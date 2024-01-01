以哈戰爭假訊息席捲網路世界，「藍勾勾」驗證可付費取得成超級傳播者，馬斯克X平台淪為重災區飽受抨擊

文：劉艾波

2023年10月7日清晨，控制巴勒斯坦加薩走廊的激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，點燃以哈衝突的煙硝。

戰場上砲火猛烈，網路世界也不平靜。大量屠殺、屍體、濺血的影像在社群平台迅速蔓延，反映民眾急切地想知道最新消息，但許多資訊未經查證、混雜了錯誤內容，閱聽大眾形同陷入數位戰場的迷霧，尤其以X平台（前稱：推特）最嚴重。

根據美國媒體監管機構《新聞守門人》（NewsGuard）調查，哈瑪斯發動突襲後三天內，至少有14則假訊息在X平台、臉書、Instagram、TikTok抖音上流傳，累計共有高達2200萬的瀏覽次數。

截至2023年11月16日，《新聞守門人》共掌握了52則確認為假的錯誤訊息，共在201個網站上散播。

以哈戰爭假訊息五花八門，親以色列、親巴勒斯坦都有

這些以哈戰爭的假訊息，大多是挪用無關畫面來做錯誤宣稱。有的聲稱以色列或哈瑪斯軍隊在某處發動攻擊，有的說某處戰場上有孩童受重傷、死亡，有的指控對方「假裝受傷」以博得同情。

與此同時，五花八門的陰謀論也趁勢而起，例如宣稱「美軍登陸以色列」、「烏克蘭暗地提供哈瑪斯武器」、「北韓領導人金正恩公開表示以哈戰爭應歸咎於美國總統拜登」⋯⋯等。目前，這些陳述皆已被外媒與查核組織證實為假。

例如，X平台在10月11日開始流傳一張用白布裹著嬰兒屍體的照片，搭配文字宣稱這是被以色列軍隊殺害的巴勒斯坦嬰兒。但事實上，這張照片是拍攝於2013年的敘利亞化學武器攻擊事件。

這則假訊息在X平台上獲得數百萬瀏覽次數，連美國民主黨籍眾議員伊爾汗・奧馬爾（Ilhan Omar）都一度分享。

另一個例子是，有貼文分享一段影片，指稱「哈瑪斯軍隊襲擊了以色列的坦克」。此訊息在X平台上吸引了41萬觀看次數，但其實只要使用「以圖搜圖」功能或以關鍵字搜尋，就可以發現這段影片是電玩遊戲《Squad》的預告片。

這些挪用無關影片的錯誤訊息，或許是民眾在恐慌下誤傳，但也有是帶著政治目的，意圖誤導讀者的貼文。

例如，有一則在臉書和Instagram上熱傳的假訊息，是使用金正恩演講的影片，錯誤地配上英文字幕，宣稱金正恩說：「在拜登領導之下世界一直爆發衝突」、「如果拜登不退選將會爆發第三次世界大戰」等。

事實上，原始影片拍攝於2020年，影片中的金正恩是在北韓勞動黨成立75週年的典禮上發表演講，感謝北韓國軍的奉獻，內容完全未提及拜登或以哈衝突。

加薩阿赫利醫院爆炸案資訊混亂，連官方、主流媒體都出錯

值得注意的是，10月17日發生的加薩阿赫利醫院（Al-Ahli Hospital）爆炸事件，將民眾的對立情緒推到高峰。由於以色列連日轟炸加薩，數百名流離失所的平民到醫院避難。

然而，10月17日當天傍晚阿赫利醫院的停車場發生爆炸，將這些難民帶入死亡，許多年幼孩童不幸殞命。

事發後，哈瑪斯立刻指控是以色列蓄意空襲，以色列國防軍則表示伊斯蘭聖戰組織才是造成醫院爆炸的元兇。未經證實的說法在社群平台上延燒，還出現許多假帳號蓄意散佈錯誤資訊。

X平台上就出現許多冒充以色列國防軍的帳號，有貼文以阿拉伯文宣稱「我們決定轟炸醫院，將他們安樂死」。

還有一個X平台帳號冒充《半島電視台》的記者，宣稱他親眼目睹一枚失火的哈瑪斯火箭彈擊中醫院。對此，《半島電視台》已澄清此帳號與電視台無關。

在混亂的資訊中，甚至連官方、主流媒體發布的訊息都會出錯。以色列的官方X平台帳號曾發佈一段影片，表示醫院爆炸是肇因於巴勒斯坦的火箭，但在一名《紐約時報》記者指出該影片時間晚於爆炸之後，已將貼文下架。

然而，《紐約時報》及英國的《泰晤士報》也因爆炸剛發生後過於放大哈瑪斯一方的說法而遭批評，在有更多證據顯示空襲損害與以色列軍方武器不相符時，這兩家媒體皆發布聲明承認錯誤，強調在編輯作業上將會更謹慎。

阿赫利爆炸案肇因仍未知，卻已激化對立掀起極端主義情緒

究竟是誰轟炸阿赫利醫院，英國廣播公司BBC採訪現場民眾、諮詢軍事專家並根據衛星影像比對爆炸造成的損害，雖然有三位專家表示現場痕跡和以色列的典型空襲不符，但因為缺少彈殼碎片等關鍵證據，目前仍無法確定爆炸原因。

不過，阿赫利醫院滿目瘡痍的慘況已激化對立。歐美國家出現反猶主義浪潮，中東世界爆發對以色列的憤怒，約旦、伊拉克、黎巴嫩、突尼西亞、摩洛哥等國都有群眾上街抗議以色列政府，聲援巴勒斯坦。

從阿赫利醫院爆炸事件可以看到，真相與謊言並存，連具公信力的老牌媒體都很難辨別真偽。

巴勒斯坦的支持者聚焦在醫院爆炸事件，將以色列描繪成邪惡的元兇；以色列的支持者則指控巴勒斯坦偽造傷亡來進行抹黑。

專家：假訊息伴隨各種陰謀論，讓人不再信任真相

波士頓大學哲學與科學史中心研究員李・麥金泰爾（Lee McIntyre）表示，照理來說，應要先確定醫院爆炸是誰造成的，花時間檢視資訊來確認哪些可信。

但在當代社會，人人皆能取得大量未經查證的資訊，這片錯綜複雜的資訊大海很容易淹沒民眾，讓有心人士趁機煽動輿論。

麥金泰爾指出，在發生總統大選或戰爭等重大事件時，假訊息通常會甚囂塵上，它不只會激化仇恨與對立，還會侵蝕人們的知識基礎，影響民眾對他人、對社會的信任。

他強調：「假訊息不僅會讓你認為虛假的事情是真實的，還會讓你認為真相是捏造的，因為假訊息通常伴隨著各種陰謀論。」