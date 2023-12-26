綠指錯誤套繪賴清德老家定位，新北市：政府圖資客觀研判；學者認為航照與地籍圖有誤差，有爭議應現勘評估

綠指錯誤套繪賴老家定位，新北市：政府圖資客觀研判

（中央社）新北市政府昨（25）日公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家是2003年後新建物。民進黨發言人卓冠廷說，新北市府散布錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在，1979年航測套繪定位更「往左飄移」，把84號「定位到樹林裡」。

Photo Credit: 新北市政府提供

Photo Credit: 新北市政府提供

新北市政府指出，卓的說法才是典型的假消息，工務局是以「現在」的84號門牌建物定位，反推出該建物在該定位點過往年代的變化。

市府指出，建築物不可能移動，但門牌卻可移動，和以前84號門牌在哪裡掛牌無關，請有心人士不要誤導大眾。尤其工務局以內政部國土測繪中心圖資、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署空照圖外加現場勘查方式進行研判，一切客觀、公正、依法行政。

賴清德萬里老家爭議延燒，新北市府違章建築拆除大隊指出，中福84號建物查無使用執照及建物登記等合法證明資料；再以較精準的座標比對，1979、1984、1986年空照圖當時並無建物而是樹林、空地等自然地貌；一直到92年以後的空拍圖，才出現中福84號建築物，因此確認應屬2009年6月25日以前的既存違章建築，並依規定拍照建檔列管。

卓冠廷昨日透過臉書發文表示，新北市政府拿1979年和1984年的航測圖，說賴清德的老家不存在。但每一年的航測他也都調出來完整看過了，「新北市政府散布的航測套繪定位，就是錯的、飄移過的」。

卓冠廷說，比對鄰居證詞，賴老家屋頂被颱風吹壞。這導致的是84號從1981年到2001年之間不容易直接從航測圖上一眼辨識。即便1984年的圖資裡有房屋的痕跡存在，新北市府仍然當作不存在。

卓冠廷表示，1979年的航測，套繪定位更是「往左飄移」，直接把84號「定位到樹林裡」。

他說，從關鍵的1979年航測圖看，事實上賴的老家是包含84號和85號的，但神奇的是，市府套繪圖的定位卻跑掉，明顯往左下位移，光看89號就知道，以至於賴老家的定位，跑到空地的樹林中。

卓冠廷表示，賴清德老家那一排房屋，最清楚沒有改建過的老屋就是88號，用88號來辨別85和89號，可以清楚地比對出，在1979年空照圖中，賴清德84號的老家，是最左邊的那一間，跟85號一人一半。

他批評，新北市政府所謂「多出一棟建物」，根本就是謠言，而且是公務員說出來的謠言，這更加嚴重，公務員變成競總員工，除了錯誤資訊意圖使人不當選，還有違反行政中立的問題，「監察院跟法院，跑不掉了」。

賴清德老家空照圖曝光，學者：航照與地籍圖有誤差

（中央社）新北市府昨日公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家為新建物。學者認為，航空照與地籍圖都有各自誤差，擺在一起進行套疊誤差就會被放大，若有爭議應現場現勘評估。

新北市政府昨日公布空照圖，指賴清德萬里老家是2003年後的新建物。

賴清德競總發言人郭雅慧昨日公布賴家原始戶口名簿指出，房子從1958年就存在，是原地整修非新蓋建物，請新北市政府別再以錯誤空照圖定位污衊，房子也非豪宅。

中央大學太空及遙測中心專案研究員陳繼藩昨日接受媒體採訪表示，航空照片會受解析度與雲層影響，做成正射照片時也會產生些許位移，判讀時要小心，不同人判讀時也會有不同解釋，因此當有爭議性問題出現，一般都要前往現場現勘，才能作為判讀結果的有利基礎。

陳繼藩指出，早期地籍圖是經過測量後繪於紙本表面，但早年測量技術與對精度的要求並不像今日嚴謹，而且紙張長期放置會因為溫、濕度影響而伸縮，也會進而影響精準度，「判讀的時候，這些誤差大部分會影響到最後的結果」。

他表示，航空照與地籍圖都有各自的誤差，把兩者擺在一起進行套疊時，誤差就會被放大，判讀結果也都要先將這些誤差一併納入考量；判讀結果若有爭議，應到現場進行現勘評估。

國土署指廢礦區建物合法有前例，新北市府：北縣升格後不適用相關法規

（中央社）國土署指出，台北縣政府時期針對瑞芳九份、金瓜石地區廢止礦區建築合法化有前例，新北市府可循例辦理。新北市府昨日表示，升格後無法適用建築法相關規定，無「法」比照辦理。

新北市政府公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家是2003年後的新建物。內政部國土管理署昨日指出，新北市政府草率地貼上違建標籤，廢礦區建物合法轉型台北縣府已有前例，新北市府可比照其精神辦理。

國土署表示，過去針對瑞芳九份、金瓜石地區廢止礦區建築問題，時任縣長的蘇貞昌推動合法房屋專案，訂定《台北縣瑞芳風景特定區建築景觀管理辦法》及《台北縣簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法》等2項自治規則，並提報中央通過實施，讓金瓜石、九份一帶房屋依程序申請為合法建物。

對此，新北市政府工務局指出，《建築法》99-1條規定「實施都市計畫以外地區或偏遠地區建築物之管理得予簡化，不適用本法全部或一部之規定；其建築管理辦法，得由縣政府擬訂，報請內政部核定之」。

工務局表示，依據《建築法》，台北縣政府當時得以專簽擬定「台北縣瑞芳風景特定地區建築景觀管理辦法」及「台北縣簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法」，報請內政部核定辦理。

《建築法》的規定，工務局指出，重點在於「得由縣政府擬訂，報請內政部核定」，台北縣已於民國100年升格為直轄市，且副總統賴清德的老家所在地不是風景特定區範圍，新北市政府無「法」比照辦理。