯等產業高管對「AI武器化」感到擔憂，但他們指出，這項技術也可以用於偵測攻擊和減緩攻擊帶來的影響。
史密斯指出：「我們相信，如果我們把我們的工作做好，而且我們已下定決心要做好，我們就能使用AI作為更強而有力的防禦盾牌，而非讓它被當成攻擊武器。這正是我們需要做的。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 《紐約時報雜誌》揭露中國經濟間諜活動，美國FBI「反間計」逮捕徐延軍
- 專家分析中俄間諜模式：俄羅斯軍情局「精準打擊」，中國「螞蟻雄兵」人海戰術是更大威脅
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。