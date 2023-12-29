2024大選之年：川普、莫迪、普亭，這會是全球民主倒退的一年嗎？
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普亭、莫迪、川普……對於那些擔心專制將勝過民主的人們來說，2024年可能會讓他們心神不寧，寢食難安。但是，全球民主真的在開倒車嗎？
文：德國之聲中文網（路透社）
俄羅斯的普亭（Vladimir Putin）看來至少會執政到2030年，印度的莫迪似乎也能將其統治延長到2029年，而川普儘管被指控顛覆美國民主，卻仍有可能重返白宮。
對於那些擔心專制將勝過民主的人們來說，2024年可能會讓他們心神不寧，寢食難安。
2024年的大選將關係到全球四分之一以上人口的治理，包括下個月的台灣總統大選、3月的俄羅斯總統選舉、5月的印度大選和11月的美國大選等選舉。
英國也有可能在2024年底前選出新一屆議會，不過投票時間大概會推遲到2025年1月。
但是，對民主未來的爭論影響最大的莫過於美國總統大選。
2024年的大選有重要？
川普（Donald Trump）在2020年美國大選中從未認輸，並謊稱投票被操縱，他發誓如果重新掌權，將對包括司法部、聯邦官僚機構和拜登（Joe Biden）總統在內的反對者進行報復。
這加劇了人們對美國政治敵意可能白熱化並引發內亂的擔憂。
儘管川普被指控多項刑事犯罪，但他在民意調查中仍略微領先。
台灣將於1月13日舉行總統和立法院選舉，選舉結果可能會影響中國國家主席習近平如何控制這個被中共稱為「神聖領土」的島嶼。
中共打壓民意領先的總統候選人、民進黨的賴清德，稱他為台獨分子。有美國軍事官員稱，習近平已命令中國軍隊做好在2027年入侵台灣的準備。
在俄羅斯，經過多年對政治反對派的鎮壓，普亭連任總統似乎已經板上釘釘。這意味著俄羅斯對烏克蘭的戰爭似乎還將繼續，考驗著基輔的主要盟友美國的耐心。川普一直批評美國對烏克蘭的軍事支持太多了。
在印度，同樣自詡為強人的莫迪（Narendra Modi）正朝著連任總理的目標前進。他表現出毫不妥協的領導風格，這種風格很受許多選民和外國投資者的歡迎，但卻讓人權組織憂心忡忡。
如果莫迪領導的民族主義政黨印度人民黨獲勝，預計他的主要關注點仍將是經濟而非人權。
來自非洲的聲音
在關於自由民主是否會輸給獨裁和專制的爭論中，非洲也發出了自己的聲音。
今年在尼日和加彭發生的政變讓西非和中非的民主進一步萎縮。自2020年以來，該地區已經發生了八次政變。但在南部，2024年有望出現一場轟轟烈烈的政治角逐。
南非非洲民族議會執政30年，貪腐盛行，經濟衰退。自1994年曼德拉（Nelson Mandela）在種族隔離制度結束時領導該黨掌權以來，首次面臨失去議會多數席位的風險。
如果是這樣，非洲民族議會可能需要一個聯盟夥伴來繼續執政——很可能是受白人選民歡迎的政黨「民主聯盟」，或者是受貧窮黑人選民青睞的馬克思主義政黨「經濟自由鬥士」。無論如何，南非民主都將迎來改變，其選舉將於5月至8月間舉行。
2024年全球民主會倒退嗎？
總部設在美國的非政府組織「自由之家」（Freedom House）以政治權利和公民自由作為衡量民主的標準。在最近發表的報告中，它認為民主正在重振旗鼓。
該組織在今年3月份發表的報告中說，有34個國家在2022年取得了民主的進步。民主開倒車國家的數量為35個，是倒退潮流開始以來的最低記錄。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：2024年民主何去何從，川普可能說了算？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
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