《路透社》：中國將「媽祖信仰」視為一大武器，滲透台灣宮廟進行介選
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根據一份政府報告，在2018年至2020年期間，中國大陸與台灣方面組織了70多次大規模的宮廟互訪活動，涉及至少2萬400人。其中至少有9次活動由中國政府提供部分資助。中國官方媒體表示，與媽祖有關的交流項目在「和平統一台灣」方面發揮著「關鍵作用」。
文：德國之聲中文網（路透社）
據台灣政府文件和安全官員透露，中共正在加強與台灣鄉村民間宗教團體的交流，試圖在下個月的大選之前操縱政治輿論，使之轉向有利於中國政府。
根據對中國政府、中共管理的宗教團體和國家媒體的網站進行的核查，在中國結束了長達3年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「清零」政策後，今年兩岸的宗教交流活動有所增加，其中數十次交流訪問的重點是祭拜媽祖。
媽祖俗稱「海神娘娘」，是傳說中掌管海上航運的女神，是台灣最受歡迎的神靈，有上千萬祭拜者。
《路透社》查閱了五份台灣安全文件，採訪了五位台灣安全官員、五位媽祖廟領袖和四位分析人士。他們提供了此前未曾報導過的詳細訊息，展示中共官員如何試圖透過補貼赴中國交流等誘因，與台灣宗教機構建立聯繫。其中一些受訪者因所討論話題敏感而不願公開姓名。
據負責與中國大陸聯繫的台灣陸委會稱，作為回應，台灣已經加強了對包括媽祖交流在內的中國宗教活動的監控，《路透社》也看到了三份相關文件。
台灣總統、副總統及立法委員的選舉將於明（2024）年1月13日舉行。五名受訪台灣官員稱，中國政府正試圖影響這些選舉，使其有利於支持與中國建立更密切關係的政黨。
這次投票將決定台灣未來四年與中國政府的關係。中國政府聲稱對民主治理的台灣擁有主權。
據《路透社》10月份查閱的一份情報報告稱，中國已通過宗教事務管理局等機構對台灣的媽祖信仰建立了影響力。該局還與島內的基督徒、佛教徒和道教徒保持聯繫。這是關於台灣安全問題的最新分析報告。
中共統戰部是一個廣泛建立關係網路的部門，被中國領導人習近平稱為加強中國政府海外影響力的「重要法寶」。
統戰部和國台辦沒有回覆《路透社》記者的置評請求。
根據上述報告，至少有五個台灣媽祖廟協會與六個中國對口機構有聯繫，所有這些機構都由中國政府管理。
一份分析中國在台灣進行活動的文件稱，中國將媽祖信仰視為其影響力行動的「軸心」。媽祖起源於海峽對岸的中國福建省，數百萬中國人也祭拜媽祖。
雖然中國官方是無神論者，但根據《路透社》查閱的2020年和2016年的兩份統戰報告，統戰部長期以來一直利用民間宗教與台灣信徒建立聯繫，其中許多人定期到中國祭拜。
中國官方媒體在9月表示，與媽祖有關的交流項目在「和平統一台灣」方面發揮著「關鍵作用」。
台灣陸委會在一份書面答覆中告訴《路透社》，歡迎與中國進行真正的宗教交流，但將加強對台灣宮廟的監察和接觸，以「減少統戰的運作空間」。
「選擇戰爭還是和平？」
10月下旬，六位媽祖和佛教領袖在台灣中部山區的一座宮廟舉行了宗教儀式。
根據《路透社》看到的一段活動影片，這些宗教人士在鍍金的佛像和媽祖像前吟誦道：「祈願台灣成為一個福島，而不是一個軍火島嶼……不要成為一個戰場島嶼。」
雖然世界各地的宗教人士經常祈禱和平，但這一用語卻讓兩名調查大選干預的台灣國安人員感到驚訝，他們說這與中國對台灣大選的輿論宣傳互為呼應。
中國政府認為台灣執政黨民進黨及其總統候選人賴清德是危險的分裂分子，而賴清德在民調中一直領先。中國政府警告說，投票給民進黨就等於投票給台海兩岸的戰爭。
主要反對黨國民黨的高層官員也進行了類似的譬比。1949年，國民黨在內戰中敗給中共，逃往台灣，但它支持與中國建立更緊密的經濟和文化聯繫。
一位受訪官員說，相比之下，中國向台灣選民發出的訊號是「支持親中政黨意味著和平」。
國民黨在被問及其口號與中共的相似性時說，民進黨由於缺乏與中國大陸的溝通而將台灣引向戰爭邊緣是「不爭的事實」。賴清德在競選期間一再表示，他並不尋求改變現狀。
在推動宗教活動的同時，中國也加強了在台灣附近的軍事演習，並將其視為動搖選民意志的「多線作戰」的一部分。
中國軍隊8月在台灣附近進行演習時發布了一段宣傳影片，影片中戰鬥機和潛艇與媽祖並肩而行，解說員稱中國軍隊和媽祖是台灣海峽兩岸的保護神。
影片中還有台灣總統蔡英文和賴清德（現任副總統）的活動片段，現場有人高呼「拯救台灣，反對台獨」。
受訪國安人員感興趣的還有許多寺廟活動的地點。其中一位官員說，台灣知道中國政府最近在台灣大城市之外推動「與中小型宮廟建立聯繫」。
這位官員說，這些鄉村網路是在當地散播謠言的有效系統，有助塑造公眾輿論。
根據一份政府對中國宗教滲透活動的總結報告，中國政府也對台灣近海島嶼和人口較為稀少的東海岸的宮廟進行了滲透。
研究台灣民間信仰的學者溫宗翰說，中國尋求對鄉村寺廟施加影響，因為與城市宗教中心相比，鄉村寺廟在信徒的日常生活中扮演著更加重要的角色。
他說：「他們可以由此接觸到社會組織或地方社團，而這些組織或社團能夠影響選舉結果。」
台灣國安與「尊重神明」
根據一份政府報告，在2018年至2020年期間，中國大陸與台灣方面組織了70多次大規模的宮廟互訪活動，涉及至少2萬400人。報告中詳細列出了這些活動的日期和寺廟的中國聯繫人。
報告稱，其中至少有9次活動由中國政府提供部分資助。這份文件沒有提供證據，但總部位於美國的智庫自由之家記錄了中國政府如何為學者和記者提供免費旅行的情況。
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