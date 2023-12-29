Netflix《紙房子》外傳影集《柏林》12/29上架！馬德里、巴黎兩地拍攝，製作規模超越本傳，一窺柏林複雜情史與人生故事

Netflix最新原創影集《柏林》（Berlin）即將在12月29日上線。顧名思義，《柏林》的故事將圍繞著《紙房子》中相當受歡迎的角色，由西班牙演員佩德羅・阿隆索（Pedro Alonso）飾演的「柏林」。

在《紙房子》中，柏林作為西班牙皇家鑄幣廠搶案的關鍵成員，同時也是「教授」的同父異母兄弟。然而，在第三季中，柏林為了替夥伴爭取時間而作出的犧牲，讓許多觀眾相當惋惜。

現在，在《柏林》這部外傳中，將聚焦在這個角色，阿隆索的精湛演技將再次為「柏林」賦予生命，展現這個角色卓越的才智，讓觀眾能夠更了解這個角色複雜的人生故事。

《柏林》故事介紹

《柏林》是由Álex Pina和Esther Martínez Lobato共同打造的八集迷你劇，這兩位創作者同時也是熱門劇集《紙房子》的核心人物。《柏林》作為《紙房子》的外傳，由阿隆索演繹的經典角色「柏林」再度現身，講述他率領一眾夥伴，策劃的一場驚天動地的搶劫案。

柏林認為只有兩樣東西能在黑暗中帶來光明：一是愛情，二是巨額的財富。

在這部影集的故事背景裡，柏林尚未發現自己的健康問題，而故事時間背景則是「西班牙皇家造幣廠搶案」發生之前。

柏林打算籌劃人生中最大宗的盜竊案之一，目標是搶劫價值4400萬美元的珠寶。

值得一提的是，在這部外傳影集中，觀眾還能一窺柏林複雜糾結的感情歷程。畢竟，柏林曾經歷過三段婚姻，可想而知，他的感情生活應該是相當豐富精彩的。

全新演員陣容，展現全新氣象

在全新影集中，柏林將率領一組全新的犯罪陣容，包括由米歇爾・詹納（Michelle Jenner）飾演的電腦專家「凱拉」（Keila）、崔斯坦・烏羅阿（Tristán Ulloa）飾演的慈善家，同時也是柏林的密友「達米安」（Damián）、以貝戈尼亞・瓦爾加斯（Begoña Vargas）飾演的冒險少女「卡梅倫」（Cameron）。

此外，胡立歐・佩納（Julio Peña Fernández）將飾演柏林的助手「羅伊」（Roi）、霍埃爾・桑切斯（Joel Sánchez）則飾演團隊中最有行動力也最冷酷無情的武器專家「布魯斯」（Bruce）。

另外，伊齊爾・伊圖諾（Itziar Ituño）和納瓦・尼姆利（Najwa Nimri）也將在《柏林》影集中現身，分別再度扮演警探莫里歐（Raquel Murillo）和席耶拉（Alicia Sierra）。

其他演員還包括薩曼莎・西凱羅斯（Samantha Siqueiros）、胡利安・帕沙爾（Julien Paschal）、馬汀・阿斯蘭（Martin Aslan）、尤里・D・布朗（Yuri D. Brown）等，幾乎全新的演員陣容，勢必能替《柏林》帶來嶄新風格。

馬德里、巴黎兩地拍攝，凱旋門、巴黎鐵塔、塞納河畔風景全入鏡

根據《綜藝報》的報導指出，這部影集與《紙房子》系列不同，主要場景不僅限於西班牙，還將涵蓋巴黎這座城市。

因此，在《柏林》中觀眾將有機會欣賞到巴黎的著名景點，包括艾菲爾鐵塔、協和廣場、塞納河畔等，呈現更加豐富、層次分明的畫面。

搶劫＋搞笑＋浪漫＝《柏林》

《柏林》的創作者之一Esther Martínez Lobato在訪談中分享這部影集的製作亮點。他指出，這部劇有許多畫面都是在巴黎取景，並且以誇張或挑戰文化差異的方式帶入笑點，同時融合了搶劫、喜劇和浪漫等三大元素。

Lobato表示：

「我們之前已經寫過比較陰暗、緊張、更暴力的專案。這次我們想要打造一些明亮、舒適的內容，同時兼具趣味性。我們希望透過巴黎的畫面，讓觀眾也能感受那美麗的城市、空氣和陽光。」

Lobato進一步透露，《柏林》相較於《紙房子》本傳，保留了緊張刺激的氛圍，還增添了更多浪漫和喜劇元素，盼能為觀眾帶來更多元的觀影體驗。

而飾演「柏林」一角的阿隆索也在訪談中提及，在《柏林》新系列中，「愛」成為一個重要的主題。他搞笑地分享：

「愛就是一切。你可以想像成「柏林」他身處在一部浪漫喜劇中。」

不過阿隆索也坦言，在表演風格上，《柏林》對他來說是個挑戰，因為它的風格範圍更廣。

「雖然有一些很好笑的時刻，但這部戲同時包含的元素太多，有時候這些元素都出現在同一個場景中，劇情轉變之快，會讓人需要很快速地切換情緒。」

阿隆索接著舉例：

「像是前一個場景可能是有點緊張驚悚，下一個場景又需要立刻調整情緒，談起昨晚在酒吧唱歌的女孩所養的寵物狗，再下一個場景可能又會面臨威脅。」

在短時間內快速切換情緒確實考驗著演員的情緒轉變能力。

阿隆索演活柏林瘋狂而複雜的愛情故事

柏林以其在複雜劫案中的角色才智和戰略眼光而聞名，然而在感情方面，卻顯得複雜許多。正如《紙房子》劇情告訴觀眾的一樣，柏林至少有過三段婚姻。

阿隆索對柏林這個角色的詮釋讓他感到驚訝，因為一開始他是被告知這個角色是「冷漠」的。對此，阿隆索表示：

「我一開始很疑惑疑惑，冷漠？接著，我意識到他其實就像是一座火山，沒有什麼比柏林那浪漫的愛更像火山了。」

柏林那火山般的個性，在面對感情時格外明顯。阿隆索對於再度回歸這個角色，他笑說每次扮演這個角色的時候，都像置身在不同的電影，「柏林」確實是一個性格相當豐富的角色。

製作規模超越《紙房子》，打造史上最逼真場景

此外，Netflix西班牙和葡萄牙地區內容副總裁Diego Ávalos也分享了一些製作細節：

「《柏林》是我們有史以來最宏偉的系列之一。這部影集動用了65名男女演員和1444名額外的演員，橫跨146個地點，包括戶外和自然室內，比拍攝《紙房子》跑的地點要多得多。」

《柏林》在場景搭建上也毫不馬乎，製作團隊別出心裁地在攝影棚裡實景還原。

Ávalos分享了劇裡其中一個壯觀場景的設計，考慮到巴黎真實地下墓穴的超低天花板，技術人員在視覺設計師Miguel Amoedo的領導下，於馬德里製作中心的一個攝影棚內，重建了一個模擬場景，經歷了無數細節的調整，終於使場景與真實的地下墓穴一致。

這種用心不僅是對製作的尊重，更是為了讓觀眾能夠深度沉浸在故事情節之中，感受到最極致的觀影樂趣。

《紙房子》成功推進西班牙影視產業

而《柏林》影集的誕生與《紙房子》本傳的成功絕對是密不可分。作為《紙房子》的外傳，它之所以能夠推出，主要歸功於《紙房子》受全球影迷的支持，才成功催生了這部外傳的問世。