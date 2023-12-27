習近平數度強調糧食安全隱憂大，「飯碗端不牢」恐成中國一大戰略弱點
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俄亥俄州立大學食品、農業和生物工程教授曼克爾（Karen Mancl）說，2000年時中國還能夠自給自足，但過去的20年情況發生了變化，其中部分原因是將農業土地從種植食物轉變為其他用途，如城市的發展，將農業土地轉變為工廠。她說，在過去的10年裡，中國失去的耕地面積為5%，這對一個國家來說確實是無法承受的。
（中央社）中國國家主席習近平數度強調糧食安全，但專家觀察中國目前存在糧食自給率越來越低、農地被移作他用以及脆弱的食品供應鏈等隱憂下，飯碗端不牢，可能成為中國一大戰略弱點。
《美國之音》26日報導，習近平繼不久前在中央經濟工作會議上強調要確保糧食安全、「毫不放鬆抓好糧食等重要農產品穩定安全供給」之後，上週再次圍繞糧食安全等問題召開「三農」 （農業、農村、農民）工作會議，督促地方政府「全面落實糧食安全黨政同責」。
中國近年來不斷暴露出一些嚴重的戰略軟肋，從缺乏關鍵核心技術、到過度依賴石油進口，如今糧食安全的問題也很可能成為中國另一個潛在安全隱患。
《美國之音》整理中國糧食的3項隱憂，首先是糧食自給率越來越低，中國宏觀經濟發展論壇去（2022）年一份報告指出，現在全部食物已經超過三分之一依賴進口，糧食自給率越來越低，最近20年，中國的食物自給率，從2000年的93.6%降到目前的65.8%。
其次是大量農地被移作他用、農村城鎮化、飲食模式的改變等等多種複雜因素導致未來10年內中國的糧食安全還可能面臨「更為嚴峻的挑戰」。
俄亥俄州立大學食品、農業和生物工程教授曼克爾（Karen Mancl）說，2000年時中國還能夠自給自足，但過去的20年情況發生了變化，其中部分原因是將農業土地從種植食物轉變為其他用途，如城市的發展，將農業土地轉變為工廠。
她說，在過去的10年裡，中國失去的耕地面積為5%，這對一個國家來說確實是無法承受的。
中國糧食安全第3個隱憂是不但對外依賴度高，而且高度依賴屈指可數的幾個國家，尤其是過度集中在美國、加拿大、澳洲等被認為潛在地緣政治風險極高的國家。中國官方去年透露，所有進口來源國中，美國為第一大糧食進口來源國，占進口比重高達37.3%。
除擔憂對外依賴，中國還須擔心海上食品貿易被切斷風險。美國海軍研究所（US Naval Institute）今（2023）年一篇文章說，美國可以在世界上很多海上咽喉要道切斷中國的供應鏈，美國海軍可以在中國武器作戰區之外靜候等待，並在船舶接近這些關鍵瓶頸時截停它們。
美國海軍研究所認為，中國的統治者可能不怕任何其他國家，但他們確實擔心無法養活自己的人民。
義大利國家安全問題專家帕里西（Domenico Parisi）說，如果中國對台動武，食品供應鏈可能會中斷，麻六甲或荷姆茲海峽等瓶頸地區可能會經歷嚴重的延誤或被完全封鎖，但因此這也意味著中國對台灣的軍事行動並非近在眼前。
帕里西說，一個重要的日期是2032年，因為中國計劃屆時可自產所需榖物的90%，接近2000年時的高自給率。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。