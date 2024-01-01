以哈戰爭假訊息席捲網路世界，「藍勾勾」驗證可付費取得成超級傳播者，馬斯克X平台淪為重災區飽受抨擊
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假訊息的問題不只在X平台發酵，Meta、TikTok也遭到歐盟警告，這些平台業者皆回覆已進行管理。但從實際情形來看，假訊息問題仍然嚴重。美國及歐盟如何約束這些平台巨獸，將成為歐美公民團體持續關注的焦點。
文：劉艾波
2023年10月7日清晨，控制巴勒斯坦加薩走廊的激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，點燃以哈衝突的煙硝。
戰場上砲火猛烈，網路世界也不平靜。大量屠殺、屍體、濺血的影像在社群平台迅速蔓延，反映民眾急切地想知道最新消息，但許多資訊未經查證、混雜了錯誤內容，閱聽大眾形同陷入數位戰場的迷霧，尤其以X平台（前稱：推特）最嚴重。
根據美國媒體監管機構《新聞守門人》（NewsGuard）調查，哈瑪斯發動突襲後三天內，至少有14則假訊息在X平台、臉書、Instagram、TikTok抖音上流傳，累計共有高達2200萬的瀏覽次數。
截至2023年11月16日，《新聞守門人》共掌握了52則確認為假的錯誤訊息，共在201個網站上散播。
以哈戰爭假訊息五花八門，親以色列、親巴勒斯坦都有
這些以哈戰爭的假訊息，大多是挪用無關畫面來做錯誤宣稱。有的聲稱以色列或哈瑪斯軍隊在某處發動攻擊，有的說某處戰場上有孩童受重傷、死亡，有的指控對方「假裝受傷」以博得同情。
與此同時，五花八門的陰謀論也趁勢而起，例如宣稱「美軍登陸以色列」、「烏克蘭暗地提供哈瑪斯武器」、「北韓領導人金正恩公開表示以哈戰爭應歸咎於美國總統拜登」⋯⋯等。目前，這些陳述皆已被外媒與查核組織證實為假。
例如，X平台在10月11日開始流傳一張用白布裹著嬰兒屍體的照片，搭配文字宣稱這是被以色列軍隊殺害的巴勒斯坦嬰兒。但事實上，這張照片是拍攝於2013年的敘利亞化學武器攻擊事件。
這則假訊息在X平台上獲得數百萬瀏覽次數，連美國民主黨籍眾議員伊爾汗・奧馬爾（Ilhan Omar）都一度分享。
另一個例子是，有貼文分享一段影片，指稱「哈瑪斯軍隊襲擊了以色列的坦克」。此訊息在X平台上吸引了41萬觀看次數，但其實只要使用「以圖搜圖」功能或以關鍵字搜尋，就可以發現這段影片是電玩遊戲《Squad》的預告片。
這些挪用無關影片的錯誤訊息，或許是民眾在恐慌下誤傳，但也有是帶著政治目的，意圖誤導讀者的貼文。
例如，有一則在臉書和Instagram上熱傳的假訊息，是使用金正恩演講的影片，錯誤地配上英文字幕，宣稱金正恩說：「在拜登領導之下世界一直爆發衝突」、「如果拜登不退選將會爆發第三次世界大戰」等。
事實上，原始影片拍攝於2020年，影片中的金正恩是在北韓勞動黨成立75週年的典禮上發表演講，感謝北韓國軍的奉獻，內容完全未提及拜登或以哈衝突。
加薩阿赫利醫院爆炸案資訊混亂，連官方、主流媒體都出錯
值得注意的是，10月17日發生的加薩阿赫利醫院（Al-Ahli Hospital）爆炸事件，將民眾的對立情緒推到高峰。由於以色列連日轟炸加薩，數百名流離失所的平民到醫院避難。
然而，10月17日當天傍晚阿赫利醫院的停車場發生爆炸，將這些難民帶入死亡，許多年幼孩童不幸殞命。
事發後，哈瑪斯立刻指控是以色列蓄意空襲，以色列國防軍則表示伊斯蘭聖戰組織才是造成醫院爆炸的元兇。未經證實的說法在社群平台上延燒，還出現許多假帳號蓄意散佈錯誤資訊。
X平台上就出現許多冒充以色列國防軍的帳號，有貼文以阿拉伯文宣稱「我們決定轟炸醫院，將他們安樂死」。
還有一個X平台帳號冒充《半島電視台》的記者，宣稱他親眼目睹一枚失火的哈瑪斯火箭彈擊中醫院。對此，《半島電視台》已澄清此帳號與電視台無關。
在混亂的資訊中，甚至連官方、主流媒體發布的訊息都會出錯。以色列的官方X平台帳號曾發佈一段影片，表示醫院爆炸是肇因於巴勒斯坦的火箭，但在一名《紐約時報》記者指出該影片時間晚於爆炸之後，已將貼文下架。
然而，《紐約時報》及英國的《泰晤士報》也因爆炸剛發生後過於放大哈瑪斯一方的說法而遭批評，在有更多證據顯示空襲損害與以色列軍方武器不相符時，這兩家媒體皆發布聲明承認錯誤，強調在編輯作業上將會更謹慎。
阿赫利爆炸案肇因仍未知，卻已激化對立掀起極端主義情緒
究竟是誰轟炸阿赫利醫院，英國廣播公司BBC採訪現場民眾、諮詢軍事專家並根據衛星影像比對爆炸造成的損害，雖然有三位專家表示現場痕跡和以色列的典型空襲不符，但因為缺少彈殼碎片等關鍵證據，目前仍無法確定爆炸原因。
不過，阿赫利醫院滿目瘡痍的慘況已激化對立。歐美國家出現反猶主義浪潮，中東世界爆發對以色列的憤怒，約旦、伊拉克、黎巴嫩、突尼西亞、摩洛哥等國都有群眾上街抗議以色列政府，聲援巴勒斯坦。
從阿赫利醫院爆炸事件可以看到，真相與謊言並存，連具公信力的老牌媒體都很難辨別真偽。
巴勒斯坦的支持者聚焦在醫院爆炸事件，將以色列描繪成邪惡的元兇；以色列的支持者則指控巴勒斯坦偽造傷亡來進行抹黑。
專家：假訊息伴隨各種陰謀論，讓人不再信任真相
波士頓大學哲學與科學史中心研究員李・麥金泰爾（Lee McIntyre）表示，照理來說，應要先確定醫院爆炸是誰造成的，花時間檢視資訊來確認哪些可信。
但在當代社會，人人皆能取得大量未經查證的資訊，這片錯綜複雜的資訊大海很容易淹沒民眾，讓有心人士趁機煽動輿論。
麥金泰爾指出，在發生總統大選或戰爭等重大事件時，假訊息通常會甚囂塵上，它不只會激化仇恨與對立，還會侵蝕人們的知識基礎，影響民眾對他人、對社會的信任。
他強調：「假訊息不僅會讓你認為虛假的事情是真實的，還會讓你認為真相是捏造的，因為假訊息通常伴隨著各種陰謀論。」
「最危險的是，假訊息會讓我們變得憤世嫉俗，因為它正中獨裁者的下懷。」
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。