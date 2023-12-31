2024跨年元旦交通管制：三天連假0-5時全國道暫停收費，高乘載、匝道封閉路段一次看
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比照過往連續假期措施，2024年元旦連續假期交通疏導期間，也就是2023年12月30日至2024年1月1日之間，每日0至5點全國道暫停收費。至於其他路段的收費標準，除了國道3號「新竹至燕巢系統」採單一費率再8折之外，其餘路段將採單一費率收費，無每日20公里優惠里程。
文：Zero圈圈
2024元旦跨年共有3天連續假期，時間為2023年12月30日至2024年1月1日。預期連假期間將有大量跨年及旅遊人潮，高速公路局、公路局都規劃了假期間的交通管制措施，包括國道高速公路高乘載、匝道封閉路段，以及針對省道、高速公路等易壅塞路段與時段，推出大眾運輸優惠。
根據預估，元旦連假前2日以南向車流為主，後2日以北向車流為主，呼籲用路人提早規劃行車路線，避開塞車路段，以及切勿疲勞駕駛。
2024元旦跨年交通管制：高速公路高乘載、匝道封閉路段
比照過往連續假期措施，2024年元旦連續假期交通疏導期間，也就是2023年12月30日至2024年1月1日之間，每日0至5點全國道暫停收費。至於其他路段的收費標準，除了國道3號「新竹至燕巢系統」採單一費率再8折之外，其餘路段將採單一費率收費，無每日20公里優惠里程。
根據高速公路局預測，連假首日南向車流可達平日的1.5倍，另外宜花東地區為國內跨年、觀日出的旅遊熱門景點，因此元旦連假及假期前1日，國道5號將湧現前往花東之旅遊車流。建議用路人避開尖峰時段或是改為行駛替代道路，也可以多加利用大眾運輸工具減少塞車時間。
12月30日：
- 不實施高乘載管制。
- （南向）5至12點，封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口匝道。
- （南向）0至12點，封閉國道5號石碇、坪林南向入口匝道。
12月31日：
- （北向）13至18點，國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
- （南向）5至12點，封閉國道1號埔鹽系統、西螺南向入口匝道。
- （南向）5至12點，封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道。
- （北向）12至21點，封閉國道1號虎尾、埔鹽系統北向入口匝道。
- （北向）12至21點，封閉國道3號西濱北向入口匝道。
1月1日：
- （北向）13至18點，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
- （北向）12至21點，封閉國道1號虎尾、埔鹽系統北向入口匝道。
- （北向）12至21點，封閉國道3號西濱北向入口匝道。
2024元旦跨年易壅塞道路、好走的替代道路與時段
元旦跨年連續假期間將有大量車潮，預計車流將自12月29日下午起陸續出現，而觀光旅遊車潮將於12月30日至1月1日湧現於各大風景旅遊熱點，最後於12月31日下午車流開始返回工作地。
因此，南向車流尖峰預計將集中在12月30日、12月31日上午，至於北向車流尖峰預計將集中在12月31日、1月1日下午，用路人可以避開尖峰時段，或者是提早出發避免車流堵塞。
2024元旦跨年連假好走時段：
- 12月30日至31日南向，西部國道用路人建議上午6點後，或是中午12點後出發。
- 12月30日至31日南向，國道5號用路人建議上午5點前，或是下午17點後出發。
- 12月31日至1月1日北向，西部國道之中部地區用路人建議上午12點前出發。
- 12月31日至1月1日北向，西部國道之南部地區用路人建議上午9點前出發。
- 12月31日至1月1日北向，國道5號用路人建議上午9點前出發。
- 傳送門
2024元旦跨年連假好走路段：
- 國道5號頭城往坪林地區，改走台9線。
- 國道1號新竹往返台南地區，改走台61線。
- 國道3號新竹往返台南地區，改走台61線。
- 國道6號南投往返台中地區，改走台63線。
- 國道3號霧峰往返國道1號台中系統，改走台74線接國道4號。
- 國道3號霧峰往返國道3號中港系統，改走台74線接國道4號。
- 傳送門
2024元旦跨年連假大眾運輸優惠整理
避免長途車流壅塞與跨年疲勞駕駛，用路人可以多加利用大眾運輸工具。於12月29日至1月1日元旦跨年連續假期間，88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，而若是搭乘台鐵、高鐵、國道客運，於10小時內轉乘在地客運將可享一段票或基本里程免費優惠。
另外東部地區觀光旅遊另有專屬優惠，於12月30日至1月1日間，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向指定汽機車租賃業者租車可享租賃優惠，且持租賃憑單回程可再享客運票價折抵。
而若是入住東部合法旅宿住宿或是參與台灣好行套票行程，憑證明將可享指定東部國道客運路線來回4人同行1人免費、回程總票價再折抵200元優惠。以上東部優惠限擇一使用。其他更多的資訊可參考公路局。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024跨年元旦連假交通管制懶人包：高速公路高乘載、匝道封閉、不塞車的替代道路與好走路段
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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