英王查爾斯發表聖誕文告：呼籲人們在衝突時代保有同情心、互相幫助，並關愛共同家園地球

綜合《CNN》、《衛報》、《路透社》與《CBS》報導,在登基成為國王後,英王查爾斯三世(King Charles III)昨(25)天利用了他第二次發表聖誕文告的機會,在以巴衝突正在加薩肆虐,而俄羅斯對烏克蘭的入侵仍持續之際,談及了人類善良的重要性,呼籲人們在面對世界衝突時保有同情心、互相關愛,同時關愛我們的地球。

每年固定在聖誕節當天發表的聖誕文告,是一項可以追溯到90多年前的皇室傳統,而該影片則是在白金漢宮中廳拍攝的。

聖誕文告是英國君主每年聖誕節向大英國協成員國發表的文告,由查爾斯的曾祖父、已故英王喬治五世(George V)於1932年以廣播方式開創了這項傳統,而透過電視發表則是由前任英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)於1957年開始的。

這是查爾斯自其母親伊麗莎白女王於2022年9月去世後,發表的第二篇聖誕文告,也是他自5月加冕禮以來,以國王身份發表的第一篇聖誕文告。

在回顧過去12個月時,查爾斯強調了基督教信仰的核心要素,表示在世界各地的衝突越演越烈的時刻,他祈禱大家能盡一切努力保護彼此。

作為英格蘭教會最高領袖(Supreme Governor of the Church of England),擁有「信仰捍衛者」(Defender of the Faith)頭銜的查爾斯,更引用耶穌的話「己所不欲,勿施於人」(do to others as you would have them do to you),表示基督教與人為善的教義代表著普世價值,而這似乎比以往任何時候都更有意義。

這位現年75歲的君主一生致力於倡導環境議題,更在本(12)月稍早剛結束的第28屆聯合國氣候大會(COP28)發表演講,表示世界仍遠遠偏離2015年《巴黎協定》制訂的關鍵氣候目標,呼籲進行有意義的改變。

然而,查爾斯也向全國人民與大英國協成員表示,經過了數十年的環境運動,他對於看到人們對保護地球和自然環境的意識越來越強烈感到相當欣慰,因為這是我們的共同家園,必須一同努力保護之。

查爾斯接著說:「在過去的一年裡,人們以無數富有想像力的方式互相關心,這使我的心感到溫暖。」他說,無論是在家中或職場上、社區內部或社區之間,人們加倍關愛與幫助周圍的人,只因他們知道這樣做是正確的。

查爾斯也向支持著各自社區的「無私志工大軍 」致敬,稱他們是社會的重要支柱。他也為數百名志工及社區代表們參加了他今(2023)年5 月的加冕典禮感到非常高興,盛讚他們的出席強調了加冕禮本身的意義,亦即呼籲所有人互相服務,關愛所有人,而這對他而言是最重要的事。

對於那些構成社會中堅力量、無私奉獻著的人們,查爾斯也大力地表示了讚揚。

他更提及了無家可歸者不斷增加,以及暗示了如烏克蘭人等因戰火而流離失所者的住房問題,並引用了耶穌故事中的一部分,描述陌生人在瑪莉亞和約瑟夫需要幫助時如何提供了庇護,一再強調人們相互幫助的重要性,而服務、幫助正是聖誕節故事的核心。

而去(2022)年聖誕節,查爾斯強調了「生活成本危機」( the cost of living crisis),以及許多人為支付帳單、讓家人吃飽穿暖而掙扎的巨大焦慮和艱辛。因此,查爾斯在今年11月發起了「加冕食物計畫」(Coronation Food Project),將原本浪費掉的食物分發給缺乏食物的人們,並在聖誕文告中強調必須利用各種現有方式,支持比我們更不幸的人。

在今年的聖誕文告中,查爾斯也承認了其他信仰,描述了世界上各個偉大的宗教如何用特別的大餐慶祝節日,以及各種信仰和無信仰的人們如何對愛護、關心自然環境皆負有責任。

在聖誕文告的最後,查爾斯再度向「所有為彼此服務的人」和「所有關心我們共同家園的人」表達了感謝。

